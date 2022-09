Atkārtot 'Baltijas ceļu' caur deju. 'Kultūrklubā' — akcijas 'Gaismas krasts' rīkotāji

Jau rīt, 3. septembrī, teju astoņu kilometru garo krasta līniju no Klapkalnciema līdz Ragaciemam piepildīs lielakcijas "Gaismas krasts" dalībnieki no visas Latvijas, lai vienotā dejā izdejotu Baltijas jūras krastu. Unikālajā akcijā aicināti piedalīties Latvijas iedzīvotāji neatkarīgi no vecuma, dzīvesvietas vai dejotprasmes – tās mērķis ir vienot un veicināt piederības sajūtu gan dejai, gan valstij. Par akcijas ideju un plānoto norises gaitu DelfiTV raidījumā "Kultūrklubs" stāstīja akcijas idejas autore, režisore un pasākumu producente Inese Lukaševska un mūziķis, "Gaisma krasta" himnas autors Rihards Zaļupe.

Zināms, ka akcijā "Gaismas krasts" līdzās dejotājiem piedalīsies arī mūziķi Katō un Intars Busulis, kā arī koris "Maska" diriģenta Jāņa Ozola vadībā. Lukaševska to pamato ar vēlmi padarīt akciju pievilcīgāku dažādām paaudzēm – "lai opis ar mazmeitiņu lec kopā." Viņa atklāj, ka akcijas tapšanas gaitā pirmā bijusi dziesma, kam piemeklēti atbilstoši dejas soļi. Sākumā paredzēts liels kopmēģinājums, kā arī pieejams apmācības video akcijas mājaslapā, lai dalībnieki varētu sagatavoties.

Akcijas režisore šobrīd neatklāj visas nianses, piemēram, par solīto apgaismojumu un apskaņošanu, taču dalībnieki tiks informēti, bet īpašs pārsteigums tiek solīts akcijas noslēgumā. "Gaismas krastu" plānots iemūžināt, tomēr vienkāršiem skatītājiem no malas to nebūšot tik interesanti skatīties. "Mēs gribējām mainīt priekšstatu par pasīvo skatītāju – šeit visi skatītāji automātiski kļūst par dalībniekiem," pauž Lukaševska.