'Spried ar Delfi': Kāpēc stagnē valdības veidošanas sarunas? Pilns ieraksts

Sešas nedēļas pēc 14. Saeimas vēlēšanām joprojām turpinās valdības veidošanas sarunas, taču koalīciju veidojošajām partijām pagaidām par kaut ko vienoties ir bijis grūti. Kāpēc stagnē valdības veidošanas sarunas? Ceturtdien, 17. novembrī, "Delfi TV" raidījumā "Spried ar Delfi" to skaidroja "Jaunās Vienotības" valdes loceklis Arvils Ašeradens, Nacionālās apvienības Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Raivis Dzintars un "Apvienotā saraksta" līdzpriekšsēdētējs Edgars Tavars. Raidījumu vadīja žurnāliste Alina Lastovska.

Vēl līdz aizvadītās nedēļas beigām "Jaunā Vienotība" vēlējās panākt "Apvienotā saraksta" piekrišanu tās piedāvātajam atbildības jomu sadalījumam, savukārt koalīcijas partneris uzstāja, ka vispirms jāvienojas par to, kā uzlabot sadarbību starp dažādām ministrijām un nodrošināt solidāru atbildību par "smagajām" nozarēm.

Līdz pirmdienai par atbildības jomu sadalījumu vismaz daļēji partijām ir izdevies vienoties, taču otrdien pēc tikšanās ar Valsts prezidentu Egilu Levitu viens no AS dibinātājiem, uzņēmējs un arhitekts Uldis Pīlēns pavēstījis, ka AS piedāvās potenciālās koalīcijas partijām - NA un JV - parakstīt vēl vienu memorandu.

Premjerministrs Krišjānis Kariņš (JV), kuram uzticēts vest valdības veidošanas sarunas, trešdien atzina, ka AS iekšējie procesi viņam ir pilnībā nesaprotami un piedāvājumu rakstīt vēl vienu memorandu raksturoja kā "muļķības", uzsverot, ka nākamajam memorandam jāsaucas "valdības deklarācija".

