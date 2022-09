'Ierauga Skuteli un jau smejas'. 'KultūrKlubā' Jānis Skutelis un Marija Luīze Meļķe

Šoruden piedzīvosim ne tikai lapkriti, bet arī kārtīgu Latvijas filmu pirmizrāžu birumu. Viena no gaidāmajām jaunajām filmām ir Matīsa Kažas "Neona pavasaris", kurā galveno lomu spēlē māksliniece un dzejniece Marija Luīze Meļķe. Viņa ir arī viena no filmas scenārija līdzautorēm. Sava loma šajā kinodarbā ir arī Jānim Skutelim, kurš no pieprasīta pasākumu vadītāja un pazīstama jokdara nu kļuvis par Jaunā Rīgas teātra štata aktieri un stāsta par to, kā pamazām izaug no komiķa tēla, kuru ieraugot vien jau visi smejas.

"Neona pavasaris" ir stāsts par diviem mēnešiem filmas galvenās varones Laines dzīvē. Laini spēlē Marija Luīze Meļķe, kura saka – šobrīd viņas dzīvei ar Laines stāstu ir maz kopīgā. Savukārt Jānis Skutelis filmā atveido viņas tēvu.

Matīsa Kažas jaunajā filmā tehno mūzika, reiva ballītes un seksuālās identitātes meklējumi savijas stāstā par meiteni no Rīgas priekšpilsētas, kuras ģimene ir nonākusi savstarpējo attiecību krīzē. Filmā piedalās arī Grēta Trušiņa, ko Latvijas skatītāji pazīst kā galvenās sieviešu lomas atveidotāju vietējā kases grāvējā "Dvēseļu putenis", Jaunā Rīgas teātra aktieru studijas absolvents Gerds Lapoška, komiķis Jānis Skutelis un citi.

Filma pirmizrādi piedzīvoja Edinburgas starptautiskajā filmu festivālā, bet tās izplatīšanas tiesības jau ir iegādājusies amerikāņu kompānija "Magnolia Pictures International".

"Šis bija tas gadījums, kad man bija ļoti daudz jāiztēlojas, jābūt empātiskai pret citu cilvēku dzīves pieredzi. Filmā tomēr notiek diezgan atšķirīgas lietas no tā, kā man pašai šis vecums ir pagājis," raidījumā stāsta Marija Luīze Meļķe. Viņai filmas tapšanas sākuma stadijā bijis tik daudz komentāru par scenāriju, ka viņa nolēmusi piedāvāt savu artavu teksta tapšanā. Tad abi kopā ar režisoru rūpīgu ķērušies pie filmas scenārija pieslīpēšanas. Meļķe saka – tas bijis labi izglītojošs process. Tomēr filmēšanas pieredzi galvenās lomas atveidotāja sauc par ļoti grūtu, ar lielu atbildības nastu.

Savukārt Jānis Skutelis stāsta par savu nokļūšanu JRT. Vispirms tā bijusi saruna, nejauši satiekoties ar Alvi Hermani autoservisā, vēlāk nācis piedāvājums spēlēt komēdijā "Linda Vista". Nu Skutelis piekritis kļūt par JRT štata aktieri. Viņam vajadzējis uzkrāt pieredzi un nu ir radusies sajūta, ka labprāt pamēģinātu spēlēt vēl. Savukārt par citiem saviem ampluā Skutelis saka – kā pasākumu vadītājs viņš jau labu laiku ir mazaktīvs. No teātra puses viņam nekādu ierobežojumu neesot, tomēr arī enerģijai ir savs limits. Tāpēc Skutelis sapratis, ka vismaz sākuma posmā JRT ar komiķa uzstāšanos un stendapiem šo darbu apvienot nevarēs.