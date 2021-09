Steidz baudīt rudeni Pierīgā

Kad vasara teic ardievas un pie stūra klusiņām klauvē rudens, ir īstais laiks doties dabā un ar acīm vērot lieliskas krāsu spēles, kas rotaļīgi atklājas koku lapās, gadalaikam atbilstošos ziedos un dabā kopumā. Pierīgā dabas skaistuma rudenī netrūkst, un, tāpēc aicinām visus un ikvienu doties pastaigās pa takām un pārgājienos gar dabas objektiem, lai kopā ar draugiem vai kolēģiem svinētu dabas pārvērtību laiku.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Dabas takas Pierīgas novados:

Ķekavas novadā brīnišķīgas ainavas var ieraudzīt gar Lejas ezeru Daugmales pagastā - neliels meža ezeriņš, kuram var apiet apkārt un sarīkot pikniku turpat kādā no četrām atpūtas vietām. Jārēķinās gan, ka taka apkārt ezeram nav labiekārtota un vietām var būt mitra. Tehnikas un kūdras ieguves vēstures cienītājiem patiks Baložu kūdras bānīša sliežu ceļš - agrāk šeit kursēja kūdras bānītis, šobrīd šeit ir skaista bērzu aleja, pa kuru var doties jaukā pastaigā. Ceļš iet līdz pat Ziepniekkalnam. Daļa ceļa ir bānīša sliedes, daļa - meža ceļš. Pastaigu var pagarināt un doties pastaigā uz blakusesošo Baložu mežu. Mierīgu izjūtu cienītājus gaidīs Jaunais Ķekavas parks - labiekārtots parks ar koka laipu gar Ķekavas upīti, E.Patmalnieces zīmējumu uz estrādes sienas, blakus estrādei esošajām vecajām dzirnavu drupām, par kurām klīst dažādi nostāsti. Parku var izstaigāt arī ar bērnu ratiņiem.

Foto – Baložu koku aleja

Ķekavas novada zaļā pilsēta Baldone pārsteigs pat visprasīgākos ceļotājus, piedāvājot 4 dažādas grūtības takas pa krāšņajiem un bagātīgajiem Baldones mežiem. Vai tie būtu 8km vai 20km, vienaldzīgs nepaliks neviens. Mercendarbes taka ir daļā no Baldones stāstu takas, viegls maršruts pa grantētiem meža ceļiem un iemītām takām, kurā var aplūkot ne tikai apkārtnes mežus, bet arī Dūņu purvu, kur vēl līdz 20.gs.60-tajiem gadiem ieguva ārstnieciskās dūņas, I pasaules kara dzelzceļa fragmentu un Mercendarbes muižu un aleju. Mazliet citus iespaidus piedāvā Riekstukalna taka, kuru izstaigājot un ejot gar Baldones observatoriju, var nokļūt līdz pat Riekstukalnam, kur uzkāpt skatu tornī un noraudzīties uz apkārtnes ainavām.

Tiem, kam meža takas kādu apsvērumu dēļ šķiet par grūtu, ir iespēja izvēlēties mazo loku pa Baldoni, kas ietver tādu kultūrvēsturisku un izziņas objektu apskati kā Baldones kūrvieta, Ceriņu parks, pilsētas koka arhitektūras pērles, Zirgu tramvaja makets un citi.

Pagarinot pilsētas pastaigu, var nonākt līdz Mercendarbes muižai un Riekstukalnam, pa ceļam apskatot Liliju ezeru, Pladu purvu un citas ainaviskas vietas.

Visos Baldones novada pastaigu maršrutos ir pieejams audiogids, kas papildina vizuālos iespaidus ar audio stāstiem.

Foto – Baldones meža taka

Olaines novadā visus pastaigu cienītājus aicina Dabas taka ap Līdumu karjeru . Aptuveni 2,8 km gara, tā ved apkārt un cauri mežam, dodot iespēju baudīt dabas dažādību. Līdumu karjerā atrodas arī piknika vietas, sauļošanās krēsli, koka laipas un bērnu rotaļu laukums.

