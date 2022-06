Golubeva: Krievijas atbalstīto politiķu darbība un ietekme Eiropā jāierobežo

"Mēs Eiropas Savienībā (ES) joprojām neesam izdomājuši veidu, kā ierobežot to politiķu ietekmi, kuri tiešā veidā vienā vai otrā posmā tika atbalstīti no Krievijas," radījumā "Kāpēc" sacīja Saeimas Eiropas lietu komisijas vadītāja Marija Golubeva (A/P). Viņa rosina runāt ar Eiropas valstu parlamentiem un politiķiem par to, kādus instrumentus varētu darbināt, lai turpmāk nepieļautu šāda veida politiķu darbošanos Eiropas demokrātiskajās valstīs.

"Es domāju, piemēram, par tādiem politiķiem kā Lepēna, kā Salvīni," sacīja Golubeva. Viņa arī uzskata, ka Ungārijas premjerministra Viktora Orbāna "fenomens" jāvērtē no šīs perspektīvas. Politiķes vērtējumā, runājot par sankcijām, var nepārprotami redzēt nepārprotami, ka "Eiropas arhitektūra diemžēl ļauj Orbānam izteikt ultimātus mums visiem", proti, ja viņam nedos īpašus izņēmumus, tad vispār nebūs sankciju pakotnes.

"Viņš turpina konsekventi lobēt savas īpašās attiecības ar Krieviju kā savu leģitīmu izvēli, un ES savas specifiskās arhitektūras dēļ ir spiesta ļaut viņam to darīt," pauda Golubeva.

Viņa akcentēja, ka šī nav pieļaujama situācija – brīdī, kad Krievija karo pret demokrātiju un Eiropu, mūsu valstīs turpina politiski darboties cilvēki, kas saņēma skaidru finansējumu no Krievijas. Tāpēc jārunā par to, kādus instrumentus mēs varētu darbināt, lai turpmāk nepieļautu šāda veida politiķu darbošanos mūsu valstīs.

Kā ziņots, ES padevusies Ungārijas spiedienam un atteikusies no idejas piemērot sankcijas Krievu pareizticīgās baznīcas patriarham Kirilam, ziņo avoti diplomātu aprindās.

Piedāvājam noskatīties raidījuma "Kāpēc" spilgtākās epizodes:



Ungārijai jāpadomā, vai tā vispār vēlas būt Eiropas Savienībai, uzskata RSU docents Māris Andžāns. Tās ultimāts nepiemērot sankcijas pareizticīgo patriarham Kirilam simbolisks žests, lai atbalstītu Krieviju un parādītu citām ES valstīm, ka Ungārija var vairāk, pat ja ir viena. 05:16

Tas, ka vispār ir panāktas šīs sankcijas un politiķi spēja vienoties, pat par spīti Ungārijas negaidītajam ultimātam, uzskatāms par veiksmes stāstu, saka Ministru prezidenta parlamentārā sekretāre Evika Siliņa (JV). 08:19