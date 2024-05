Nākamais gads mūsu reģionam būs sarežģīts, un, ņemot vērā tēriņus mūsu drošībai, jādomā ne tikai par taupības pasākumiem - nākas arī celt nodokļus, intervijā raidījumam "Spried ar Delfi" skaidrojaIgaunijas premjerministre Kaja Kallasa. "Tas viss nenāk no kāda ārzemju onkuļa, bet no nodokļu maksātāja kabatas. Tāpēc mums vai nu jāsamazina izmaksas, un mēs darām arī to, bet arī jāpalielina nodokļi, jālūdz cilvēkiem maksāt vairāk. Sastādīt budžetu ir ārkārtīgi grūti," atzina Igaunijas valdības vadītāja.