'Saturiski lielu kļūdu nav' – Levits kopumā labi novērtē paveikto, bet uzlabotu komunikāciju

"Ja es paskatos uz šiem četriem gadiem, tad man jāsaka, ka tādu saturiski lielu kļūdu nav," raidījumā "Spried ar Delfi" sacīja Valsts prezidents Egils Levits, lūgts novērtēt savu darbu šajā amatā. Viņš norādīja, ka virziens bija ļoti konsekvents, politika bija ļoti skaidra, taču komunikācija nebija pietiekami laba, tāpēc Levits to mēģinātu uzlabot, ja tiktu pārvēlēts uz otro termiņu.

Prezidents arī norādīja, ka paliek pie iepriekš teiktā, ka savu darbu vērtē uz 7,5-8 ballēm no 10. Taujāts par zemajiem reitingiem, ko publiskojis Latvijas Televīzijas raidījums "Kas notiek Latvijā?", Levits sacīja, ka viņa pilnvaru termiņš bija "ļoti izaicinošā laikā", kad Covid-19 krīze sašķēla sabiedrību divās karojošās nometnēs. Ņemot vērā, ka tolaik paudis skaidru pozīciju, pretējā viedokļa paudēji neuzskatīja to par pareizo politiku, piebilda prezidents. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka arī tagad teiktu to pašu: "Mēs esam racionāli ļaudis racionālā laikmetā, un zinātnes ieteikumi ir vērā ņemami."

Vēl viens jautājums, kurā Levits, viņaprāt, paudis skaidru pozīciju ir tas, ka Latvija ir nacionālā valsts, bet tie, kuriem saglabājusies "koloniālā mentalitāte", ar to neesot apmierināti.

Piedāvājam noskatīties raidījuma spilgtākās epizodes:

Būtu labāk, ja koalīcijai būtu viens kandidāts, par gaidāmajām Valsts prezidenta vēlēšanām pauda Levits, kurš pieļauj, ka varētu parādīties vēl kādas kandidatūras uz prezidenta amatu. 01:33

Man ir arī savas sarkanās līnijas – negribētu tikt ievēlēts ar prokremlisku deputātu palīdzību, ja viņiem būtu izšķiroša loma balsojumā, pauda Levits. 04:53

Rietumnieciskās un latviskās vērtības pārstāvu spilgtāk, nekā "Apvienotā saraksta" prezidenta amata kandidāts Uldis Pīlēns, uzskata Levits. 09:04

Neko sliktu par Pīlēna kungu negribu teikt, tas nav mans stils – jābūt labam sacensības garam, pauda prezidents. 12:33

Levits uzsvēra, ka jau iepriekš vērsis uzmanību, ka Latvija atpaliek no Lietuvas un Igaunijas. "Tagad visi ir sapratuši un meklē pa galvu, pa kaklu, kā varam rīkoties. Prezidenta uzdevums – palīdzēt meklēt risinājumus," piebilda viņš. 14:30

Šī valdība dodas pareizā virzienā, bet ir tālu no vērtējuma "ļoti labi". Politiskā griba abstraktā līmenī valdībai piemītot, tomēr gan kompetences, gan prasmes diezgan klibo, vērtēja prezidents. 16:52

Civilās savienības likums ir sabiedrības un vērtību jautājums, nevis tiesas vai prezidenta jautājums, uzskata Levits. 24:52

"Visa vaina ir valsts pusē!" par Jēkabpilī noslepkavoto sievieti, kura bija ilgstoši lūgusi policijas aizsardzību, uzsvēra Levits. Viņš to apspriedīs ar Valsts policijas un Prokuratūras vadību. 27:27

Bērnu aizsardzības likumu, kur pēdējā lasījumā atbalstīts ierosinājums liegt bērna adopciju viendzimuma pāriem ārvalstīs, varētu labot parlamentā, sacīja Levits. Viņš arī piebilda, ka šajā gadījumā bija arī problēmas no procedūras viedokļa. 38:33

