Mācies no citu kļūdām! Darbības, kuras ved līdz neveselīgām attiecībām

Attiecības nekad nav vienkāršas. Tas, kas reiz sācies skaisti, var beigties pat ļoti sāpīgi un neglīti. Mēdz teikt, ka pagale viena nedeg, taču ir ļoti būtiski novērtēt arī savu uzvedību un pārliecināties, ka nepieļauj kļūdas, kuras var veidot neveselīgas attiecības.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Attiecības, neatkarīgi no tā, cik jaunas vai vecas, var būt viena no skaistākajām dzīves daļām. Kad esi iemīlējies savā partnerī, liekas, ka apkārt neeksistē nekas cits un jebko var pārvarēt ar mīlestības palīdzību. Lai gan tā varētu būt taisnība, gadās arī situācijas, kad attiecības kļūst neveselīgas. Turklāt vēl sliktāk ir tad, ja labi apzinies, ka tava uzvedība nav pareiza, taču centies to ignorēt.

Kā teic attiecību trenere Brūka Džena, viena no visvairāk pieļautajām kļūdām, ko cilvēki izdara attiecību laikā, ir savu jūtu ignorēšana. "Zināt, kā jūtas tavs partneris, un identificēt, kā jūties tu, ir vienlīdz būtiski. Gan darbā, gan romantikā ir svarīgi dalīties ar savām jūtām. Tā ir plaukstošu attiecību galvenā sastāvdaļa. Tu labāk sapratīsi savu partneri un arī sevi – tas rada papildu līdzjūtību un efektīvāku komunikāciju."

Iedvesmojoties no "Insider", esam apkopojuši uzvedību un paradumus, ko izslēgt no savas dzīves.

Klusēšana kā ierocis

Lai gan dažkārt varētu šķist, ka paklusēt ir vislabāk, it īpaši strīdos ar mīļoto, attiecību treneris Deivids Benets skaidro, ka no šīs uzvedības patiesi ir jāatvadās. "Vairāki zinātniski pētījumi liecina, ka klusēšana kaitē attiecībām un rada mazāku apmierinātību. Izvairies no šīs nāvējošās attieksmes, tā vietā atklāti un godīgi sazinies ar savu partneri." Komunikācija ne vienmēr nozīmē konfrontāciju. Dialoga uzsākšana var palīdzēt nonākt līdz problēmas saknei un efektīvi to atrisināt.

Pieņem, ka partneris zina visu

Vēl viena uzvedība, kas pāriem ir jāpārtrauc – domāt, ka partneris zina visu, kaut arī tu neko neesi teicis. "Tavs partneris nevar nolasīt tavas domas vai zināt tavas vajadzības, ja vien tu par tām nepastāsti," teic Benets. "Nav godīgi uzskatīt, ka mīļotajam ir jāspēj noteikt visu tev vajadzīgo, kaut tu to neizpaud. Spēcīgās attiecībās partneri ir godīgi un pārliecinoši, izsakot to, ko viņiem vajag."

Izvelc upura kārti, kad esi satraukts

Noveļot vainu uz partneri, atvieglojums būs islaicīgs, taču tas neko nedod attiecību izaugsmei. "Kad mans vīrs un es nolēmām atjaunot mūsu laulību pēc viņa dēkas, es gandrīz gadu pavadīju, vainojot viņu, izsakot rupjus komentārus par notikušo, kad vien man likās, ka man ir vajadzīga uzmanība vai es vēlējos, lai viņš justos slikti par savu pārkāpumu," pieredzē dalās Steisija Grīna, grāmatas "Stronger Than Broken" autore. "Es tagad redzu, kā tas kaitēja mūsu salabšanai un padarīja grūtāku uzticības atgūšanu. Tagad es paklusēju ikreiz, kad jūtu vēlmi parakņāties pagātnē. Mēs brīvi virzāmies uz priekšu skaistajās attiecībās, kuras beidzot sev atļaujam izbaudīt. Dzīve ir brīnišķīga, ja fokusējies uz savu nākotni, nevis pagātni." Lai arī piedošana un rētu sadziedēšana ne vienmēr notiek vienlaicīgi, mēģinājums sāpināt partneri ar atgādinājumiem par viņa pagātnes kļūdām nepalīdzēs jūsu attiecībām uzplaukt.

