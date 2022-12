Čakša VM vadību vēlreiz neuzņemtos; Sprindžuks: Viens cilvēks var pakārties tajā problēmu jūrā

Bijusī veselības ministre Anda Čakša (JV) otro reizi šo amatu uzņemties nebūtu gatava, jo nozarē četros gados izveidojies daudz jaunu sistēmisku problēmu un viņa nejūtot gatavību no pašas nozares tās risināt – to politiķe atzina "Spried ar Delfi" diskusijā. Tikmēr "Apvienotā saraksta" (AS) pārstāvis Māris Sprindžuks uzsvēra, atzina, ka AS joprojām sagaida visas valdības solidāru atbildību par veselības nozari, jo viens cilvēks "var pakārties tajā problēmu jūrā".

Jau vēstīts, ka asas diskusijas valdības veidošanas procesā izcēlās par to, kura partija un kurš politiķis ieņems veselības ministra amatu, rodot iespaidu, ka neviens politiskais spēks nevēlas uzņemties atbildību pār šo nozari. Beigu beigās šim amatam AS virza līdzšinējo Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektori Līgu Meņģelsoni. Tikmēr bijusī veselības ministre Čakša nākamajā valdībā pretendē uz izglītības un zinātnes ministres amatu.

Jautāta, kādēļ pati neatgriežas iepriekš ieņemtajā postenī, Čakša atzina, ka "tas būtu ļoti izaicinoši, jo es redzu sistēmiski ļoti daudz problēmu, kas ir radušās pēdējos četros gados". "Ņemot vērā, ka es esmu nozarē bijusi kā profesionālis, man ir ļoti daudzas lietas, kuras man ir nepieņemamas šobrīd, kuras ir izveidojušās veselības sistēmā. Es neesmu pārliecināta, ka mēs līdz galam esam to gatavi mainīt, to pāreju uz pacientu skatu punktu," viņa atzina.

Atsaucāoties uz frāzi, ka veselības nozare tiek uztverta kā nāves spriedums partijai, kura to pārrauga, ko konferencē esot izteikusi Latvijas Ārstu biedrības prezidente Ilze Aizsilniece, Čakša norādīja, ka "iespējams, nozarei ir jāpaskatās uz sevi – cik tā ir iekšēji gatava sevi mainīt?".

Sprindžuks savukārt pauda pārliecību, ka veselības nozarei nepieciešams "kapitālais remonts" un Meņģelsone esot cilvēks ar pieredzi, kas spēs šo nozari "auditēt". "Ja sistēma ir sakārtota un viņā trūkst naudas, tad ministram ir "arodbiedriski" jāizsit vairāk naudas savam resoram. Bet, ja sistēma ir nesakārtota, tad viņā nedrīkst likt to naudu. Viņa ir jāsakārto, un sakārtotam modelim jāiedod nauda," norādīja politiķis.

Sākotnēji AS no JV, kas kontrolēs Finanšu ministriju, neesot guvuši pārliecību, ka finansējums reformām tiks piešķirts, bet vēlāk deklarācijā iekļauti formulējumi, ka "mēs gluži nebūsim bāreņos", skaidroja Sprindžuks. "Mēs gribējām, ka tā ir solidāra valdības atbildība, nevis viena ministra "nāc un izglāb" atbildība – nu nevar tur viens! Viņš var, piedodiet, pakārties tajā problēmu jūrā," pauda politiķis.

Opozīcijā esošās "Latvija pirmajā vietā" politiķis Vilis Krištopans, gan par to ironizēja: "Čakšas kundze ļoti labi pateica – pēdējos četros gados samilzušas milzu problēmas veselības sistēmā. Vai gadījumā pēdējos četrus gadus premjers nebija Kariņš? Premjers atbild par visu!"