Foto – Līdumu karjers

Mārupes novadā rudenīgām pastaigām piemērots Medema purvs, kas atrodas Mārupes novada DA daļā. Tā teritorija robežojas ar Olaines novadu. Kūdras purvs aizņem 3400ha. Medema purvā no Mārupes pagasta Vētras ciema puses izveidota pastaigu taka apmēram 6km garumā, kas marķēta ar čehu tipa marķējumu uz kokiem. To ejot var iepazīt purva dabas vērtības, augus, ogas, dabīgā un izstrādātā purva ainavas. Takas tālākajā vietā, purva vidū pēc dabas pētnieka Jura Smaļinska vērtējuma sākas Mārupīte, kas devusi vārdu novadam. Purvā var doties pastāvīgi, sekojot marķējumam.

Foto – Medema purvs

Savukārt, Babītes pagastā iesakām Dabas parka "Beberbeķi" pastaigu taka, kas atrodas teritorijā starp Piņķiem, Brīvkalniem un Liberiem. Babītes ezera polderis (aizsargdambis) būs ideāla vietai pastaigām, kā arī gājputnu vērošanai. Dabas liegums "Cenas tīrelis" vilina izstaigāt purva laipu, kas pārsteigs ar viskrāšņākajām vietām, un uzkāpt skatu tornī.

Foto – Cenas tīrelis

Ogres novads piedāvā ainaviskus pastaigu maršrutus gan pilsētās, gan pārējā novadā teritorijā. No pilsētas kņadas patverties var, izstaigājot Krasta promenādi Ogrē, kas ir apļveida maršruts gar Ogres upi un ved 5 km. Bagātīga upes ainava, soliņi atpūtai, izgaismota vakara stundās. Daugavas promenādē Ogrē, kur apskatāms aizsargdambis un aizsargmols gar Daugavu, paveras ļoti izteiksmīga ainava pāri Daugavai. Promenāde ērta pastaigām, velobraucējiem, nūjotājiem.

Kad ikvienā mīt pasaules pētnieka gars, iesakām doties uz Meņģeles pusi, kur apskatāma Dullā Daukas birzs ar nelielu dabas taku un skatu torni.

Vai zini, kur ir Vedzes dabas taka? Noteikti atbrauc un izstaigā šo nelielo 2.6km garo taku, kur īpašu prieku gūs neskartas dabas baudītāji. Ar aktīvu reljefu, taka vijas gar līkumoto, mazo Vedzes upīti. Savdabīgu skatu dod melnie akmeņi upē. Meža darbu dēļ taka pieejama daļēji.

Foto – Dullā Daukas birzs

Ikšķiles pilsētā nesteidzīgie var doties pa Daugavas promenādi. Vietējiem iedzīvotājiem un viesiem iecienīta pastaigu, velo un makšķerēšanas vieta. Promenāde, jeb Rīgas HES aizsargdambis ierīkots, lai pasargātu pieguļošās teritorijas no applūšanas. Promenāde ir atjaunota nesen un tā stiepjas gar Daugavas krastu Ikšķilē. Ikšķiles un Ogres promenādes savieno ceļš, kas piemērots arī velobraucējiem.

Foto – Ikšķiles pludmale

Lielvārdes pusē dodies iepazīt Jumpravas "Gaiļu" dabas taku, kas sākas uz Jumpravas un Skrīveru pagasta robežas.Taka iepazīstina ar dzīvi mežā ar Latvijas mežos sastopamajiem augiem.Apskatāma akmeņu kolekcija, kā arī svešzemju stādījumi. Takā var aplūkot lapsu alas, bišu dravu, dobumu, kur mājo pūces kā arī iepazīties ar bebru nedarbiem.

Foto – Gaiļu taka

Savukārt, Ķeguma piepilsētas mežos var baudīt gan pastaigu takas, gan atpūtas vietas. Šeit var ļauties nesteidzīgai atpūtai un baudīt meža apkārtni mieru, klausīties putnu balsīs ikviens. Ceļā var gadīties satikties ar kādu meža dzīvnieku, kam patīk cilvēku sabiedrība. Ja nu vēlme ir kārtīgi izkustēties pastaigas laikā, tad vari ir iemēģināt Ķeguma pensionāru biedrības izveidoto veselības pastaigu taku, kas būs lielisks papildinājums Ķeguma novada iedzīvotāju un viesu iecīnītajai pastaigu vietai. Pastaigas laikā ieraudzīsi piecus uzstādītus stendus, kuros būs attēloti vispārattīstoši vingrojumu kompleksi, kas domāti lielākai daļai muskuļu grupu un piemēroti dažāda vecuma grupām. Tos iemēģinot, varēsi baudīt daudzpusīgu treniņu skaistā apvidū.

