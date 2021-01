Ieradumi, kas raksturīgi neatvairāmiem cilvēkiem

Daži cilvēki, neatkarīgi no tā, kā viņiem trūkst – naudas, laba izskata vai sociālo sakaru –, vienmēr izstaro pozitīvu enerģiju un pārliecību. Un pat visskeptiskākie cilvēki ir sajūsmā par šīm šarmantajām personībām. Šie cilvēki iemieso katras kopā sanākšanas dvēseli, kā arī viņi ir tie, pie kuriem citi vēršas pēc palīdzības, padoma un kompānijas. Viņu klātbūtnes šķietami nekad nevar būt par daudz, kas gribot negribot uzvedina uz jautājumiem: ''Kas viņiem ir tāds, kā nav man? Kas viņus padara tik neatvairāmus?''

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kur šī neatvairāmība slēpjas? Viņu pašvērtības izjūta nāk no iekšienes, savā ''LinkedIn'' profilā atklāj emocionālās inteliģences pētnieks Treviss Bredberijs. Neatvairāmi cilvēki nepārtraukti nemeklē apstiprinājumu no citiem, jo ir pietiekami pašpārliecināti, lai to atrastu sevī. Un, lai saglabātu šo veselīgo perspektīvu, viņi katru dienu ievēro noteiktus ieradumus. Jā, neatvairāmība nav īpašība, kas piemīt tikai izredzētajiem, bet gan arī tu tādu vari iemācīties, savā ikdienā ieviešot turpinājumā uzskaitītos ieradumus.

Viņi pret visiem izturas ar cieņu

Neatkarīgi no tā, vai tā ir sadarbība ar viņu svarīgāko klientu vai vienkārši saruna ar restorāna viesmīli, kurš pieņem pasūtījumu, neatvairāmi cilvēki ir nemainīgi pieklājīgi un cieņpilni. Viņi pret jebkuru cilvēku izturas ar cieņu, jo uzskata – viņi nav labāki par citiem.

Viņi ievēro ''Platīna likumu''

''Zelta likumam'' – izturies pret citiem tā, kā vēlies, lai izturas pret tevi, – ir liktenīgs trūkums. Tas pieņem, ka visi cilvēki vēlas, lai pret viņiem izturas vienādi. Tas ignorē to, ka cilvēkus motivē dažādas lietas – vienam patīk sabiedrības atzinība, bet otram riebjas būt uzmanības centrā.

Savukārt ''Platīna likums'' – izturies pret citiem tā, kā viņi vēlas, lai pret viņiem izturas, – šo trūkumu novērš. Neatvairāmi cilvēki lieliski prot "lasīt" citus, un viņi pielāgo savu uzvedību un manieres tā, lai citi justos ērti.

Viņi fokusējas uz cilvēkiem sev apkārt

Foto: Shutterstock



Neatvairāmiem cilvēkiem ir patiesa interese par apkārtējiem. Tā rezultātā viņi nevelta daudz laika domām par sevi. Viņi sevi nenomāc ar domām par to, cik ļoti patīkami cilvēki viņi ir, jo ir pārāk aizņemti, veltot visu savu uzmanību tiem, kas ir viņiem apkārt. Tas viņu neatvairāmību padara tik nepiespiestu.

Lai šī prasme spēlētu tavā labā, mēģini savu viedtālruni nolikt maliņā un koncentrēties uz cilvēkiem, ar kuriem esi kopā. Velti savu uzmanību tam, ko viņi saka un kā tas ietekmē tevi. Savukārt, kad kāds cits tev pastāsta kaut ko par sevi, uzdod jautājumus, kas palīdzēs otru iepazīt vēl vairāk.

Viņi saprot atšķirību starp faktiem un viedokli

Neatvairāmi cilvēki pret sarunām par strīdīgiem un jūtīgiem tematiem izturas ar sapratni un apdomu. Viņi skaidri norāda, ka viņu paustais ir tikai viņu viedoklis, nevis pierādīti fakti. Neatkarīgi no tā, vai tiek apspriesta globālā sasilšana, Covid-19, politika vai ģenētiski modificēta pārtika, neatvairāmi cilvēki saproti, ka citi, kas ir tikpat inteliģenti kā viņi, vienu un to pašu var redzēt atšķirīgi.

Viņi ir autentiski

Neatvairāmi cilvēki ir tādi, kādi viņi ir. Nevienam nav jātērē sava enerģija vai prāta spējas, mēģinot uzminēt, kāds otrs cilvēks ir patiesībā. Cilvēkus pievelk autentiskas personības, jo viņi zina – šādiem cilvēkiem var uzticēties.

Viņi ir godīgi

Cilvēki ar augstu godīgumu ir neatvairāmi, jo viņi runā skaidri, vienkārši un saprotami. Godīgums ir vienkāršs jēdziens, bet grūti praktizējams. Lai nezaudētu savu godīgumu, neatvairāmi cilvēki katru dienu izvairās runāt sliktu par citiem un rīkojas pareizi arī tad, ja tas kādam var kaitēt, tostarp pašam.

Viņi smaida

Cilvēki dabiski (un neapzināti) atspoguļo tā cilvēka ķermeņa valodu, ar kuru viņi runā. Ja tu vēlies, lai citi tevi uztvertu kā neatvairāmu, sarunas laikā viņiem uzsmaidi, un viņi neapzināti atbildēs ar to pašu un jutīsies labāk.

Viņi iegulda savā izskatā, bet nepārspīlē

Ir ļoti liela atšķirība starp to, vai esi reprezentabls vai neīsts. Neatvairāmi cilvēki saprot, ka centieni izskatīties pēc iespējas labāk ir pielīdzināmi mājas uzkopšanai pirms viesu uzņemšanas – tā ir cieņas pret citiem pazīme. Bet brīdī, kad viņi ir kļuvuši reprezentabli, viņi tam vairs nepievērš lieku uzmanību, tādējādi neriskējot pārspīlēt un kļūt neīstiem.

Viņi atrod iemeslus mīlēt dzīvi



Neatvairāmi cilvēki ir pozitīvi un aizrautīgi. Viņiem nekad nav garlaicīgi, jo dzīvi redz kā pārsteidzošu piedzīvojumu un dzīvo to ar prieku, kurā vēlas dalīties arī ar citiem. Nav tā, ka neatvairāmajiem cilvēkiem nav problēmu un raižu – tās ir, bet viņi tās uztver kā pagaidu šķēršļus nevis neizbēgamu likteni. Kad kaut kas noiet greizi, viņi sev atgādina, ka slikta diena ir tikai viena diena, un saglabā cerību, ka rīt, nākamajā nedēļā vai mēnesī būs labāk.