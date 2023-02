'Nepieļausim tās pašas kļūdas' – Gauss sola, ka šogad 'airBaltic' īrēšot labākas lidmašīnas

Pagājušogad sabiedrības neapmierinātību raisīja "airBaltic" lēmums daļu reisu apkalpot nevis ar savām jaunajām "Airbus A220-300" lidmašīnām, bet gan no citām lidsabiedrībām nomātiem, daudz vecākiem gaisa kuģiem. Jautāts par to, lidsabiedrības valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors Martins Gauss raidījumā "Kāpēc" solīja: "Vairs nepieļausim tās pašas kļūdas." Viņš gan atzina, ka šis biznesa modelis, kurā "airBaltic" daļu no savas modernās flotes izīrē citiem, bet paši reisus īsteno ar vecākiem lidaparātiem, tiks saglabāts arī turpmāk, kamēr vien tas būs finansiāli izdevīgi. Šogad citām aviokompānijām plānots iznomāt 14 no 50 "airBaltic" "Airbus A220-300" lidmašīnām, vienlaikus pašiem nomājot četrus citu aviokompāniju gaisa kuģus.

