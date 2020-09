Klusēšana – zelts? Ko labāk neteikt darba intervijas laikā

Darba meklējumi, vēl jo vairāk – darba intervijas –, allaž ir satraucošas. Ikvienam gribas parādīt sevi no labākās un stiprākās puses, taču nereti pat šķietami nelieli sīkumi var iegāzt topošā darba devēja acīs. Lai tā nenotiktu, skaidrojam, ko darba intervijā labāk paturēt pie sevis.

Gatavoties darba intervijai nekad nav vienkārši. Lai arī cik daudz laika pavadīsi, cenšoties noskaidrot itin visu par iekāroto uzņēmumu, izmēģinot atbildes uz visiem klasiskajiem jautājumiem un trenējot savu rokasspiedienu, nekad nebūsi simtprocentīgi pārliecināta, atverot telpas durvis.Taču tas nenozīmē, ka nevajag censties. Patiesībā ir daudzi knifiņu, kurus ir vērts ielāgot. Lai gan katra darba intervija ir unikāla un līdz ar to atšķiras arī uzdotie jautājumi un uzdevumi, ir virkne mazu likumu, kurus var piemērot gandrīz it visām situācijām. Viens no tiem – pievērs uzmanību savai valodai un vārdiem, kurus izmanto!

Ir vismaz pieci vārdi, no kuriem vajadzētu izvairīties darba intervijas laikā, atklāj darba meklēšanas portāls "Seek". Šie vārdi ir "slikti" tāpēc, ka tos izmanto teju ikviens, tādēļ intervijā liks izklausīties tev tieši tāpat kā visiem pārējiem kandidātiem. Un tu taču vēlies izcelties, vai ne tā? Viens no šādiem "nelāgajiem" vārdiem ir "acīmredzot". Kā skaidro personāla atlases uzņēmuma vadītājs Džeisons Valkers, tev nekad nevajadzētu pieņemt, ka cilvēkiem, kas tevi intervē, viss ir pilnīgi skaidrs un acīmredzams. Tādā veidā, iespējams, tu nepiemini kādu svarīgu informāciju, par ko intervētājs pat nenojauš, bet kas varētu būt interesanta un vērtīga.

Tāpat arī nevajadzētu izmantot "mēs", stāstot par panākumiem iepriekšējā darbavietā. Intervētājs nevēlas zināt, ko tu un tava iepriekšējā komanda ir paveikusi. Cilvēkam pretim, visticamāk, interesē tieši tavs ieguldījums, tāpēc nebaidies runāt tieši par sevi un saviem darbiem. Viens no darba interviju standartiem ir uzdot jautājumu par kandidāta mīnusiem. Valkers atklāj, ka nekādā gadījumā nevajadzētu minēt darbaholismu kā savu trūkumu, jo tā jau ir kļuvusi gandrīz par klišeju. Ko tad šajā gadījumā minēt? "Tā vietā runā par kādu prasmi, kura tev nepiemīt, taču kuru ir viegli attīstīt. Viens no piemēriem varētu būt publiskā runa vai pienākumu deleģēšana," stāsta Valkers. Un neaizmirsti piebilst, ka šo prasmi šobrīd centies un vēlies attīstīt. Tādējādi intervētājs apjautīs, ka esi ambicioza un mērķtiecīga.

Tāpat centies neizmantot vārdus un teikumus, kurus pēc tam īsti nevari pamatot. "Nekad nesaki – es mīlu izaicinājumus!" skaidro Īans Skots, uzņēmuma "Randstad Technologies" vadītājs. "Ļoti reti cilvēki pēc tam paskaidro, kas viņus izaicina vai arī pastāsta par izaicinājumiem, ar kuriem ir saskārušies." Līdz ar to sanāk, ka, gribot pateikt kaut ko gudru, nepasaki itin neko.

