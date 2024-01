"Šāda situācija liek atminēties veco labo, aizmirsto kārtību – ja vairāk par 15 minūtēm kavējas reiss, tad var atcelt un saņemt atmaksu par biļetēm, bet var arī izvēlēties citu transporta līdzekli, tajā skaitā arī taksometru, un aizbraukt līdz savam galamērķim, nesalt stacijā, un pēc tam piestādīt tās taksometra izmaksas. Mēs tās kompensēsim, un, protams, mēs šīs izmaksas prasīsim no "Škodas"," raidījumā "Spried ar Delfi" norādīja AS "Pasažieru vilciens" valdes priekšsēdētājs Rodžers Jānis Grigulis, skaidrojot pasažieru tiesības situācijās, kādas īpaši bieži bija vērojamas šonedēļ jauno "Škodas" elektrovilcienu tehnisko defektu dēļ, kad vilcieni būtiski kavējās vai to reisi tika atcelti.