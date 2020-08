Lielākās kļūdas, ko daudzi pieļauj jaunā darbavietā

Kad nupat iegūts jauns darbs, gribas parādīt sevi no vislabākās un pozitīvākās puses. Taču nereti aiz pārāk lielas centības gadās pieļaut milzīgas kļūdas, kas var ietekmēt vēl ilgi un atspēlēties nākotnē, vai vēl sliktākos gadījumos – radīt sliktu iespaidu, kas ir grūti izmaināms.

"Pirmais darba gads ir saistīts ar lielu mācīšanos," stāsta karjeras eksperte Dženete Lamvatananona. Tāpēc nedomā, ka esi neveiksminieks, ja uzdod miljons jautājumus vai ja uzreiz nespēj uzņemties kaudzi darba. Tomēr ir būtiski atpazīt arī veidus, kā dažkārt jauni darbinieki mēdz sevi iegāzt. Ja pieķer sevi pieļaujam kādu kļūdu, centies ātri doties tālāk, raksta "Bustle". "Atzīsti savas kļūdas un centies no tām mācīties, lai nākotnē tās nepieļautu atkal," teic eksperte. "Visi vismaz reizi ir piedzīvojuši kaut ko līdzīgu, tāpēc nešausti sevi pārāk daudz. Uztver to kā vērtīgu mācību pieredzi."

Lūk, dažas kļūdas, no kurām censties izvairīties pirmajā darba gadā:

Baidīties lūgt palīdzību

Ja liekas, ka visu saproti un viss sanāk – turpini darīt iesākto. Bet, ja tev ir nepieciešama palīdzība vai neesi par kaut ko pārliecināta, nebaidies jautāt. "Uzsākot jaunu darbu, ir liels spiediens pierādīt sevi, un tāpēc dažiem cilvēkiem liekas, ka palīdzības lūgšana ir vājuma pazīme," skaidro karjeras trenere Robina Kangi. Bet daudzos gadījumos ir tieši otrādi, tāpēc lūdz palīdzību, kad vien tev to vajag. "Tas pat var uzlabot kolēģu viedokli par tevi, jo tas parāda, ka apzinies savas robežas un zini, kā strādāt ar citiem," teic Kangi. "Savukārt mēģinājums visu izdarīt pašai var izvērsties par katastrofu, kurā pieļauj kļūdas, no kurām viegli varēja izvairīties."

Paturēt jautājumus pie sevis

Līdzīgi kā iepriekšējā punktā – ir normāli uzdot jautājumus un gūt skaidrību par saviem uzdevumiem. Arī tad, ja liekas, ka jautājumi ir pagalam vienkārši. "Neviens negaida, ka, sākot darbu, tu visu jau zināsi. Ja lūgsi paskaidrojumu brīžos, kad jūties apmulsusi, tavs priekšnieks un kolēģi zinās, ka esi gatava un alksti mācīties," skaidro uzņēmuma "The Creative Group" izpilddirektore Diāna Domeijere.

Izvairīties no sava priekšnieka

Ir daudzi iemesli, kāpēc sākotnēji ir tik biedējoši doties pie priekšnieka – tas, protams, ir nervu kutinoši, tu viņu tik labi nepazīsti, nevēlies arī izskatīties pēc "pielīdējas". Taču ir būtiski ik pa laikam apsēsties aci pret aci un parunāt par saviem mērķiem, kā arī stiprajām un vājajām vietām. "Šāda veida regulāras tikšanās ne tikai ilustrēs tavu apņemšanos augt un mācīties, bet arī palīdzēs stiprināt jūsu kopējās attiecības," mudina Lamvatananona.

Ierasties ļoti agri un doties prom vēlu

Ja nupat esi ieguvusi savu sapņu darbu, var rasties kārdinājums parādīt, ka esi apņēmīga strādāt daudz un dikti – no agra rīta līdz vēlam vakaram. Taču šāda stratēģija var tev vēlāk atspēlēties. "Ir lieliski būt sajūsmā un izrādīt centību, kad esi jauniņais darbā, taču ar laiku cilvēki var sākt no tevis gaidīt, ka vienmēr būsi pirmā, kas ierodas, un pēdējā, kas aiziet. Un līdz ar to – var nākties piedzīvot izdegšanu," stāsta personāla apkalpošanas uzņēmuma viceprezidente Maura Manna. Un tas nav kaut kas, ko vēlies pieredzēt – it īpaši pirmajā darba gadā.

Iekārtoties pārāk ērti

No otras puses – neiekārtojies arī pārāk ērti pirmā gada laikā. Daži cilvēki ieņem ērtu pozu un aizmirst saglabāt enerģiju un impulsu, dodoties uz priekšu. Pretojies sliktiem ieradumiem, piemēram, neierodies darbā pārāk vēlu vai nepavadi stundas, lūrot "Instagram". Nosaki sev standartu, kuru reāli vari izpildīt, vienlaikus esi labākais darbinieks, kāds vien vari būt.

Nelepoties ar saviem panākumiem

Var būt grūti pievērst uzmanību savam darbam. Bet, ja vēlies atstāt labu iespaidu par sevi, tev tas būs jādara. "Daudzi cilvēki smagi strādā, nebilstot ne vārda, un tā viņi palaiž garām vienu, otru un trešo paaugstinājumu, jo nespēj aizstāvēt sevi un savu ieguldījumu," atzīst Kangi. Tas nozīmē – nebaidies uzstāties sapulcēs, atklāti runāt par savu darbu ar priekšnieku un kolēģiem, kā arī dalīties ar jaunām idejām, ja tev tādas ir. Sākumā tas var likties biedējoši, it īpaši, ja strādā vietā, kurā ir grūti "ielauzties", taču tu to esi sev (un savai karjerai) parādā.

Gaidīt piekrišanu it visā

Tev nevajadzētu ienirt darbos, kuri ir ārpus tavas darbības jomas, vai darīt lietas, kas ir pretrunā noteikumiem, bet tev vajadzētu justies ērti, pieņemot lēmumu pašai. "Tev nāksies atklāt, ka tavs vadītājs nav tavs skolotājs, un bieži ir vienkārši jāuzticas saviem instinktiem," stāsta karjeras eksperte Emīlija Liū. "Ja uztraucies, ka tiešām nezini īsto risinājumu, vai arī laika ir ļoti maz, palūdz savam vadītājam vismaz virzienu, kurā darboties, taču atlikušo centies paveikt pati."

Kritiku uzņemt pārāk jutīgi

Atrodoties jaunā darbā, katra nelielā kritika var šķist kā traģēdija, taču tā nav. Tas ir labākais veids, kā kļūt par daļu no funkcionējošas komandas. Tāpēc – ja tavs priekšnieks tevi pamāca – uztver to mierīgi, pieraksti savās piezīmēs un centies paturēt prātā nākotnei.

Izvairīties no komunicēšanas ar citiem

Tā kā esi jau atradusi darbu, var šķist, ka visgrūtākais ir aiz muguras un vairs nav jāiespringst. Bet, ja pamani iespēju iegūt jaunus kontaktus, kas kādu dienu var noderēt, izmanto to! Tīklošanās ārpus darba var likties apgrūtinoša, taču ir ļoti būtiski izveidot labas attiecības ar kolēģiem jau pirmajā gadā – tādējādi būs vieglāk strādāt, kā arī palielinās iespējas iegūt paaugstinājumu.