Vīķe-Freiberga gan runas, ka Tramps varētu izstāties no NATO vērtēja kā ļoti mazticamas. "Es personīgi par to ļoti šaubos, jo Trampa kungs daudz ko deklarē un trīs stundas vēlāk deklarē pretējo. Viņš ir kā vējrādis – griežas uz visām pusēm, kā viņam ienāk prātā. Tas ir no vienas puses biedējoši, bet no otras puses varētu teikt – sava veida mierinājums. Ja viņš saka, kaut ko, kas mums šķiet tiešām absurdi, mums paliek cerība, ka viņš mainīs domas," viņā teica.