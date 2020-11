Arī draudzība var nogurdināt. Kā komunicēt ar draugiem pandēmijas laikā

Mēdz teikt, ka draugi ir ģimene, ko cilvēks izvēlas. Nav šaubu, ka ikviena cilvēka dzīvē ir nepieciešams kāds draugs, ar kuru paklačoties par visdažādākajām tēmām un ar kuru būt kopā gan priekos, gan bēdās. Vienlaikus ir būtiski saprast, ka arī draudzība var izsmelt un nogurdināt, it īpaši šobrīd, kad pasaulē ir tik liels informācijas troksnis, tieši tāpēc ir tik svarīgi noteikt robežas, cik bieži un kādā veidā komunicēt.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Neatkarīgi no tā, vai šobrīd esi pilnīgā izolācijas režīmā vai arī laiku pa laikam iesaisties distancētā socializācijā, saziņa ar tuviniekiem šobrīd var šķist apgrūtinoša. Iespējams, rodas grūtības pateikt draugiem, ka nejūties ērti, dodoties ciemos, iespējams, tik bieži nezvani ģimenei, kā tas bija pandēmijas sākumā. Lai nu kas arī būtu satraukuma iemesls, šobrīd kļūst arvien svarīgāk noteikt robežas attiecībās ar draugiem un tuviniekiem, raksta "Allure".

"Mēs katrs reaģējam atšķirīgi uz to, kas notiek apkārt," stāsta psihoterapeite Pamela Krasnere. "Daži no mums alkst pēc saiknes ar citiem, cenšoties mazināt izolētības sajūtu, bet citi izvairās no jebkādas sociālas mijiedarbības, tādā veidā cenšoties sevi pasargāt. Robežu noteikšana ļauj tev iesaistīties socializēšanās procesos tādā līmenī, kas liek justies pacilāti un uzmundrinoši, nevis ir nomācoši." Pielāgošanās komunikācijai, kas ir ārpus ierastā, var būt emocionāli un garīgi nogurdinoši, it īpaši, ja tavas un tavu tuvinieku vēlmes ir atšķirīgas. Ja jūti, ka vairs nespēj komunicēt ar draugiem vai arī runāt par konkrētu tēmu, ir būtiski atpazīt savas robežas un paust tās skaidri un atklāti.

Kāpēc ir svarīgi noteikt robežas attiecībās ar draugiem

Noteikt robežas ar tuviniekiem – to, protams, bieži ir vieglāk pateikt, nekā izdarīt, jo nereti ir grūti noteikt stingru robežu, neaizvainojot citus. Kā skaidro attiecību trenere Silvija Koseisina, skaidrība par to, kādas robežas vēlies noteikt, var novērst nākotnes problēmas vai aizvainojumus attiecībās ar draugiem. "Ir svarīgi atcerēties, ka robežu noteikšana ir saistīta gan ar tevi, gan ar citiem, un tavas robežas ietekmē ne tikai tevi," teic Koseisina. "Ja savas vēlmes par to, ko sagaidi no drauga, izteiksi skaidri, neatstājot nekādu "pelēko zonu" interpretācijām, varēsi novērot daudzus ieguvumus. Ir svarīgi pašai izprast, kādas ir tava emocionālā kapacitāte, cik daudz vari sūtīt īsziņas, sarunāties vai uzklausīt citus. Kad esi to izpratusi, būtiski ir būt atklātai par to ar citiem."

Koseisina piebilst, ka, nosakot robežas, ir svarīgi būt ne tikai godīgai, bet arī līdzjūtīgai. Lai gan ir ārkārtīgi svarīgi rūpēties par savu garīgo veselību un savu laiku, ir arī jāpārliecinās, ka mūsu draugi jūtas novērtēti un atbalstīti pat tad, ja nepieciešams vairāk pievērsties sev. "Šobrīd varam novērot to, ka cilvēki reaģē emocionāli uz lietām, par kurām iepriekš nepārdzīvoja. Kad tiek noteiktas robežas, cilvēkiem var nākties sastapties ar noraidījumu vai pamestības sajūtu, tāpēc ir svarīgi paziņot draugiem, ka robežas komunikācijā nav jāuztver personiski vai jādomā, ka esi izdarīts kaut kas nepareizi. Atgādini draugam, ka tevis noteiktās robežas ir saistītas tikai ar tavām vajadzībām."

