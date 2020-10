Kad vaigi sarkst – kā reaģēt uz neveiklām situācijām seksa laikā

Filmās sekss allaž atspoguļots kā perfekts, baudpilns un plūstošs process, kurā teju nekad nekas nenoiet greizi. Taču realitāte, protams, mēdz būt krietni atšķirīga, un nereti nākas piedzīvot brīžus, ko atceroties, pat vēl pēc dažām stundām vai dienām, seja šausmās pietvīkst. Kā gan vispareizāk rīkoties šādās situācijās?

Neatkarīgi no tā, vai nodarbojies ar seksu pirmo, otro vai padsmito reizi, baudas karstumā var notikt negaidīti pavērsieni, kas liek vaigiem kļūt nedaudz sārtākiem. Piemēram, pastāv iespēja, ka, nododoties mīlas priekiem, pēkšņi sākas menstruācijas, vai varbūt izskan jancīgas skaņas, uz kurām, šķiet, nepieciešams kaut kādā veidā reaģēt. Būtiski saprast – jebkas, kas ar tavu ķermeni notiek seksa laikā, ir normāli, un nav pamata justies neērti. Vienlaikus dažkārt labi uzklausīt citu viedokli, lai saprastu, ka neesi vienīgā, kura piedzīvo kaut ko līdzīgu, raksta "Cosmopolitan".

“Mēnešreizu sākšanās vai skaņas, kas rodas no rīvēšanās, tiek uzskatītas par apkaunojošām, jo tās ir negaidītas un nevēlamas, taču cilvēkiem jāsaprot, ka šādi notikumi nenosaka, kas notiks tālāk un kā attīstīsies attiecības,” žurnālam "Seventeen" skaidro klīniskā psiholoģe Megana Fleminga. Sekss realitātē pavisam noteikti atšķiras no tā, ko atspoguļo filmās un seriālos, taču tas nenozīmē, ka tas tāpēc ir mazāk baudāms.

Vajadzīgs laiks, lai varētu justies ērti ar savu partneri, it īpaši, ja mēģini kaut ko jaunu. Kad gadās piedzīvot “apkaunojošus” brīžus, cilvēkiem ir tendence tos pārspīlēt, uztverot tos par kaut ko ļaunāku, nekā tie patiesībā ir. Uzņemies atbildību par šīm neērtajām situācijām un novērs neveiklību, pasmejoties par notikušo un atgriežoties pie tā, ko darīji. Psiholoģe Fleminga uzsver – tu nevari būt eksperts uzreiz, kā sāc kaut ko jaunu.

Turpinājumā apskatām potenciāli neveiklas situācijas un labākos veidus, kā reaģēt, ja gadās kaut kas līdzīgs.

Mēnešreizu sākšanās



Ar partneri kaislīgi nododaties mīlas priekiem, līdz saproti, ka negaidīti sākušās mēnešreizes. Tas ir pavisam normāli – galu galā, tu nevari kontrolēt savu ķermeni un laiku, kad “draudzenes” nolemj ierasties. Daži pāri bez iebildumiem nodarbojas ar seksu arī menstruāciju laikā, citi to nedara, tāpēc svarīgi izrunāt ar savu partneri, kā jūs abi vērtējat šādu iespēju. Ja izlemjat mēnešreižu laikā mīlēties, atceries, ka tas nepasargā pret nevēlamu grūtniecību un ka process var būt nedaudz šmucīgs!

Ķermeņa radītas skaņas

Nodarbojoties ar seksu, jārēķinās ar to, ka dažās pozās makstī var tikt iespiests gaiss, kas, saprotams, vēlāk jāizlaiž laukā. Lai gan tas var izklausīties līdzīgi skaņām, kas saistītas ar gremošanas sistēmas darbību, starp tām nav nekādas saistības. Labākais veids, kā tikt galā ar šo neveiklo situāciju? Vienkārši pasmejies par to! Kad runa ir par neērtiem mirkļiem, psiholoģe Fleminga iesaka atzīt notikušo. “Cilvēki reaģē viens uz otru, tāpēc, ja jutīsi riebumu vai pazemojumu, arī tavs partneris jutīsies neērti,” viņa stāsta.

