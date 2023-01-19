ИНТЕРВЬЮ. Подоляк: у нас заготовлены сюрпризы для России, но удары по российской территории Украина не приветствует

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал в интервью Delfi.ee о креативном решении боевых задач, ударах по российской территории и о том, почему Украина имеет право атаковать Донецк, Луганск и Крым.

"С военной точки зрения, безусловно, у нас более креативный генеральный штаб. Гораздо более креативно мы подходим и к решению тех или иных задач. И, безусловно, в ходе войны - и это очень важно - мы вносим коррективы в способ и стиль ведения войны", - заявил Подоляк в интервью издателю Ekspress Grupp (в состав которого входят порталы с Delfi) Хансу Луйку.

"Посмотрите, как развивается война. Когда мы говорили о том, что могут быть нанесены удары по Крымскому полуострову, среди наших партнеров были очень панические настроения. Они говорили: "Давайте без этого". Сейчас уже у всех есть фундаментальное понимание, что Украина имеет абсолютно полное военное право бить по любым объектам на оккупированных территориях, включая Крым. Это нам гарантирует международное право. Но есть несколько нюансов, которые, в общем, тоже постепенно уходят в прошлое. Но надо с ними работать и разъяснять на разных уровнях. Нанесение ударов по российской территории мы не приветствуем, и мы не наносим удары. Потому что это будет резко эскалировать эту составляющую и нарушать международное право", - отметил он.

При этом Подоляк отказался признавать связь Украины с атаками на стратегический аэродром в Энгельсе. "Мы наносим максимальный ущерб российским военным вооруженным силам: технике и живой силе на оккупированных территориях, включая Донецк, Луганск и полуостров Крым. Все это приняли, и это абсолютно законно. И для этого нам дается тот необходимый арсенал оружия, та необходимая номенклатура, включая ракеты определенной дальности, - отметил он. - Все, что происходит на территории России - это прямое следствие войны. Там и саботаж российских граждан, и работа партизанских движений. Подобные явления появляются, потому что Россия теряет управляемость. (..) Начинается процесс распада авторитарной вертикали управления".

В ходе боевых действий исчерпывается ресурс военной техники, признал Подоляк. Но с этой же проблемой сталкивается Россия: "Поэтому Россия переходит на еще более старые модификации (танков): 64-е и даже 55-е танки. Но мы поэтому очень интенсивно и, на мой взгляд, крайне успешно провели очень тяжелые переговоры с точки зрения передачи нам новейших танков натовских модификаций. Это не только Leopard, которые являются основными европейскими танками, но и британские Challenger и американские M1 Abrams. Я думаю, что в ближайший месяц мы уже получим необходимый объем танков. Кроме танков сейчас еще нужно закончить переговоры по ракетам дальностью стрельбы свыше 100 км, чтобы разрушать российские склады. Это ключевой момент ускорения войны".

По словам Подоляка, Украина поставила перед собой приоритет - закончить эту войну, уничтожив российские вооруженные силы на своей территории. "Безусловно, Россия будет контратаковать и стараться разрушить какие-то транспортные магистрали, она периодически это делает. Однако качество российской военной инфраструктуры - ничтожное. Они совершенно не понимают, что и как надо делать. Поэтому они могут хотеть все, что угодно, но есть ресурсные возможности. Украина сегодня гораздо более ресурсно насыщена. Украина прошла все, что необходимо, для того, чтобы сформировать четкое понимание, что такое эффективная оборонная и контрнаступательная война", - отметил он.