Kad nolem ieturēt pauzi vai noteikt robežas attiecībās ar draugiem, svarīgi ir izskaidrot iemeslu, kāpēc tev tas ir nepieciešams. Iespējams, tev gribas mazāk komunicēt, jo pēc garas darba dienas un daudziem, daudziem zvaniem, jūties iztukšota. Iespējams, tev ir jātiek galā ar stresa pilnu komunikāciju ar ģimenes locekļiem, un tev ir nepieciešams brīdis, lai no tā gūtu atelpu. Visticamāk, nav vajadzības dalīties ar šādām detaļām ar draudzīgiem kolēģiem vai attālākām paziņām, tomēr šāda informācija noteikti ir vērtīga tuvākajiem draugiem. Tie, kam tu rūpi, vēlēsies tevi atbalstīt un darīt visu, lai tu justos pēc iespējas labāk, pat ja tas nozīmē stingrāku robežu noteikšanu par to, kad un ko jūs varat runāt. "Robežu izveide nenozīmē attiecību pārtraukšanu, tā ir tikai attiecību ievirzīšana tādā veidā, kāds liekas piemērotāks un veselīgāks pašreizējai situācijai," uzsver Krasnera. "Komunikācijas laikā joprojām ir iespējams saglabāt tādu pašu tuvības un draudzības līmeni, pat ja komunicēšana notiek retāk."

Robežu noteikšana ap konkrētām tēmām

Svarīgi ir noteikt robežas ne tikai tam, cik bieži sazināmies, bet arī tam, par ko sazināmies. Nepārtrauktas runas par politiku vai Covid-19 var nodarīt kaitējumu garīgajai veselībai. Ja tu pamani to, ir svarīgi pēc iespējas ātrāk un skaidrāk definēt savas robežas.

"Cilvēki arvien biežāk pārsūta viens otram ziņās lasīto. Biežāk arī sūdzas un "nolaiž tvaiku" par to, kas satrauc. Visbiežāk aiz šādām darbībām ir labs nodoms. Kad paziņo, ka nevēlies runāt par kādu konkrētu tēmu, svarīgi ir uzsvērt, ka tas attiecas tikai uz tevi. Piemēram, ja kāds tev sūta pārāk daudz ziņu, kas tevi apgrūtina, vari pateikt savam draugam, ka novērtē viņa vēlmi informēt tevi par notiekošo, bet labprātāk pati uzzini par jaunumiem brīdī, ka tev tam ir laiks," iesaka Koseisina.

Varētu šķist, kas tas ir skarbi – pateikt draugam, ka nevēlies ar viņu runāt par kādu noteiktu tēmu, un vēl jo grūtāk ir paskaidrot, ka nespēj vairāk klausīties sarunas par sliktu priekšnieku, sarežģījumiem attiecībās, finanšu jautājumiem vai jebkuru citu problēmu, kas varētu rasties. Tomēr ir svarīgi atcerēties, ka tu nevari palīdzēt saviem draugiem, ja neparūpējies vispirms pati par sevi.

Ko darīt, ja robežas tiek pārkāptas?

"Centies to neuztvert ar aizvainojumu," stāsta psihoterapeite Emma Heira. Iespējams, tas ir noticis neskaidrību vai noguruma rezultātā. Nekad nav vienkārši runāt par sāpīgiem jautājumiem, tomēr tas var būtiski uzlabot jūsu draudzību un attiecības. Tas pats attiecas arī uz gadījumiem, kad tu pārkāp kāda cita robežu. Ja draugs atklāj, ka viņam nepatīk, kā tu ar viņu komunicē, noteikti centies to uzklausīt. Ja nepieciešams, apspriediet vēl skaidrākas robežas turpmākai saziņai.