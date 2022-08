Krievijas pilsoņi jāizolē, jo 'izplata kara vīrusu visā pasaulē' - Stefančuks intervijā 'Komandcentram'

"Pēc visa, ko esam pārdzīvojuši un redzot Ukrainas tautas un starptautiskās sabiedrības atbalstu, mans redzējums ir ļoti skaidrs – mēs esam lemti uzvarai!" – tā raidījumā "Komandcentrs" izteicās Ukrainas parlamenta priekšsēdētājs Ruslans Stefančuks. Viņš arī atkārtoja aicinājumu pārtraukt izsniegt Krievijas pilsoņiem Šengenas vīzas, sakot: "Ir ļoti negodīgi, ka ukraiņu bērni sēž bumbu patvertnēs, kamēr Krievijas elites bērni apmeklē labākās skolas Rietumos."

Intervija notika angļu un ukraiņu valodās ar tulka starpniecību. Tā tika ierakstīta 17. augustā, tādēļ pēdējo dienu notikumi tajā nav minēti.



Stefančuks Ukrainas Augstākajā Radā ievēlēts 2019. gadā no prezidenta Volodimira Zelenska partijas "Tautas kalps" saraksta, kurā ieņēma otro kārtas numuru. Viņš tiek uzskatīts par vienu no galvenajiem partijas ideologiem, vēlēšanu programmas un kampaņas autoriem. Augstākās Radas spīkera amatu Stefančuks ieņem kopš 2021. gada oktobra, kad no amata tika gāzts viņa priekštecis Dmitro Razumkovs, kurš bija zaudējis Zelenska uzticību. Stefančuks ir arī Ukrainas Valsts drošības un aizsardzības padomes loceklis.

Jautāts par aicinājumiem pārtraukt vīzu piešķiršanu Krievijas pilsoņiem Stefančuks atgādināja, ka personālsankcijas, kas vērstas pret Krievijas eliti ir ļoti efektīvas, un reizēm arī bijušas efektīvākas par vispārējām ekonomiskām sankcijām, tādēļ šo rosinājumu atbalsta.



"Esmu dziļi pārliecināts, ka tikai pilnvērtīgas sankcijas, bez izņēmumiem, var ietekmēt Krievijas uzvedību. Manā skatījumā tas būs izdevīgi arī civilizētajai pasaulei, jo Krievijas pilsoņi, kas ceļo, izplata kara vīrusu visā pasaulē. Tā ir kā epidēmija un Krievijas pilsoņu izolācija radīs tādu kā intelektuālo karantīnu civilizētajai pasaulei," skaidroja politiķis.

Kā normāls cilvēks, dzīvojot civilizētā valstī, nekad nebūtu ticējis, ka 21. gadsimtā Eiropas centrā būs asiņains, neprovocēts karš, ar mēģinājumu izmainīt robežas – Stefančuks atzina, ka pirms Krievijas iebrukuma sākuma arī viņš nav īsti ticējis, ka tas notiks.