Cik bieži cilvēki nodarbojas ar seksu, un kā pateikt partnerim – tas jādara biežāk

Lai arī intīmā tuvība joprojām ir tēma, par ko nepiedien runāt skaļi, tā tiek bieži apspriesta un izraisa daudzu cilvēku interesi. Neizbēgami ir arī jautājumi par to, kā, kur, kad un cik bieži nodarboties ar seksu, kā arī par to, kas ir normāli un kas nav. Šoreiz pievērsīsimies tēmai par nodarbes biežumu – vai ir iespējams noteikt, cik daudz tad ir labi un pareizi, un kā ar partneri runāt, ja šķiet, ka baudas mirkļu nepietiek.

Kā portālam "Psychology today" skaidro psiholoģe un lektore Laurija Minca, cilvēki Amerikas Savienotajās Valstīs ir nedaudz apsēsti ar to, kas ir normāls. Arī tepat Latvijā netrūkst tādu, kas visām varītēm cenšas iekļauties kaut kādos rāmjos un dzīvot atbilstoši izpratnei par to, kas tad īsti ir, bet, kas nav "normāli". Minca norāda, ka viņa nav vienīgā jomas lietpratēja, kas ir pārliecināta – domāt par to, kas ir un kas nav normāli šajā jautājumā, ir maznozīmīgi. Daudz nozīmīgākas ir cilvēka vajadzības un labsajūta. Runājot par mīlēšanās biežumu, ir svarīgi saprast savas vēlmes un vajadzības, nevis censties iekļauties noteiktos statistikas rāmjos.