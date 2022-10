'Spried ar Delfi' par nākamās valdības aprisēm un prioritātēm. Video tiešraide

Partiju apvienība "Jaunā Vienotība" (JV), kas šajās vēlēšanās ieguvusi lielāko balsu skaitu, šonedēļ sākusi sarunas par nākamās valdības koalīcijas veidošanu ar vairākām 14. Saeimā ievēlētajām partijām. Kādas varētu būt nākamās valdības aprises un prioritātes – par to trešdien, 5.oktobrī, pulksten 14 raidījumā "Spried ar Delfi" žurnāliste Alina Lastovska sarunāsies ar JV valdes locekli Arvilu Ašeradenu, Nacionālās apvienības (NA) līderi Raivi Dzintaru, Apvienotā saraksta (AS) pārstāvi Edvardu Smiltēnu un Andri Sprūdu no partijas "Progresīvie".

Politiskās konsultācijas JV šonedēļ plānotas ar AS un NA pārstāvjiem, un uz sarunu aicināta arī partija "Progresīvie".



Premjerministrs Krišjānis Kariņš (JV) iepriekš uzsvēris, ka Latvijas izaugsme un attīstība ir iespējama vienīgi stingri saglabājot esošo ģeopolitisko kursu ES un NATO valstu saimē, tāpēc sarunas par kopīgu darbu iespējamas tikai ar tiem jaunajā Saeimas sasaukumā pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem, kuru vērtību sistēmā šis ir nelokāms virziens.

Kopumā Saeimas vēlēšanās, kurās piedalījās 59,14% balsstiesīgo iedzīvotāju, jaunajā parlamentā ievēlēti pārstāvji no septiņām partijām. Vēlēšanās labāko rezultātu sasniedza "Jaunā vienotība", kura nākamajā Saeimā ieguvusi 26 mandātus, seko Zaļo un zemnieku savienība ar 16 mandātiem, "Apvienotais saraksts" ieguvis 15 vietas Saeimā, Nacionālā apvienība – 13, "Stabilitātei!" – 11, "Progresīvie" – 10, bet "Latvija pirmajā vietā" ieguvusi deviņus mandātus.

