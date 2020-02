Atšķirīgs libido vai satraukums par sniegumu: mīlēšanās kaitnieki un kā no tiem atbrīvoties

Sekss pavisam noteikti ir daudzu pāru viena no iecienītākajām kopīgajām nodarbēm. Kamēr mīlēšanās sagādā baudu un patiesu prieku, attiecībās iespējams satuvināties arvien vairāk. Taču brīdī, kad gultas priekiem piezagušies kaitnieki, šķiet – ar katru reizi kļūst arvien sliktām, vai, iespējams, nākamā reize nav pienākusi jau ļoti sen. Ja seksuālajā dzīvē iestājusies pauze vai aukstums, ir svarīgi zināt, kas pie tā vainojams.

Seksuālās problēmas attiecībās, piemēram, priekšlaicīga ejakulācija, nespēja sasniegt orgasmu abiem partneriem, erektīlā disfunkcija, atšķirīgs libido līmenis un citas, nav nekas neparasts, un visticamāk katrs pāris tās piedzīvo vismaz vienu reizi savas savienības laikā. Ja runājam par to, kas šīs problēmas var izraisīt, to tiešā veidā ietekmē dabiskās norises mūsu ķermenī, domas, apkārtējā vide, attiecību klimats un daudz kas cits.

Ja arī tavā un partnera intīmajā dzīve radušies sarežģījumi, turpinājumā lasi portālā ''Psychology Today'' licencēta pāru un ģimenes terapiju speciālista Roberta Taibbi uzskaitītās biežāk sastopamās seksuālās problēmas un ieteikumus to risināšanā.

Stress

Gana daudz tiek runāts par to, ka sekss ir lielisks veids, kā mazināt stresa. Tas tiesa, taču ir cilvēki, kam arī šī nodarbe nepalīdz atbrīvoties no domām par kārtējām atskaitēm darbā, neapmierinātiem klientiem, nesamaksātiem rēķiniem u.tml. Ja tu un tavs partneris abi esat tie, kam mīlēšanās palīdz atbrīvoties no stresa, vai tie, kuriem tas nelīdzēs, problēmas vēl nerodas. Tās sākas tad, kad viens no pāra vēlas ļauties baudai, lai stresu aizgaiņātu, bet otram stresa dēļ nekādi neizdodas rast pareizo noskaņojumu mīlas priekiem.