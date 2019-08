Ieteikumi, kā arī aizņemtā ikdienā saglabāt draudzību

Mūsu katras dzīve kādā brīdī sāk attīstīties straujāk nekā iepriekš – satiekam savu dzīvesbiedru, stājamies laulībā, iegūstam labāk atalgotu darbu, audzinām bērnus. Nereti, koncentrējoties visam, kas notiek ar sevi, gribot negribot neizdodas atrast tik daudz laika sarunām un tikšanās reizēm ar draudzenēm, kuras līdz šim bijušas ar mums gan priekos, gan bēdās. Taču, iespējams, to skaļi nepasakot, viena otru saprotam, jo katrai tomēr ir sava dzīve, kuru dzīvot.

Varbūt tu un kāda tava draudzene jau ilgu laiku vēlaties satikties, lai izrunātu visu, kas līdz šim ar jums noticis, bet katras ikdiena ir tik piepildīta, ka nekādi neizdodas atrast kopīgu brīvu laiku. Taču tas nebūt nenozīmē, ka jūsu draudzībai jāliek punkts. Lai tu pārlieku daudz neskumtu par to, ka neizdodas satikt savas draudzenes, un nesāktu apsvērt domu pārraut draudzības saites, iedvesmojoties no portāla ''Health'', piedāvājam iepazīties ar ieteikumiem, kā nepazaudēt savstarpējo kontaktu pavisam.

Ieplāno sazvanīšanos



Iespējams, tu nedēļas nogalē esi nolēmusi apciemot savus vecākus un tev būs jāpavada pāris stundas, braucot ar auto. Ja tev ir iespēja mašīnā telefonam ieslēgt skaļruni, tad tas ir piemērots laiks, kad sazvanīties ar sen nesatiktām draudzenēm. Pavisam lieliski ir tad, ja mājās dodies kopā ar savu partneri, kurš sēž pie stūres – viņš var mierīgi koncentrēties ceļam, bet tu – sarunai. Tāpat, ja garāki braucieni nav tavā plānā, ieplāno iknedēļas sazvanīšanās dienu un laiku, kad viena otrai pastāstīsiet par nedēļas laikā notikušo.

Lielus paziņojumus draudzenēm atklāj pirmajām



Esi stāvoklī? Darbā saņēmi paaugstinājumu? Mīļotais lūdza tavu roku? Iespējams, 21. gadsimtā pirmais, kam šo notikumu vēlēsies paziņot, ir ''Facebook''. Taču turies pretim kārdinājumam un vispirms par to informē savus tuviniekus un draudzenes, jo nav nekā nomācošāka par to, ka uzzini - tava labākā draudzene gaida bērniņu no ieraksta ''Facebook'' lentē, kuru pirms tam jau redzējuši desmitiem citi jūsu paziņas.

Kopīgi skatieties seriālus, realitātes šovus



Ar kopīgu skatīšanos šoreiz nav domāta konkrēta diena un laiks, kad esat atradušas iespēju satikties un skatīties jūsu iemīļoto seriālu. Kopīga skatīšanās var būt arī katras mājās individuāli, kurai kopīgā čatā seko diskusija par jaunākajā sērijā notikušo.

Ieplānojiet satikšanos



Jā, ikdiena mēdz būt tik aizņemta, ka, apjautājoties, kad iespējams satikties, pirmā brīvā diena tavā kalendārā parādās vien pēc trīs nedēļām. Ļoti iespējams, tu tāda neesi vienīgā, un tavas draudzenes to ļoti labi saprot. Taču, lai jūs tomēr atrastu laiku kopā būšanai, ieplānojiet tikšanās reizi pāris mēnešus uz priekšu un strikti sarunājiet, ka tikai kritiskā gadījumā varat neierasties – citādi būsiet norunātajā dienā, vietā un laikā.

Atcerieties par pastu



Iespējams, tev šķiet, ka vēstuļu, apsveikuma kartiņu vai mazu dāvaniņu sūtīšana jau ir aizvēsture. Apsveikt iespējams piezvanot vai uzrakstot ziņu, bet sūtījumu nogādās kurjers. Taču jauks pārsteigums gan tev, gan tavai draudzenei sagādās prieku un atgādinās, ka joprojām viena otrai esat. Tāpēc, tuvojoties draudzenes dzimšanas dienai, laikus nosūti viņai taustāmu apsveikumu.