Orgasms, kas notiek “nelaikā”

Situācija, kad tu vai partneris nonāk līdz orgasmam pārāk ātri, par vēlu vai it nemaz, ir ļoti izplatīta. Nodarbojoties ar seksu, var gadīties arī, ka partnerim pazūd erekcija. Ja tā notiek, Fleminga uzstāj, ka nekad to nevajadzētu uztvert pārāk personīgi. “Ir daudz, daudz iemeslu, kāpēc partneris var zaudēt erekciju. Ja esi jūtīgs cilvēks, iespējams, nodomā, ka neesi gana pievilcīga vai atbilstoša partnera vēlmēm, lai gan patiesībā otrs vienkārši ļoti noguris vai pārņemts ar citām domām,” viņa teic. Psiholoģe uzsver, ka sievietēm bieži grūtāk sasniegt orgasmu ar dzimumaktu vien. Runājot par baudas došanu un saņemšanu, svarīgs ir procesa mērķis. “Ja tu patiešām vēlies iepriecināt otru un sevi, ir miljons veidu, kā process var notikt,” skaidro Fleminga. Tas nozīmē, ka, lai pieredze būtu veiksmīga, seksa laikā obligāti nav jāsasniedz orgasms. Vienlaikus būtiski abiem partneriem būt atklātiem par to, kas procesa laikā patīk un kas nepatīk. Fleminga norāda, ka uzbudinājuma pamatā ir relaksācija, tāpēc tev jājūtas ērti, kad nodarbojies ar seksu, it īpaši, ja tas notiek pirmo reizi.

Partneri nosauc nepareizā vārdā (vai pasaki kaut ko nevēlamu)

Tici vai nē, bet psiholoģe Fleminga apgalvo, ka šī neveiklā situācija ir diezgan izplatīta, jo cilvēki bieži “ieciklējas” savās seksuālajās fantāzijās. “Ir svarīgi uzņemties atbildību par notikušo. Neļauj partnerim domāt, ka neesi koncentrējusies procesam. Centies pievērsties komunikācijai ar cilvēku, ar kuru nododies mīlas priekiem, un paturi prātā otra cilvēka īpašības, kuras tevi uzbudina.”

Baudas tēlošana

Seksa laikā nekad nevajadzētu kaut ko tēlot, taču dažkārt tas gadās nejauši, ja sanācis iestrēgt situācijā, kurā izliecies jūtam kaut ko, ko patiesībā nejūti. “Ja tu nedod savam partnerim atklātas un precīzas atsauksmes, kā, lai viņš uzzina, vai dara greizi vai nepareizi?” vaicā Fleminga. Būtiski savam partnerim pastāstīt, kas tev patīk, taču vēl pirms tam svarīgi pašai sevi iepazīt un izpētīt savu ķermeni. Iespējams, tu domā, ka, tēlojot baudu, nostiprini sava partnera pašvērtējumu, taču patiesībā jums abiem tiek nodarīts kaitējums. “Ja kādreiz nesasniedz orgasmu, tas arī ir normāli. Baudu ietekmē daudz dažādu faktoru.”

Sarunas par seksuālo veselību

Sarunām par drošu seksu nekad nevajadzētu likt justies apkaunojoši, tomēr ir kautrīgāki cilvēki, kuri nejūtas ērti, apspriežot prezervatīvus, kontracepciju un seksuāli transmisīvās slimības (STS) tieši pirms mīlēšanās. “Mēs esam atbildīgi par savu seksuālo veselību. Neatkarīgi no apstākļiem, nebaidies lūgt partnerim izmantot prezervatīvu vai pajautāt par pēdējo reizi, kad viņš veicis STS pārbaudi. Veicot šo nedaudz mulsinošo sarunu, varēsi izvairīties no daudzām potenciālām nākotnes problēmām.”