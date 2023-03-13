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ВИДЕО. "Интрига в том, что мы и есть настоящая Русь". Интервью Алексея Арестовича

Истоки конфликта между Россией и Украиной - это "драка за первородство", заявил в интервью журналисту, издателю Ekspress Media Хансу Луйку экс-советник команды президента Украины Алексей Арестович. Delfi публикует полную запись интервью.

"Так же, как у арабов и евреев за Храмовую гору, так у нас за Киево-Печерскую лавру. (..) До сих пор в наших церковных канонических документах Русь - это Украина. Гетман Богдан Хмельницкий называл себя "гетманом русским"; его противник Иеремия Вишневецкий называл себя гетманом лубенским и князем русским; Гадячская уния предполагала, что Речь Посполитая из двух народов (польского и литовского) будет состоять из трех народов, и третий народ будет называться "руським". (..) Об этом не принято говорить, поскольку довлеет мифологема, которую создали россияне (..) А вся интрига как раз в том, что настоящие руськие как раз мы, а они не пойми что - долго нужно спорить, как их квалифицировать. Это величайшая кража в истории, я хочу ее исправить".

В интервью обсуждались вопросы военной помощи со стороны Запада, обстановка на фронте, преступления российских военных на оккупированных территориях, ситуации в Бахмуте и т.д.

До января 2023 года Алексей Арестович занимал пост советника Офиса президента Украины. Он ушел в отставку после того, как заявил в эфире, что попавшую в жилой дом в Днепре российскую ракету сбили силы украинской ПВО.

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