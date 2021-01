Pārbaudi, pirms tici! Plaši izplatīti mīti par seksu

Vēl salīdzinoši nesen sekss bija tēma, par kuru daudzi vairījās un kautrējās runāt. Tas savukārt radīja lieliskus apstākļus dažādu mītu un maldīgu priekšstatu izplatīšanai. Mūsdienās informācijas ir bezgala daudz un viena klikšķa attālumā ir iespējams uzzināt teju visu, tomēr daļa no šīs aplamās informācijas joprojām turpina eksistēt, radot nepareizu izpratni par seksu.

Šķiet, ikviens ir dzirdējis vismaz kādu mītu, kas saistīts ar seksu. Īpaši izplatīti tie ir pusaudžu gados, kad pieredzes un zināšanu, kas un kā notiek, ir gaužām maz. Diemžēl daudzi mēdz paļauties uz maldīgiem priekšstatiem pat pieaugušā vecumā, kas var tieši ietekmēt izpratni par seksu un seksualitāti kopumā. Raksta turpinājumā, iedvesmojoties no portāla "Medical News Today", esam apkopojuši izplatītākos mītus par mīlas izpriecām.

1. Mīti, kas saistīti ar nevainības zaudēšanu

Gadiem ilgi valda pārliecība, ka sieviešu jaunavības plēve ir jāpārbauda, lai uzzinātu, vai sieviete joprojām ir jaunava un ir piedzīvojusi dzimumaktu. Lai gan daudzās kultūrās himēnu uztver kā tiešu jaunavības marķieri, patiesība ir tāda, ka visbiežāk tā nevar pastāstīt neko daudz par sievietes seksuālo vēsturi. Himēna ir membrāna, kas izklāj maksts atvērumu, un tās forma un izmērs katram cilvēkam atšķiras. Parasti tā pilnībā neaptver maksts atveri (tas ir būtiski – pretējā gadījumā menstruācijas un citi izdalījumi nevarētu izkļūt no ķermeņa). Interesanti, ka daudzas sievietes ir piedzimušas bez himēnas, un arī tas ir normāli. Retos gadījumos jaunavības plēve var aptvert visu dzimumorgānu – tad tas ir iedzimts stāvoklis. Šādā situācijā nepieciešams veikt operāciju.

Kaut arī dzimumakta laikā dažas sievietes var piedzīvot himēnas pārraušanu un nelielu asiņošanu, visbiežāk tas nav novērojams, jo tā izstiepjas, pielāgojoties dzimumloceklim. Kā "TED" sarunā skaidro grāmatas "The Wonder Down" autores Nina Brūšmane un Elēna Dāla, savā ziņā tā atgādina matu gumiju, jo ir elastīga un staipīga.

Tā kā himēna var būt daudz un dažādās formās, ir teju neiespējami, lūkojoties tajā, pateikt, vai "bedrītes" membrānā ir saistītas ar dzimumaktu vai nav.

2. Mēnešreizes – aizsargs pret grūtniecību

Vēl viens plaši izplatīts mīts apgalvo, ka sievietes nevar palikt stāvoklī, ja dzimumakta laikā tām ir menstruācijas. Jāatzīst, ka grūtniecības iespējamība šādā variantā patiešām ir maz ticama, tomēr ne pilnībā apgāžama.

Iespēja palikt stāvoklī lielā mērā ir saistīta ar to, cik ilgs ir tavs menstruālais cikls. Vairumam sieviešu tas ilgst aptuveni 28 dienas. Parasti trīs līdz piecas no šīm dienām aizņem menstruācijas, kuru laikā neapaugļotās olšūnas izdalās no dzemdes apvalka. Sievietes ir visauglīgākās menstruālā cikla ovulācijas laikā, kad veidojas jaunas olšūnas. Ovulācija parasti notiek apmēram 12 līdz 16 dienas pirms nākamā cikla sākumā, tomēr dažām sievietēm menstruāciju cikls ir īsāks, kas nozīmē, ka arī ovulācija notiek agrāk.

Tā kā sperma cilvēka ķermenī var izdzīvot līdz pat piecām dienām, spermatozoīdi sievietes ķermeņa iekšienā var uzturēties pietiekami ilgi, lai iekļūtu svaigā olšūnā. Tieši tāpēc – arī menstruāciju laikā atceries par kontracepciju un nepaļaujies maldīgiem priekšstatiem.

Foto: Shutterstock

3. Orgasms var būt tikai vagināls

Pateicoties pornogrāfijas izplatītajiem ideāliem, daudziem cilvēkiem ir priekšstats, ka sievietes orgasms ir saistīts vien ar vagīnu. Interesanti, ka starp meklētākajiem "Google" jautājumiem ir, piemēram, "kāpēc es nevaru sasniegt orgasmu?" un "kāpēc mana draudzene nevar piedzīvot kulmināciju?" Būtiski ir saprast – orgasma sasniegšanai nav vienas receptes, kas derētu itin visiem. Ļoti bieži tā sasniegšanai ir nepieciešama citu erogēno zonu stimulācija, ne tikai aktīvs dzimumakts. Tieši tāpēc – gan vīriešiem, gan sievietēm ir vērts uzzināt pēc iespējas vairāk par savu un sava partnera ķermeni, lai izprastu, kas uzkurina tieši viņus.

4. Masturbācija ir slikta

Šķiet pat dīvaini, ka šāds uzskats var valdīt pat vēl mūsdienās, tomēr daudzi patiesi tic, ka sevis apmierināšana ir kaut kas slikts. Jāsaka, ir ļoti daudz mītu, kas saistīti ar masturbāciju – ir ļaudis, kuri domā, ka tā var padarīt aklu, savukārt daži pieļauj, ka tādējādi mazinās erekcija vīriešiem un seksuālā apmierinātība sievietēm.

Ja tevi vēl māc šaubas, tad zini – starp taviem dzimumorgāniem un tavām acīm nav nekādas saiknes, tāpēc vari masturbēt, cik vien vēlies – tava redze no tā necietīs. Speciālisti pat apgalvo – nav iespējams apmierināt sevi pārāk bieži. Patiesībā masturbācija ir pat veselīga – tā atbrīvo spriedzi, atvieglo menstruāciju krampjus un, kas ir ne mazāk svarīgi, ļauj iepazīt savu ķermeni tuvāk. Ja izzināsi sevi, varēsi vieglāk sasniegt orgasmu ar savu partneri.

Kas attiecas uz masturbāciju kā erektilās disfunkcijas radītāju – šāds apgalvojums ir aplams. Nav nekādu zinātnisku pierādījumu, ka sevis apmierināšana jebkādā veidā ietekmē vai rada erektilo disfunkciju.

5. Sekss ietekmē sportisko sniegumu

Iespējams, intuitīvi rodas uzskats, ka tādu darbību, kas ir fiziski nogurdinošas, veikšana, piemēram, mīlēšanās, var mazināt izturību, tāpēc nebūtu ieteicams nodoties mīlas priekiem pirms svarīga sporta starta. Daudzi treneri gadiem ilgi ir aizlieguši saviem sportistiem pirms būtiskām sacensībām ļauties mirkļa karstumam, baidoties, ka viņu sniegums varētu pasliktināties. Taču vari nesatraukties – šādiem spriedumiem nav nekāda pamata. Jaunākie pētījumi liecina, ka sekss dienu pirms dalības sporta sacensībās nekādi neietekmē sportista sniegumu. Jāpiebilst, ka pētnieki norāda – būtu nepieciešama vēl papildu izpēte par iespējamo psiholoģisko ietekmi.