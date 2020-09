Nelieli žesti ar lielu nozīmi: rīcības, kas var palīdzēt uzlabot attiecības

Iespējams, tu un tavs partneris esat attiecībās jau vairākus gadus vai varbūt vien dažus mēnešus. Taču neatkarīgi no tā, cik sena ir jūsu savienība, attiecības vienmēr būs attīstības stadijā – tās nekad nebūs pilnīgas un pabeigtas. Ņem vērā, ka šim ''darbam'' nav jābūt grūtam, jo savienības stiprināšanai var palīdzēt arī vienkāršas un ikdienišķas rīcības.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Turpinājumā, iedvesmojoties no portāla ''Pure Wow'', piedāvājam uzzināt 12 veidus, kā bez lielas piepūles ikdienā vari palīdzēt stiprināt un uzlabot attiecības ar partneri.

Katru dienu pasaki ''paldies''



Paveiktajam nav jābūt grandiozam. ''Paldies'' var izskanēt par brokastu kafijas pagatavošanu, par suņa izstaidzināšanu, aizvešanu uz darbu, atkritumu iznešanu vai jebko citu, ko, nonākot rutīnā, uzskatām par pašsaprotamu.

Uzklausi un atbalsti partneri grūtā brīdī



Grūts brīdis ne vienmēr būs darba zaudēšana, tuvinieka aiziešana vai jebkāda cita liela nelaime. Pamatā var būt arī gara un nogurdinoša diena darbā, strīds ar labāko draugu u. tml. Iespējams, uzklausot partnera piedzīvoto, tev gribas uzstāt, ka katram stāstam vienmēr ir divas puses, tāpēc nav pareizi justies aizvainotam vai dusmīgam. Taču vislabāk mīļoto uzklausīt un viņam parādīt, ka atbalsti. Savukārt, kad sakāpinātais brīdis būs aiz muguras, varēsiet vēlreiz pārrunāt notikušo un izteikt savas domas, ja nepavisam nespēj turēties pretim šai vilkmei.

Iegādājies jaunu apakšveļu



Jaunas apakšveļas iegāde vienmēr ir patīkams un nedaudz satraucošs moments, jo iepirkšanās laikā neapzināti vai apzināti domājam, zem kāda apģērba to vilksim, vai tā liks mums justies sievišķīgām vai partnerim tā patiks utt. Dienas beigās tās ir rūpes gan pret sevi, gan pret jūsu attiecībām, jo visiem zināms – jauna, skaista apakšveļa var piešķilt jaunu dzirksteli saiknei ar mīļoto.

Ierodies laikā



Esot attiecībās, partneri viens pie otra tā pierod, ka nereti ievieš abu ikdienā šādus un tādus izņēmumus, kur viens no tiem ir kavēšana. Tu, visticamāk, uz tikšanos ar potenciālo sadarbības partneri darbā ieradīsies laikus, varbūt pat piecas minūtes agrāk, vai ne? Bet, ja mums ir norunāta tikšanās ar mīļoto, visbiežāk pie sevis nodomājam: ''Es drīkstu nokavēties piecas vai desmit minūtes. Mīļotais par to nedusmosies.'' Taču arī šāda šķietami nebūtiska rīcība var otrā radīt izjūtas, ka nerēķinies ar viņu un viņa brīvo laiku. Nākamreiz, kad esat norunājuši tikšanos vai konkrētu laiku, kad jāierodas mājās, nekavē vai esi pat atnāc dažas minūtes agrāk.

Noliec telefonu



Mobilais telefons, neapšaubāmi, ir kļuvis par neatņemamu mūsu ikdienas sastāvdaļu – visticamāk, bez tā mēs nespētu laikā un bez jebkādas aizķeršanās nokļūt no punkta A uz punktu B, kā arī tas ir galvenais rīks, kas palīdz uzturēt mūsu sociālo loku. Taču tas nebūt nenozīmē, ka tā ekrānā jāskatās bez pārtraukuma arī tad, kad pavadi laiku kopā ar savu mīļoto. Tāpēc šovakar noliec savu tālruni nostāk un izbaudi laiku kopā ar partneri. Šāda rīcība uzreiz mīļotajam parādīs, ka nav nekā cita svarīgāka par viņu.