Foto – Lindes parks

Ropažu novada Ulbrokā izveidota aptuveni 2 km gara pastaigu-rotaļu taka, kas ved nesteidzīgā atpūtā gar Ulbrokas ezera malu. Savukārt, Sauriešos esošais karjers aicina nodoties gan mierīgām pastaigām, gan aktīvai atpūtai, skriešanai, riteņbraukšanai. Sauriešu karjera teritoriju šķērso reģionālais velomaršruts Dreiliņi-Mazozoli.

Foto – Ulbrokas taka

Netālu no Ropažiem, atrodas dabas liegums "Lielie Kangari", kur iespējams izstaigāt 2km garu taku, kurā visā garumā daudzviet ir izbūvētas platformas ainavas vērošanai. Drosmīgie var uzkāpt skatu tornī, no kura redzami ledājiem izlauztie Ropažu novada pirmsākumi.Ierodoties takā ir iespēja ne tikai pastaigāties, bet arī kārtīgi izvingroties un izkustēties veselības maršrutā.

Visas takas garumā ir iespēja izzināt un iepazīt dabas liegumā mītošos augus, uzzināt par mītiskām būtnēm, kuras dzīvojušas Lielajos Kangaros un parādībām dažādos lieguma stūros.

Ikvienu ceļotāju aicina arī dabas taka Zaķumuižā. 2 kilometrus gara, vidējas grūtības pakāpes taka, ar samērā vienmērīgu, mērenu reljefu, izņemot atsevišķus posmus (daži stāvumi un kritumi, dažviet nelīdzens reljefs), tāpēc īpaša fiziska sagatavotība pirms takas iziešanas nav nepieciešama. Vietās, kur reljefs ir stāvāks, izvietoti roku balsti, bet pāri muižas dīķu sistēmas ūdeņiem uzcelti divi tiltiņi.

Taka ir interesanta visos gadalaikos un to var apmeklēt ne tikai kājām staigājot, bet arī pastaigājoties ar bērnu ratiņiem, braucot ar riteni un pat slēpēm ziemā. Tā ved cauri vecajam muižas parkam, pa ceļam iespējams aplūkot simtgadīgus kokus, dažādus augus, kā arī dažādus kukaiņus, putnus.

Foto – Lielie Kangari

SALASPILS novadā aicinām izstaigāt izziņas un pastaigu taku, kas izstaigājama Daugavas muzeja teritorijā gar Daugavu, Doles salā. Takas trasē var iepazīties ar dažādiem dabas procesiem, floras un faunas pārstāvjiem, kā arī kuģošanas vēstures elementiem. Krasta nogāzē sastopami dažādi biotopam raksturīgie augi. Apmeklētājiem šeit ir iespēja vērot gan putnus un ūdens iemītniekus, gan skudru dzīvi, gan ieraudzīt zalkšus pavasarī, sildoties saulē uz atseguma akmeņiem.

Dabas taka Ako piemiņas zīmes teritorijā, aptuveni 400 m garumā gar Daugavu ved ainaviskā pastaigā visa gada garumā, tā kā no vienas puses ieskauj elpu aizraujošie Daugavas skati, no otras - bērzu birztala. Baudot pastaigu, iespējams uzzināt arī par Salaspils novada vēsturi, jo visas takas garumā ir uzstādīti informatīvie stendi. Tāpat pieejamas arī piknika un ugunskuru vietas.

Rīgas HES ūdenskrātuves aizsargdambis vairāk kā 15 km garumā aicina izbaudīt lielisko ainavu, kas paveras uz Daugavu. Piekusušajiem iespēja atpūtināt kājas Salaspils pludmalē izvietotajās atpūtas un piknika vietās.

