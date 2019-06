Lietas, ko noteikti nevajadzētu darīt mīlēšanās laikā

Mīlēšanās ir baudpilns process, no kā prieku vajadzētu gūt abiem tā dalībniekiem. Tomēr nereti gadās, ka muļķīgi pateikts vārds vai veikta darbība, sabojā gultas priekus gan partnerim, gan tev. Lai no tā izvairītos, ir būtiski zināt vismaz dažas lietas, ko nevajadzētu darīt seksa laikā.

Protams, šajās rindās nebūs uzskaitīts viss, no kā mīlēšanās laikā labāk atturēties. Tāpat atceries, ka katra cilvēku vēlmes var atšķirties, tāpēc ir būtiski ar partneri pārrunāt to, ko jūs vēlaties, bet ko nevēlaties piedzīvot mīlēšanās laikā. Iedvesmojoties no "Women's Health" un "Bustle", piedāvājam iepazīties ar vairākām lietām, ko noteikti nevajadzētu darīt mīlēšanās laikā. Atceries, ka daļa no tām var ietekmēt ne tikai tavu un partnera baudu, bet arī veselību.