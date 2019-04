Lai uguņo! Ieteikumi intīmās tuvības uzlabošanai

Kaislīga un aizraujoša mīlas dzīve dažādu filmu un grāmatu galvenajiem varoņiem un varonēm bieži tiek attēlota kā vienkārša un pašsaprotama lieta. Realitāte bieži ir citādāka. Pirmā mīlēšanās ar jaunu partneri ir satraukuma un nedrošības pilna, tas neļauj līdz galam atklāties un izbaudīt notiekošo, bet attiecību vēlākajos posmos kautrību nomaina rutīna un, iespējams, apnikums.

Realitātē ne attiecības, ne intīmā tuvība nenotiek pati sevis. Lai justos labi un izbaudītu mīlēšanos, bieži nākas pacensties un piestrādāt. Turklāt tas ir jādara abiem partneriem. Ar to, ka viens pēkšņi sāks censties, lai otru iepriecinātu guļamistabā, nepietiks, lai abi būtu apmierināti. Iedvesmojoties no "Everyday Health" un "Very Well", piedāvājam iepazīties ar vairākiem ieteikumiem rutīnas aizgaiņāšanai un kaisles liesmu iedegšanai guļamistabā arī tad, ja kopā esat ilgāku laiku.