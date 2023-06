'Kāpēc' ar Olgu Dragiļevu pulksten 12: kā Valsts prezidenta vēlēšanas ietekmēs koalīcijas nākotni?

Par nākamo Valsts prezidentu Saeima šonedēļ ievēlēja "Jaunās Vienotības" virzīto šā brīža ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču. Koalīcijai neizdevās vienoties par vienu kandidātu, un Rinkēvičs prezidenta amatā tika ievēlēts ar opozīcijas balsīm. Jau tajā pašā dienā premjerministrs Krišjānis Kariņš (JV) paziņoja, ka iniciēs sarunas par koalīcijas paplašināšanu. Vai tās ir šīs koalīcijas beigas un kādas pārmaiņas uz Latvijas politiskās skatuves gaidāmas tuvākajā laikā? Par to piektdien, 2. jūnijā, pulksten 12 "Delfi TV raidījumā "Kāpēc" ar žurnālisti Olgu Dragiļevu diskutēs Saeimā pārstāvēto politisko spēku frakciju līderi.

Raidījumā piedalās Saeimas frakciju vadītāji - Nacionālās apvienības VL-TB/LNNK (NA) līderis Raivis Dzintars, "Apvienotā saraksta" (AS) frakcijas priekšsēdētājs Edgars Tavars, Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) frakcijas vadītājs Viktors Valainis, "Progresīvie" (P) Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Kaspars Briškens, "Latvija pirmajā vietā" (LPV) līderis Ainārs Šlesers, "Stabilitātei!" (S!) vadītājs Aleksejs Rosļikovs un JV deputāts Rihards Kozlovskis.

Jau ziņots, ka politiskās partijas Valsts prezidenta amatam virzīja trīs kandidātus – kā pirmais par kandidēšanu paziņoja "Apvienotā saraksta" dibinātājs, uzņēmējs Uldis Pīlēns, mēnesi vēlāk "Progresīvie" pavēstīja, ka Valsts prezidenta amatā vēlas redzēt Elīnu Pinto, bet "Jaunā Vienotība" šim amatam no savas partijas locekļu vidus izvirzīja Edgaru Rinkēviču.

Vairākuma atbalsta līdz pat vēlēšanu dienai un trešajai kārtai nebija nevienam no trim kandidātiem, taču jau pirmajā kārtā zuda intriga par to, kāds būs opozīcijā esošās partijas ZZS balsojums – šī politiskā spēka deputāti nobalsoja par Rinkēviču, tādējādi nodrošinot viņam 42 balsis.

Otrajā kārtā balsojums bija nemainīgs un no cīņas par Valsts prezidentes amatu tika svītrota Elīna Pinto, par kuru balsoja 10 deputāti no "Progresīvajiem". Savukārt trešajā kārtā, kurā piedalījās tikai divi kandidāti, arī "Progresīvie" nobalsoja par Rinkēviču, nodrošinot viņam 52 balsis. AS visās kārtās balsoja par savu kandidātu - Uldi Pīlēnu, savukārt NA nebalsoja ne par vienu no trim kandidātiem.

Tādējādi Rinkēvičs amatā ievēlēts ar opozīcijas partiju balsīm. Kā situācija Valsts prezidenta vēlēšanās ietekmēs valdības stabilitāti un kāda drīzumā varētu izskatīties jaunā koalīcija – skatieties raidījumā.

Savus jautājumus raidījuma viesiem sūtiet uz e-pasta adresi kapec@delfi.lv

