Elksniņš: aicinātu Latgali un Daugavpili likt mierā

"Es tomēr aicinātu likt Latgali un Daugavpili mierā, tāpēc ka Daugavpilī un Latgalē dzīvojošie cilvēki ir absolūti Latvijas patrioti ar absolūtu uzticību Latvijas valstij," raidījuma "Spried ar Delfi" speciālizlaidumā sacīja Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš (S), norādot uz izteikumiem par "5. kolonnām un birkām, ko politiķiem patīk spraust".

"Ja mēs novērojam, kas šobrīd cīņu kontekstā notiek Harkivā – Daugavpils sadraudzības pilsētā – tad par Harkivu arī bija tādi spriedelējumi, kādi šobrīd ir par Daugavpili. Mans uzdevums kā pilsētas vadītājam ir vienot pilsētas iedzīvotājus to dažādībā, un mēs vienosim viņus pēc principa – kopīga valoda," pauda Daugavpils mērs.

Viņš norādīja, ka Valsts prezidenta kanceleja 4.-5. aprīlī pieteikusi vizīti Daugavpilī. Par to, vai Valsts prezidents spēs vienot iedzīvotājus, Elksniņš sacīja, ka tas ir Valsts prezidenta personiskais un viņa komandas uzdevums.

Par Valsts prezidenta vizītes nozīmi Elksniņš secināja: "Viennozīmīgi, tas ir lietderīgi. Pirmkārt, mēs vēlētos, lai viņš nevis atlido ar helikopteru, bet izbrauktu ceļa posmu Nīcgale-Daugavpils, kurš nav remontēts vismaz pēdējos desmit gadus. Tad, iespējams, daļā no jautājumiem par to, kurš ir kurā pusē, tomēr tas centrālais jautājums būs par to, vai Latgale visus pēdējos gadus ir pienācīgā kārtā atbalstīta, lai to naratīvu, kurš lielā mērā varētu būt šķeļošs vai izmantojams, lai šķeltu Latgali no pārējās Latvijas, neizmantotu vieglas slavas meklētāji."

Pilnu raidījuma ierakstu skatieties šeit.