Vienmēr apjautājies: ''Kā pagāja tava diena?''



Neskatoties uz to, cik slikta vai tieši pretēji – izdevusies ir tava diena, vienmēr, pirms steidz stāstīt par sevi, apjautājies partnerim, kāda bijusi viņējā. Iespējams, viņš negribēs par to runāt vai varbūt visu ceļu mājup būs sapņojis par izrunāšanos. Jebkurā gadījumā tas būs jauks un neliels žests, kas var būtiski ietekmēt jūsu attiecības.

Ēdiet pie vakariņu galda



Šis kaut kādā mērā sasaucas gan ar iepriekš minēto apvaicāšanos par dienas gaitām, gan kopā pavadītu laiku, kuram netraucē mobilais tālrunis. Maltīte pie vakariņu galda ļaus jums koncentrēties gan uz gardo ēdienu, gan kopīgi pavadītu laiku, kurā izrunāt dienā piedzīvoto, nākamajā dienā ieplānoto u. tml. Tas vienkārši ir papildus laiks, ko pavadīt kopā un netraucētiem.

Foto: Shutterstock

Piesakies ikdienas darbu izpildei



Katram ir uz papīra uzrakstīts vai domās izveidots dienas laikā paveicamo darbu saraksts – tajā var ietilpt atskaite darbā, svarīgs konferences zvans, vizīte pie ārsta utt. Tāpat tajā ir mājas darbi – trauku nomazgāšana, iepirkšanās, putekļu slaucīšana, veļas mazgāšana u. c. Ja tu zini, ka mīļotā dienas darāmo darbu sarakstā ir ļoti daudz, bet tev ir brīvs brīdis, brīvprātīgi piesakies pie kāda no darbiņiem. Vai vismaz nepārmet par to, ka viņam nav izdevies visu paveikt.

Skūpstieties



Iespējams, tas liekas pašsaprotami, bet būsim godīgas – ir dienas, kuras, arī dzīvojot kopā ar partneri, aizvadām neskūpstoties. Un, nē, tās pāris bučas, mīļotajam tevi izlaižot pie darba vietas un pārrodoties mājās, neskaitās. Taču nav cita labāka veida, kā vēl vairāk justies otram tuvākam, kā skūpstīšanās.

Kopā izbaudiet jaunu pieredzi



Nav obligāti jādodas ceļojumā, lai piedzīvotu kaut ko jaunu un nebijušu. Nav pat obligāti jāpamet savs mājīgais miteklis, jo kaut ko jaunu un vēl nepiedzīvotu iespējams atrast arī ikdienišķās nodarbēs. Piemēram, tā var būt kopīga maltītes pagatavošana, izmantojot recepti, pēc kuras neviens no jums vēl nav gatavojis. Tā var būt abiem neredzētas filmas vai seriāla skatīšanās, pastaiga pa apkaimes ielām, kuras vēl neesat apzinājuši. Tas var būt jebkas, kas kaut nedaudz un uz mirkli izjauc jūsu ikdienas rutīnu.

Sadodieties rokās



Varbūt tu esi pieradusi sadoties ar partneri rokās tad, kad abi kaut kur dodaties kājām, taču tam tā nav jābūt, it īpaši tad, ja ļoti reti pastaigājaties. Sadoties rokās varat arī, skatoties televizoru vai dodoties pie miera. Pieskāriens liks tavam partnerim sajusties mīlētam un pavisam noteikti palīdzēs stiprināt jūsu saikni.

Esi godīga par savām jūtām



Esi nomākta? Varbūt kaut kas partnera rīcībā tevi ir sarūgtinājis vai sadusmojis? Vai arī mīļotā paveiktais tevi ir bezgala iepriecinājis? Lai arī kādas emocijas tevi ir pārņēmušas, neslēp tās, bet gan mīļotajam atklājies, jo nav nekā intīmāka, kā otra acīs būt neaizsargātam. Tāpat partneris nespēj lasīt tavas domas, līdz ar to, ja tu vēlies, lai kaut kas tiktu labots, pastāsti viņam, kā jūties.