Moderno tehnoloģiju cienītājiem tiek piedāvāts Ceļojums pa Daugavu: 360* skatu taka". Virtuālo skatu torņu taka Daugavas muzejā šobrīd ļauj iepazīt 10 vietas Daugavas krastos no Krāslavas līdz Daugavgrīvai. Visi 10 punkti izvietoti muzeja parkā, takā uz krasta. Punkti kā QR kodi izvietoti uz stilizētiem robežakmeņiem. Noskenējot kodu savā tālrunī, atveras 360* aeroskats ar Daugavu pie Krāslavas, Daugavpils, Kokneses, Doles salas u.c. Aizraujošos skatus papildina arī audiogids ar stāstu par konkrēto vietu, kā arī vēsturiskās fotogrāfijas no Daugavas muzeja krājuma. Skatu taka ir pieejama jebkurā gadalaikā jebkuram muzeja apmeklētājam, izmantojot personīgās viedierīces Daugavas muzeja darba laikā.

Foto - AKO

Kad ar takām ir par garu, var doties konkrētu dabas objektu apskatē un iepazīšanā. Ķekavas novadā apskati Daugmales pilskalnu, kur senlaikos atradies tirdzniecības un amatniecības centrs Daugavas krastā. Vēsturnieki uzskata, ka pilskalna pakāje pie Varžupītes ietekas Daugavā bijusi vēstures dokumentos minētā Zemgales osta. Pilskalns pieejams apskatei - tajā var uzkāpt, daļēji apiet apkārt, šeit var vērot burvīgus saulrietus. Ne tik priecīgās atmiņu lappuses vari izšķirstīt Nāves salā, kur 1.pasaules karā šeit norisinājās sīvas un nežēlīgas kaujas. Toreiz sala vēl nebija sala, bet pussala. Šobrīd uz salas var nokļūt tikai ar kādu ūdens transporta līdzekli. Uz salas ir labiekārtota piknika vieta, piemineklis brīvības cīnītājiem, Septiņu nezināmo kareivju kaps, izveidoti ierakumi un pieejams audiogids par Līnas Čankas gaitām Nāves salā. Dižkoku cienītājus aicina Katlakalna priedes - vairāk nekā 200 gadus veca priežu audze netālu no Katlakalna baznīcas. Šeit var doties pastaigā, aiziet līdz Baltajai kāpai, nokāpt lejā pie Daugavas, kur paveras burvīgs skats uz Rīgu.

Foto – Nāves sala

Mārupes novadā iepazīsti lielus un plašus tīreļus un purvus. Dabas liegumā "Cenas tīrelis" sastopamas 10 Latvijā un Eiropā aizsargājamas putnu sugas. Pats purvs sācis veidoties pirms 5000 gadiem, kas ir ievērojams un cienījams vecums.

Medemu purvs ir bijs zināms, kā kūdras ieguves vieta Pierīgā. Purvā aug reta sēne – parazītiskā samtbeka, tajā ir daudz purva ezeriņu un meliorācijas grāvju, sastopama bagātīga lielo zīdītāju fauna.

Babītes pagasts iepazīstinās ar dabas liegumu "Babītes ezers", kas īpaši priecē makšķerniekus ar liela zivju sugu daudzveidību. Ezerā ir izcilas putnu vērošanas vietas, jo tas ir nozīmīga vieta putnu caurceļošanas laikā. Dabas parks "Beberbeķi" izveidots bioloģiski vērtīgu priežu audžu aizsardzībai. Parka dienvidrietumu daļā ir Beberbeķu dzirnavezers, kas izveidojies, uz Beberbeķu strauta izbūvējot dzirnavas un izveidojoties dīķim.

Latvijas Universitātes Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētava "Babīte" ir vienīgā specializētā rododendru audzētava Baltijas valstīs. Lielākā daļa rododendru zied maija beigās un jūnija sākumā, bet atsevišķas sugas un šķirnes uzzied jau aprīlī. Daudzi augi 40 gadu laikā ir sasnieguši 4–5 metru augstumu.

Foto - Rododendri

Ogres novadā doties Plāteres pilskalna izpētē, kur daļēji saglabājušās pēc barona Tīzenhauzena ieceres uzbūvētās mākslīgās pilsdrupas. Pilskalna tuvumā aug divi dižozoli 6 m apkārtmērā. Noteikti iesakām aplūkot dižakmeni "Lazdiņu kariete", kas atrodas Mazozolu pagastā un atgādina sena braucamrīka formu. Ančiņu Velna akmens atrodas Lauberes pagastā un kādreiz izmantots kā ziedošanas vieta, jo akmens līdzenajā virsmā izveidots garens iedobums.

