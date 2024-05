Saukt pie atbildības noziedzniekus, kuri sāka Krievijas brutālo karu Ukrainā, ir svarīgi ne tikai tāpēc, lai sodītu valsts vadītāju paveikto agresijas noziegumu un krievu armijas pastrādātos kara noziegumus. Viens no starptautiska tribunāla rezultātiem ir arī tāds, ka agresorvalsts sabiedrība uzzina par noziegumiem, kas pastrādāti viņu vārdā, intervijā "Spried ar Delfi" pauda Igaunijas premjerministre Kaja Kallasa.

Viņa uzsvēra, ka ir aktīvi jāstrādā pie tribunāla izveides arī Krievijas agresijas noziegumiem, un par to jāpārliecina arī citi pasaules valstu līderi: "Ja [Krievijai par noziegumiem Ukrainā] nebūs nekādas atbildības, mēs to visu piedzīvosim no jauna."