Narcisi, nekrietni manipulatori un citi toksisku cilvēku tipi un kā ar viņiem sadzīvot

Lai arī ikvienam ir iespēja ikdienā izvēlēties, ar ko pavadīt lielu daļu sava laika, ir reizes, kad no cilvēkiem, kas mums nepatīk, izvairīties nav iespējams. Narcisi, manipulatori, strīdēties mīlētāji, augstprāši un citu teju toksiski cilvēki mums ir jāsatiek gan darbā, gan ārpus tā. Kā laikus atpazīt šāds cilvēkus, kā neļauties viņu manipulācijām un kā saprast, vai pats neesi viens no viņiem – atbildes meklē "Viņa" rakstu arhīvā.

Viens no zināmākajiem toksisko cilvēku tipiem ir narciss – nekrietns manipulators, kas nejūt empātiju un kas mīl atrasties uzmanības centrā. Ieskaties rakstos un uzzini, kā viņu atpazīt un kā izkulties no attiecībām ar šādu cilvēku. Cieša saikne var atstāt nospiedumus dvēselē arī tad, ja narciss nav romantisks partneris, bet vienkārši tuvs draugs, vecāks vai kāds cits radinieks. Lai arī ar narcisiem labāk neielaisties, ir lietas, ko no viņiem varētu mācīties, piemēram, drosmi un pārliecību par saviem spēkiem.

Protams, narciss nav vienīgais toksiskais cilvēku tips, ar ko dzīves laikā var nākties saskarties. Ieskaties rakstos un uzzini, kā sevi pasargāt un kā atpazīt nekrietna manipulatora pazīmes sevī.

