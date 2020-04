Mācies sarunāties attālināti: video zvanu kļūdas, kas liek izskatīties neprofesionāli

Neskaitot tos, kuriem šobrīd jāatrodas tā dēvētajā frontes līnijā, koronavīrusa pandēmija visā pasaulē aizvērusi daudz biroja ēku, tādējādi to darbinieki ir spiesti savus pienākumus veikt attālināti – no mājām. Lai arī video zvani iepriekš visticamāk nevienam nebija nekas svešs, nu tie ir kļuvuši par ikdienu, jo ir galvenais veids, kā ''satikties'' ar cilvēkiem, bet ievērot distancēšanos. Turpmākajās rindās par to, kādas kļūdas šāda veida zvanos nepieļaut.

Lai arī video zvani daudz ko neatšķiras no sapulcēm vai tikšanās reizēm klātienē – arī caur ekrānu var izrunāt tieši to pašu un tikpat ilgā laikā –, tomēr dzīvesvietas vide maina mūsu paradumus, kurus mums jāiemācās pielāgot darbam no mājām. Iedvesmojoties no portāla ''Reader's Digest'', piedāvājam iepazīties ar tipiskākajām kļūdām, kuras cilvēki mēdz pieļaut, veicot video zvanus mājās. Tāpat atradīsi ieteikumus, kā šīs kļūdas nepieļaut.

Nepārjautā, vai viss ir saprotams

Ja tu esi galvenā sarunas vedēja un tev krietnu laiku jārunā bez apstājas, par ļaunu nenāks laiku pa laikam iepauzēt un sarunas biedriem pajautāt, vai viss ir saprotams. Šādi tu varēsi pārliecināties, ka visi tevī klausās, kā arī varēsi apmierināt kāda ziņkāri par tevis sacīto vai darīt zināmu kaut ko neizprastu. Tāpat arī sarunu noslēdzot nepieciešams pārliecināties, ka visiem viss bijis saprotams, kā arī vēlams uzskaitīt darāmo līdz nākamajai sarunai. Tā, ja būsi kaut ko piemirsusi, kāds cits varēs to tev atgādināt, kā arī radīsi par sevi profesionālu iespaidu klientu acīs.

Atbildi uz e-pastiem

Ja zini, ka e-pastā kāds gaida tavu atbildi, tev kaut nedaudz video zvana laikā kļuvis garlaicīgi vai esi iecerējusi vairākus darbu paveikt vienlaicīgi, e-pasta atvēršana un atbildēšana uz svarīgāko var šķist kārdinoša. Taču šāda rīcība pilnībā novērsīs tavas domas no sarunas, tādējādi vari palaist garām kaut ko patiesi svarīgu. Kā arī, ja tavs mikrofons būs ieslēgts un sarunas biedri dzirdēs sitamies tavas klaviatūras taustiņus, radīsi iespaidu, ka e-pasts tev ir daudz svarīgāks nekā saruna. Atceries – elektroniskā pasta kastīte būs tajā pašā vietā arī pēc video zvana.