Ar karjeras konsultantes Jolantas Priedes palīdzību, kā arī, iedvesmojoties no "Stylist" un "The Muse", esam apkopojuši vēl pāris frāzes, kuras labāk pietaupīt citiem gadījumiem.

Foto: Shutterstock

"Ai, mana pēdējā darbavieta..."



Lai arī cik draņķīga bija tava iepriekšējā darbavieta, nekad nerunā sliktu par to sava, iespējams, topošā kolēģa priekšā. Centies būt pozitīvi noskaņota vai vismaz neitrāla, koncentrējies uz to, ko esi iemācījusies no katras savas pieredzes, un domā par to, ko vēlies piedzīvot nākotnē.

"Man vienalga – varu darīt jebko."



Lielākoties darba devēji meklē cilvēkus, kuri ar aizrautību skatās uz savu lomu uzņēmumā. Tāpēc, ja teiksi, piemēram, "man ir vienalga, ko darīt", tas atstās sliktu iespaidu. Tā vietā – katrā uzņēmumā pacenties atrast konkrētu amatu vai pienākumus, kurus tu vēlētos uzņemties, un esi gatava paskaidrot, kāpēc vēlies darīt tieši to.

"Man nav diez ko liela pieredze, bet..."



Šo kļūdu ir viegli pieļaut, it īpaši, ja nesen esi pabeigusi studijas vai arī vēlies mainīt savas karjeras virzienu. Galvenā problēma ir tā, ka brīdī, kad atvainojies par savu trūkstošo pieredzi, būtībā uzsver, ka esi nepiemērots kandidāts. Tā vietā, lai pievērstu uzmanību savām vājībām, koncetrējies uz saviem spēcīgākajiem aspektiem. Esi entuziastiska un pozitīva noskaņota!

"Tas ir rakstīts manā CV."



"Jā, es zinu, ka to var atrast tavā CV, bet, ja es jautāju par konkrētu darbu vai pieredzi, es vēlos, lai tu man par to pastāsti nedaudz vairāk," teic personāla vadītāja uzņēmumā "Ogilvy & Mather". Ja intervētājs tev taujā par kādu konkrētu prasmi, nepiemini savu CV. Tā vietā izmanto to kā iespēju paspīdēt un parādīt sevi no labas puses.

Tad var rasties jautājums – vai ir kaut kas tāds, ko īpaši nepieciešams uzsvērt, piedaloties darba intervijā? Personāla atlases uzņēmuma "Betts Recruiting" vadītāja Karolīna Betsa Fleminga uzsver, ka pirms došanās uz darba interviju ir vienmēr jāsagatavo savas karjeras pārskats. "Brīdī, kad intervētājs lūdz pastāstīt par sevi, ir ļoti svarīgi, ka esi gatava atbildēt. Tas parasti ir pirmais jautājums, ko uzdod, taču pārsteidzoši daudz cilvēku tam nav sagatavojušies. Tev vajadzētu pastāstīt par savu darba pieredzi un to, ko vēlies darīt turpmāk. Par ļaunu nenāks, ja pieminēsi arī to, ko dari brīvajā laikā." Karjeras konsultante Jolanta Priede mudina kārtīgi izzināt vietu, uz kuru dodies. "Noteikti maksimāli daudz jāievāc informācija par uzņēmumu, tā darbības rezultātiem, sasniegumiem, vērtībām, tādējādi parādot tiešām lielu ieinteresētību."

Vēl viens pavisam vienkāršs ieteikums, kas var palīdzēt intervijas laikā – intervētāju uzrunā vārdā. Tādējādi nodibināsi ar otru cilvēcīgu kontaktu. Izklausās elementāri, taču šāds sīkums patiesi daudz ko maina. "Darba intervijās liela nozīme patiesi ir intuīcijai un savstarpējai ķīmijai," teic karjeras eksperte Linda Spīgele. "Sarunā pieminot intervētāja vārdu, iespējams, izdosies atstāt labāku iespaidu."