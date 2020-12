Attālums ne vienmēr šķir. Ieteikumi pikantām izpriecām, kad neesat kopā

Mēdz teikt, ka bez veselīgas dzimumdzīves nav iespējamas veiksmīgas attiecības. Vienlaikus ir virkne cilvēku, kuriem dažādu iemeslu dēļ ikdienā nākas būt šķirtiem no saviem mīļotajiem. Vien tāpēc, ka kādu laiku nav iespējas baudīt tuvību, nav jamēt plinte krūmos. Ir daudz un dažādu veidu, kā uzturēt saikni, pat ja fiziski nevarat būt viens otram blakus.

Būt attāluma attiecībās nav viegli vairāku iemeslu dēļ, tostarp tāpēc, ka nākas zaudēt tik būtisko fizisko saikni: sadošanos rokās, mīļošanos uz dīvāna, skūpstīšanos un, protams, arī seksu. "Ir normāli alkt tuvību, kad esat nošķirti, bet, atrodoties tālu vienam no otra, uzturēt dzirkstelīti nav tik vienkārši," teic attiecību eksperte Dženifera Krega.

Tieši tāpēc, iedvesmojoties no "Huff Post", esam apkopojuši padomus, kā saglabāt dzirksti un tuvību arī tad, kad nevarat fiziski būt viens otram blakus.

Vienojaties par savu attiecību statusu

"Lai novērstu to, ka otrs cilvēks izjūt nedrošību vai greizsirdību, ir nepieciešama atklāta un godīga diskusija par to, kas jūsu izpratnē ir nodevība vai krāpšana. Atvēli laiku savam partnerim, lai detalizēti parunātu par to, ko jūs katrs uztverat kā emocionālu un seksuālu neuzticību. Tu varētu būt pārsteigta, uzzinot, kā tava neuzticības definīcija atšķiras no tava partnera definīcijas. Mums katram ir atšķirīgas robežas attiecībā uz to, kas ir pieļaujams un kas nav," skaidro seksa terapeits Naizainins Moali.

Runā par savām izjūtām, vajadzībām un vēlmēm. Uzklausi arī partneri

"Esi atklāta ar savu partneri. Attāluma attiecību tuvības atslēga ir atklāta komunikācija. Apspriediet labākos veidus, kā uzturēt intimitāti. Nekautrējaties eksperimentēt ar seksuālām aktivitātēm, kuras jums nav iebildumu veikt. Svarīgi ir pastāstīt par savām seksuālajām vēlmēm un vienlaikus būt atvērtai tam, ko vēlas tavs partneris," teic Krega.

Sāc ar sekstingu

Iesācējiem seksa rotaļlietas vai video sekss var būt par daudz, stāsta Kreiga. "Es iesaku sekstingu, jo tā ir lieliska aktivitāte, kā uzturēt tuvību, kamēr fiziski esat šķirti. Iesācējiem tas nav tik tiešs veids, un ir mazāk neveikli. Ja procesa laikā iekarsti, tad vienmēr vari izmēģināt iepriekš minēto."

Izveido slepenu foto albumu, kurā droši uzlabāt partnera (un savas) bildes

"Trīs gadu ilgo attiecību sākumā mēs bieži nodarbojāmies ar sekstingu, lai uzturētu dzirksti starp reizēm, kad devāmies viens pie otra. Tā pārsvarā bija tikai čatošana, tomēr ik pa laikam apmainījāmies arī ar pikantiem foto, kurus katrs glabājām slepenā foto albumu lietotnē savos tālruņos," pieredzē dalās Keisija Brimblkomba. Šādu iespēju šobrīd piedāvā daudzas lietotnes, piemēram, "Secret Album", "Gallery Lock" un citas.

Pārliecinies par adresātu

Šeit lieliski piemērota ir senā gudrība – septiņas reizes nomēri un tikai tad griez! Vēlreiz, vēlreiz un vēlreiz pārliecinies, ka tavas seksīgās fotogrāfijas sūtīsi pareizajam adresātam. "Lieku reizi pārbaudi, ka pie tavām fotogrāfijām nenonāks kāds cits. Es vienreiz kļūdījos. Tagad pārbaudu katru ziņojumu vismaz trīs reizes," atklāj Brimblkomba.

Ieplāno tikšanos

"Ir svarīgi ieplānot laiku, kad tiksities "Skype" vai kādā citā platformā, lai tavs partneris zinātu, ka šis ir laiks, ko pavadīt tuvības veidošanai," teic Moali. Vienlaikus viņš piebilst, ka ir svarīgi turpināt savu dzīvi ārpus komunikācijas ar mīļoto. "Turpini mijiedarboties ar draugiem, esi sabiedriska un turpini savu ikdienu, kā ierasts. Ja sāksi atteikties no savas dzīves, lai saglabātu pašreizējās attiecības, tas varētu radīt aizvainojumu un vilšanos."

Izmanto tehnoloģijas

Mūsdienās iespēju ir daudz, un izrādās, ka ir radītas pat attālināti vadāmas seksa rotaļlietas. "Labā ziņa ir tā, ka modernās tehnoloģijas ļauj mums sazināties ar draugiem – pat ar tiem, kurus šķir okeāns, vairākas laika joslas un dažādas kultūras. Piemēram, ir jaunas seksa rotaļlietas, kas ļauj seksuāli mijiedarboties, pat neesot blakus. Pastāv iespēja sinhronizēt savu un sava mīļotā ierīci, nodrošinot interaktīvu pieredzi. Lai gūtu patiešām reālistiskus iespaidus, varat izmēģināt arī virtuālās realitātes ierīces," atklāj Moali.

Neaizmirsti par "vecajām" metodēm

Seksa terapeits Duglass Brūks teic, ka joprojām priekšroku dod vēstuļu rakstīšanai. "Ar roku rakstīta vēstule – tas ir intīmi. Izmantojot jebkuru sazināšanās veidu, iesaku arī iesaistīties lomu spēlēs. Izveido savu "alter ego", liec talkā savu iztēli un izmēģini kaut ko jaunu!" viņš mudina.

Nepaļaujies tikai uz savu partneri

"Esot attāluma attiecībās, realitāte ir tāda, ka vairumā gadījumu tavs partneris nespēs apmierināt visas tavas seksuālās vajadzībās, tāpēc ir svarīgi uzņemties atbildību pašai par to, kas tev ir nepieciešams. Ir svarīgi izzināt pašai sevi un izprast, kā izbaudīt seksu vienatnē. Tas savukārt var palīdzēt uzturēt veselīgu seksuālo dzīvi kopā ar partneri," uzsver Moali.

Izmanto attālumu savā labā

Arī attāluma attiecībās beidzot pienāk brīdis, kad izdodas tikties un izbaudīt plusus, ko attālums ir radījis. "Ja neesat redzējuši viens otru vairākus mēnešus, visticamāk, būsit noilgojušies viens pēc otra. Kad esat gaidījuši ilgu laiku, lai tiktos, nav pat īsti jādomā, kā dzirksti uzturēt dzīvu, jo esat aizņemti, domājot par izpriecām ar mīļoto. Fiziska atšķirtība var šķist mokoša, taču, tiklīdz esat atkal apvienoti, savstarpējā pievilcība burtiski "nonesīs jumtu"," teic attiecību eksperte Olga Beikere.