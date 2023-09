'Dzelzsbetons, parakstīts ar asinīm' un 'māžošanās' – AS politiķi par nokļūšanu opozīcijā

Koalīcijas paplašināšanas sarunas četru mēnešu garumā bijusi vien "māžošanās", jo tas, ka "Jaunā Vienotība" (JV) veido koalīciju ar "Progresīvajiem" (P) un "Zaļo un zemnieku savienību" (ZZS), esot bijis skaidrs jau kopš 10. maija, kad JV nolēmusi Valsts prezidenta amatam virzīt Edgaru Rinkēviču (JV), piektdien "Delfi TV" raidījumā "Kāpēc" pauda "Apvienotā saraksta (AS) politiķi. Tomēr AS līdz pēdējam tajās piedalījies, jo esot centies "vest pie prāta" JV, kaut arī vienošanos starp šīm trim partijām viens no AS līderiem, Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns raksturoja ar vārdiem "dzelzsbetons, parakstīts ar asinīm".

Kā ziņots, 14. Saeimā "Apvienotais saraksts" ieguva 15 deputātu mandātus, izveidojot trešo lielāko frakciju Saeimā. Premjerministra Krišjāņa Kariņa (JV) jaunās valdības veidošanas process kļuva par vienu no ilgākajiem kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas, līdz pērn decembrī trīs partiju koalīcija tika apstiprināta Saeimā. Vēl trīsarpus mēneši pagāja, līdz valdībai aprīlī izdevās nonākt pie rīcības plāna apstiprināšanas.

Kā raidījumā norādīja Smiltēns, valdība pēc būtības nostrādājusi vien 107 dienas, bet līdz ar premjerministra Krišjāņa Kariņa (JV) atkāpšanos no amata 14. augustā viss iesāktais darbs "aizgājis mēslainē".