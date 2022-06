Četras izlases bez faniem – cerot uz peļņu, Latvija grib mainīt pretiniekus 2023. gada PČ hokejā

Lai nākamā gada pasaules hokeja čempionāta grupu turnīrs Rīgā būtu ienesīgāks, kāds no pašreiz paredzamajiem pretiniekiem varētu tikt iemainīts pret fanu aprindās populārāku komandu. Tāpat jau gandrīz droši, ka mainīta tiks arī ceturtdaļfinālu izspēles kārtība, lai labākajām komandām nebūtu vairākkārt jālido turp-atpakaļ no Rīgas uz Tamperi. To raidījumā "Aizmugure" pastāstīja Latvijas Hokeja federācijas (LHF) viceprezidents un Starptautiskās ledus hokeja federācijas (IIHF) padomes loceklis Viesturs Koziols.

Jau vēstīts, ka Latvija un Somija būs 2023. gada pasaules hokeja čempionāta rīkotājas. Rīgā notiks vienas grupas priekšsacīkstes, kā arī divas cetrutdaļfināla spēles, kamēr pārējās spēles un cīņa par medaļām notiks Tamperē. Iepriekš bija plānots, ka 2023. gada čempionāts notiks Krievijā, bet rīkošanas tiesības tai tika atņemtas iebrukuma Ukrainā dēļ.

Ierasti pasaules hokeja čempionāta komandu sadalījumu priekšsacīkšu grupās nosaka to sniegums iepriekšējos gados. No tā izriet, ka Rīgā būtu jāspēlē Latvijai, Kanādai, ASV, Šveicei, Slovākijai, Norvēģijai, Kazahstānai un Slovēnijai. Tomēr četrām no šīm komandām – Kanādai, ASV, Kazahstānai un Slovēnijai ir "visai neliela fanu bāze", raidījumā skaidroja Koziols, piebilstot, ka "to saprot, gan IIHF, gan arī mūsu Somijas partneri, ka to vajadzētu mazliet izlīdzināt". Konkrēts lēmums, kuras komandas varētu mainīties, gan vēl nav pieņemts. "Mēs gribam, lai tā notiktu, bet pagaidīsim," teica LHF viceprezidents.

Cita būtiska pārmaiņa ierastajā čempionāta formātā nākamgad, visticamāk, būs ceturtdaļfinālā iekļuvušo komandu savstarpējās spēles. Proti, parasti A grupas divas spēcīgākās komandas ceturtdaļfinālā tiekas ar trešās un ceturtās vieta ieņēmējiem B grupā un otrādāk. Turpretī nākamgad ceturtdaļfināla mačos divas spēcīgākās A un B grupas komandas tiksies ar tās pašas grupas trešo un ceturto komandu. Koziols pauda, ka par to vienošanās panākta "par 99%". Iemesli tam ir gan dabas saudzēšana – lai nerīkotu liekus papildus lidojumus starp Rīgu un Tamperi –, gan fanu ērtības. "Tie fani, kuri redzēs, ka komanda ir ceturtdaļfinālā, varēs nebraukt uz citu valsti, bet palikt Rīgā par dienu ilgāk, kas arī Rīgai svarīgi, ka tie fani varēs te patērēt savu naudu veikalos, muzejos un iespējams arī kādā bārā ieiet," norādīja Koziols.

LHF vēl nav uzklausījusi izlases trenera Harija Vītoliņa atskaiti par čempionāta norisi, tādēļ Koziols nevēlējās atklāt savu personīgo vērtējumu par to, vien atzina, ka izcīnīto punktu skaita ziņā šis bijis viens no vājākajiem čempionātiem Latvijas izlases izpildījumā pēdējos gados. Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta direktors Edgars Severs savukārt piebilda, ka vērtējumā jāņem vērā arī fakts, ka izlasē notiek paaudžu maiņa un daudziem hokejistiem šis bijis tikai pirmais čempionāts karjerā. 01:25