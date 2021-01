Kad pats sev kļūsti postošs: pašiznīcinošas uzvedības dažādās formas

Daudzi neuzskata sevi par pašiznīcinošiem, tomēr lielākā daļa cilvēku dažādās pakāpēs piekopj pašiznīcinošu rīcību. Daži no veidiem, kā cilvēki paši sev kļūst postoši, ir acīmredzami, bet citi ir vairāk slēpti.

Portālā ''Psychology Today'' klīniskais psihologs, autors un attiecību eksperts Sets Meijers uzskaita četras acīmredzamas pašiznīcinošas rīcības – tā ir uzvedība, kuru teju visi uzskata par nepareizu. Kā arī uzskaita četrus slēptos veidus, kā vīrieši un sievietes sev paši kļūst postoši.

Ļaunprātīga vielu lietošana

Cilvēku ļaunprātīgi izmantoto vielu klāsts ir ļoti plašs, ieskaitot alkoholu, nikotīnu, narkotiskās vielas un arī ārstu izrakstītos medikamentus, piemēram, pretsāpju līdzekļus. Dažādos gadījumos šīs vielas tiek lietotas dažādiem mērķiem – lai mazinātu sāpes, izklaidētos, apreibtu u. tml. Šāda rīcība ir acīmredzama pašiznīcinošas uzvedības izpausme, un indivīds, kas šīs vielas lieto ļaunprātīgi, sev ieskaidro, ka to dara sevis labā.

Pārēšanās

Ātrs acu uzmetiens plašajam diētu klāstam sniedz tūlītēju apstiprinājumu – aptaukošanās un tendence pārēsties ir viena no visbiežāk sastopamajām pašiznīcināšanās izpausmēm kā vīriešiem, tā arī sievietēm. Līdzīgi kā iepriekš pieminētās vielas, arī ēdiens rada izmaiņas organismā un var cilvēkam likt justies labāk, līdz ar to ēšana kļūst par veidu, kā mazināt nepatīkamas sajūtas. Tāpat, ņemot vērā, ka vairums maltīšu tiek notiesātas, skatoties televizoru vai kādas viedierīces priekšā, cilvēki mēdz ēst neapzinātā, pat transam līdzīgā stāvoklī.

Cilvēki, kuri pārēdas, bieži vien sev saka, ka diētu sāks rīt vai nākamajā nedēļā, iedodot sev vēl nedaudz laika šai pašiznīcinošajai uzvedībai. Kā arī tie, kuriem raksturīga pārēšanās, parasti apzinās faktu, ka pēc pārmērīgas ēšanas viņi jūtas sliktāk attiecībā pret sevi, taču izmaiņas organismā, ko rada ēdiens, bieži ir pārāk spēcīgas, lai indivīds spētu pretoties, iespējams, neapzinātam kārdinājumam pārēsties.

Romantiska neuzticība





Vēl viena no izplatītākajām pašiznīcinošās uzvedības formām ir romantiska neuzticība. Varbūt vīrietis krāpj savu mīļoto, jo uzskata, ka netiks pieķerts. Varbūt sieviete krāpj partneri, nemaz neuztraucoties, ka tas viņu pieķers, lakstojoties ar kādu citu, vai nepieķers. Neatkarīgi no motivācijas būt romantiski neuzticīgam ir pašiznīcināšanās. Tiem, kas netiek pieķerti, izveidojas otra melīga un krāpnieciska identitāte, bet tie, kas tiek pieķerti, bieži zaudē savas sākotnējās attiecības.

Īsziņu sūtīšana pie stūres

Īsziņu sūtīšana un automašīnas vadīšana vienlaikus ir viena no pašiznīcinošākajām uzvedības formām, kādu cilvēks var piekopt. Cilvēks, kurš raksta ziņu un stūrē, mēdz būt impulsīvs un nespēj sagaidīt apstāšanās brīdi, lai tiešsaistē varētu komunicēt ar citiem.

Fizisko aktivitāšu izskaušana

Ja vien fiziskās aktivitātes jau nav svarīga tavas ikdienas sastāvdaļa, uzturēt regulāru treniņu rutīnu var būt īsts izaicinājums. ''Es strādāju ar daudziem klientiem, kuri regulāri dažus mēnešus aktīvi sporto, bet pēc tam ieslīgst zemas motivācijas periodā, kurā uz kādu laiku pārtrauc treniņus,'' stāsta Meijers. Šāda rīcība ir pašiznīcinoša, jo gan fiziskajai, gan garīgajai veselībai tas nenāk par labu. ''Uzskatu, ka cilvēki, kuri uzsāk sportot, tad paņem ''pauzi'', pēc laika atkal atsāk nodoties fiziskajām aktivitātēm, tādējādi izveidojot tādu kā apburto loku, parasti nespēj noturēt motivāciju, jo ir pret sevi pārāk skarbi un prasīgi,'' piebilst psihologs. Citiem vārdiem – labāk piekopt mērenas intensitātes fizisko aktivitāšu rutīnu, nevis atdot treniņiem sevi visu un pēc nosacīti īsa laika no tiem paņemt garu ''pārtraukumu''.

Strīdi ar cilvēkiem, kuriem ir vara

Ja tu pieķer sevi pie atskārsmes, ka esi sākusi vairāk strīdēties ar citiem – partneri, draugu vai pat nejaušiem svešiniekiem –, tā ir zīme, ka tu patiesībā jūties ļoti saspringta un dusmīgāka nekā parasti, kā arī jūti pārliecinošu nepieciešamību iestāties par sevi. Savukārt, ja tu esi sākusi vairāk kašķēties ar tiem, kuri atrodas varas pozīcijās pār tevi, piemēram, priekšnieku, tas jau kļūst pašiznīcinoši. Neatkarīgi no tā, vai tev tas patīk vai nē, cilvēki, kuriem ir autoritāte pār tevi, var padarīt tavu dzīvi daudz grūtāku, ja tu viņus izaicināsi vai, iespējams, nevajadzīgi uzsāksi strīdus.

Prokrastinācija jeb darbu atlikšana uz vēlāku, kas būtiski ietekmē tavu darbu vai privāto dzīvi





Protams, ikviens kaut reizi ir atlicis kāda darba izpildi uz vēlāku, taču ir liela atšķirība, vai tu nolem māju uzkopt vēl pēc pāris dienām vai arī atliec svarīgu dokumentu izpildi darbā līdz brīdim, kad jau ir nokavēts iesniegšanas termiņš. Otrs variants reprezentē tādu prokrastināciju, kas ir pašiznīcinoša, jo būtiski ietekmē viņa darbu, kas, ja tas neizdarīto uzdevumu dēļ tiek zaudēts, jau pēcāk ietekmē arī privāto dzīvi.

Tuva cilvēka uzticības nodošana

Vēl viens no mazāk acīmredzamajiem veidiem, kā vīrieši un sievietes rīkojas pašiznīcinošā veidā, attiecas uz robežām, kas būtu jāuztur attiecībās, tostarp uzticība. Kad kāds tavā dzīvē – neatkarīgi no tā, vai tas ir tavs partneris, ģimenes loceklis vai varbūt kolēģis – dalās ar tevi informācija un sagaida, ka tu to paturēsi pie sevis, uzticības nodošana un informācijas izpaušana citiem var būt pašiznīcinoša. Bieži vien nodevība tiek atklāta, un tādējādi tiek sabojātas tavas un nodotā cilvēka attiecības. Kāpēc tas ir pašiznīcinoši? Nodevība veicina stresu un kaitē jebkāda veida attiecībām.