Pasīvi agresīvs tāpat ir agresīvs

Paturēt savas domas un jūtas pie sevis var šķist vienkāršāk, nekā tās izteikt. Bet seksoloģe un attiecību eksperte Megana Stubsa atklāj, ka šāda rīcība patiesi var kaitēt. "Gandrīz visi ir pieredzējuši situāciju, kad pastāv spriedze, un viens partneris otram pavaicā, vai kaut kas ir noticis, bet otrs atbild – man viss ir labi –, kaut arī tā noteikti nav," stāsta Stubsa. "Ja esi satraukts, vislabāk to ir pateikt. Iespējams, tu centies izvairīties no domstarpībām, taču ilgtermiņā tas attiecībām neko labu nedod. Ja paturi visas emocijas tikai pie sevis, var veidoties aizvainojums pret otru. Beigu beigās notiek sprādziens, no kura bija iespējams izvairīties, ja vien jau no sākuma būtu pievērsta uzmanība problēmai."

Tu ignorē brīdinājuma zīmes

Ir svarīgi uzticēties sev un savai intuīcijai. "Tev var kāds patiesi patikt, bet ir tikai dažas lietas, kas var radīt nemieru. Tieši tāpēc ir tik svarīgi uzticēties sev un savai atbalsta sistēmai," teic Stubsa. "Bieži vien tie, kuri tev ir vistuvākie, atpazīst brīdinājuma zīmes, pat vēl pirms tu tās esi pamanījis. Protams, ikviena attiecībās ir tik daudz nianšu, taču, ja kaut kas liek apstāties, parunā ar kādu, kam uzticies, un ļauj otram paust savu viedokli. Šādos brīžos svaigs skatījums var situāciju padarīt skaidrāku."

Apsēstība ar partneri

Iemīlēšanās un mīļu īsziņu sūtīšana visas dienas garumā var būt normāli, taču, ja liekas, ka esi pārāk norūpējies par itin visu, ko mīļotais dara, tas var norādīt par apsēstību.

"Ir viegli pazust romantikas virpulī, it īpaši, kad tik tikko esat sākuši tikties, taču šāda izturēšanās var kaitēt sev un arī attiecībām," skaidro attiecību eksperte Amiča Greibere. "Kad nonāc apsēstībā, lēnām sāc izjust spiedienu gan pret sevi, gan otru cilvēku. Iespējams, tu to pat neapzinies, taču veido cerības par to, kā, tavuprāt, lietām vajadzētu izskatīties. Tādā gadījumā tu liedz iespēju attiecībām pašām attīstīties." Lai arī tev, iespējams, šķiet, ka tikai paud savu mīlestību, pārāk liela uzmācība var sabojāt uguntiņu.

Savu draugu iekļaušana attiecībās

Ikreiz, kad attiecībās notiek kaut kas labs vai slikts, pavisam dabīga ir vēlme skriet pie draugiem vai ģimenes locekļiem, lai to apspriestu. Taču šī arī var būt milzīga kļūda. Ir svarīgi atcerēties, ka draugi nav attiecību profesionāļi. Viņu viedokļi var atšķirties. Ierobežo to cilvēku loku, kuram uzticies, un apzinies, ka ir tēmas, kuras nav jāpārvērš diskusijās. Tev vajadzētu justies pietiekami ērti un droši, apspriežot jebko, kas tevi satrauc, vispirms ar savu partneri, pirms par to runā ar citiem.

Sociālie mediji kā vieta attiecību izrādīšanai

Tā kā mēs dzīvojam sociālo mediju laikmetā, ir ļoti viegli dalīties ar daudziem savas dzīves aspektiem, tostarp attiecībām. Taču, pēc ekspertu domām, tas nav pieņemami, it īpaši, ja tas ir pretstatā ar partnera vēlmēm. Tā vietā, lai iemiesotu "attiecību ideālus" sociālajos medijos, strādājat pie tā, lai būtu labākais pāris reālajā dzīvē.

Aizmirsti par ieguldīšanu sevī

Esot attiecībās, neizbēgami sanāk koncentrēties uz otru cilvēku. Taču tikpat svarīgi ir rūpēties par savu attīstību un labsajūtu. Tavai mīlas dzīvei vajadzētu būt tikpat nozīmīgai kā taviem sapņiem, sadzīvei, darbam un tamlīdzīgi.