Foto – Lazdiņu kariete

Ikšķiles pusē noteikti izstaigā dabas parku "Ogres Zilie kalni" un apej apkārt Dubkalnu ūdenskrātuvei, kas pārsteidz ar dzidru ūdeni un labiekārtotu apkārt esošo teritoriju.

Esot Ķeguma apkārtnē, noteikti aizbrauc līdz Lindes parkam, kurā interesants fenomens ir Holandes liepu stādījumi, kas šķietami aug ar saknēm uz augšu. Ķeguma Krusta kalns ir maģiska vieta Ķeguma piepilsētas nomalē, līdzās Ķeguma kapiem. Dziednieki šo vietu uzskata par senču svētvietu ar īpašu enerģētisku starojumu, jo visi pakalni ir pārklāti akmeņiem, un zinātāji stāsta, ka pašā augstākajā kalnā tie ir izvietoti tādā kā kāsī. Zinātnieki šajā apvidū konstatējuši neparastu enerģiju. Šeit atrodas vairāki simti krusta zīmju, kas izvietojušies viens otram līdzās un katru gadu šeit piepulcējas klāt arvien jaunas krusta zīmes.

Foto – Krusta kalns

Ropažu novadā aizbrauc līdz Bajāru krasta ozoliem un stāvkrastam, kas ir viena no ainaviskākajām vietām Ropažu pagastā. Vieta, kur apdomāt, piesēst, papusdienot un atgūt spēkus, jo ozolā tā ir gana daudz mums visiem. Īpaša aura jūtama Nāgelmuižas liepu parkā un pie dižozola. Liepas vecums ap 200 gadu,tādu savulaik bijis ap 20 gabalu. Pie resnās liepas zviedru laikā esot nagloti vaņģinieki un noziedznieki. Nāgelmuižas dižozols, kura apkārtmērs ir 6,44 m ir viens no vecākajiem un resnākajiem kokiem Ropažu pagastā, kurš joprojām zaļo.

Salaspils novads visus interesentus aicina uz Doles salas dabas, kas aptver gandrīz visu Doles salu. Dabas parka centrālo daļu aizņem priežu meži, bet Daugavas terasēs atrodas pþavas un tīrumi ar vairākām aizsargājamām augu sugām un daudzveidīgām putnu sugu uzturēšanās vietām. Teritorijā ietilpst arī Doles muižas komplekss ar veco parku, Jāņa kalns, kā arī Vecdoles viduslaiku pilsdrupas, no kurām paveras brīnišķīgs skats uz Daugavu.

Dolomīta atsegums Daugavas muzeja teritorijā - Eiropas nozīmes aizsargājams biotops –

ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis, kas atrodas Sausās Daugavas

krastā. Apskatāms 12 m augsts tipisks augšdevona Daugavas svītas nogulumiezis, kura

kārtas veidojušās pirms 350 miljoniem gadu. Objekts apskatāms ejot dabas takā gar Daugavu.

Esot Doles salā, noteikti jāapskata Daugavas muzejs - vienīgais upes vēsturei veltītais muzejs Baltijā. Šeit skatāma Latvijas likteņupes Daugavas un Salaspils novada kultūrvēsture un unikāli materiāli par Latvijas senāko vēsturi. Muzeja teritorijā atrodas vecais parks ar dižkokiem, elpu aizraujošiem skatiem uz Daugavu un Doles salas dabas parku. Jaunums - brīvdabas ekspozīciju papildinājusi Vecpidiņu dižpriede, kuras stumbrā savulaik bijusi iecirsta bišu dore.

Ziedu un augu cienītājus noteikti gaida Nacionālais botāniskais dārzs - šeit atrodas lielākā augu kolekcija Baltijā ar vairāk nekā 14 000 augu dažādību. Dārzs ar mainīgajām ainavām un daudzveidīgajm augu kolekcijām ir iecienīta izglītības un atpūtas vieta visa gada garumā.

Foto – Botāniskais dārzs

Pierīgā ir ievērojams dabas taku un bagātību klāsts, kas ļauj ikvienam izvēlēties sev piemērotāko rudens baudīšanas vietu un laiku. Lai rudens izdodas krāšņs un patīkamiem pārsteigumiem bagāts!