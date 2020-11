Pateikt vienu, bet dažādās mēlēs. Kas ir mīlestības valodas

Ikvienās attiecībās dažkārt šķiet, ka ar mīļoto runā divās dažādās valodās, lai arī domas, vēlmes un sajūtas esi izteikusi bez aplinkiem un vienkārši saprotamā mēlē. Rezultātā mēdz rasties savstarpējās nesaskaņas, jo – kā gan otrs tevi varēja pārprast, ja visu pateici skaidri?! Kā izrādās, ļoti iespējams, tu patiešām ar savu otro pusīti runā divās dažādās valodās – mīlestības valodās.

Kas ir mīlestības valoda? Tas ir veids, kā mēs katrs vislabāk spējam saņemt mīlestību no citiem, stāstīts portālā ''Psychology Today''. Autors Gerijs Čepmans izdala piecas mīlestības valodas:

Apliecinājuma vārdi – atbalstošu vārdu izteikšana savam partnerim;

Rīcība – izpalīdzība, otrai pusītei nozīmīgu lietu paveikšana;

Dāvanu saņemšana – dāvanu pasniegšana partneriem, tā pasakot, ka par viņu domā;

Kvalitatīvi kopā pavadīts laiks – saturīga laika pavadīšana kopā ar mīļoto;

Fiziskais pieskāriens – būšana līdzās mīļotajam un viņa glāsti.



Mīlestības saņemšanas veids ikvienam atšķiras. Mācoties izrādīt mīlestību tādā veidā, kā mīļotais to vislabāk prot saņemt, un lūdzot partneri darīt to pašu tā, kā tu mīlestību proti saņemt, iespējams izveidot ciešākas attiecības. Nezini, kurā mīlestības valodā runā tu? Turpinājumā to vari noskaidrot caur piemēriem un uzvedinošiem jautājumiem.

Apliecinājuma vārdi

Pajautā sev, kā tu jūties, dzirdot, kā partneris tev izsaka uzmundrinošus un glaimojošus vārdus un komplimentus? Piemēram, mīļotais tevi apsveic ar sasniegumiem darbā, norāda, ka labi izskaties, vai tev par kaut ko pateicas. Ja šādi vārdi liek tev justies kā pēdu virs zemes – neizsakāmi laimīgai, apliecinājuma vārdi varētu būt tava mīlestības valoda.

Rīcība

Uzdod sev jautājumu – kā tu jūties, kad partneris tev palīdz dažādu darbu veikšanā, tādējādi samazinot tavu slogu un stresu? Piemēram, mīļotais paveic kādu mājas darbu vai par kaut ko parūpējas, un tev tas nemaz nebija jālūdz. Ja tas tev liek justies neizsakāmi labi, iespējams, šī ir tava mīlestības valoda.

Dāvanas





Foto: Shutterstock

Kā jūties, kad partneris tev dāvina pārdomātas un sirsnīgas dāvanas? Piemēram, tāpat vien tev pasniedz ziedus, uzdāvina kādu aksesuāru vai tik vienkāršu lietu kā kādu gardumu, tādējādi apliecinot, ka par tevi domā. Šī ir tava mīlestības valoda, ja caur dāvanu saņemšanu jūties bezgala mīlēta.

Kvalitatīvi kopā pavadīts laiks

Kā tu jūties, kad mīļotais tev pievērš nedalītu uzmanību un jūs abi iesaistāties jēgpilnās sarunās vai aktivitātēs? Piemēram, ar partneri dodieties randiņā, kopīgā ceļojumā, pēc darba spēlējiet kādu galda spēli vai vienkārši no sirds izrunājaties. Ja tu kvalitatīvi pavadītu laiku vērtē augstāk par visu, tā ir tava mīlestības valoda.

Fizisks pieskāriens

Kā tev liek justies partnera pieķeršanās izrādīšana caur fizisku pieskārienu? Piemēram, mīļotais tur tavu roku arī tad, kad mājās uz dīvāna skatāties seriālus, jūs skūpstāties, apskaujaties vai sēžat un guļat viens otram cieši blakus. Ja tu vari iztikt bez visa iepriekš minētā, bet diena bez pieskārieniem ir mokoša, tad šī mīlestības valoda ir tava.

Kā attiecībās izmantot mīlestības valodas?

Ja vēlamies veidot veselīgas attiecības, pie tām ir smagi jāstrādā. Savukārt, lai runātu vienā valodā, nav cita veida, kā vienkārši ar mīļoto izrunāties, pastāstot, kas tev liek justies mīlētai. Tāpat sarunu veidā jānoskaidro, kā mīlestības apliecinājumus vēlas saņemt otrs. Apmainoties savām mīlestības valodām, tas tikai stiprinās jūsu savstarpējo saikni un attiecības kopumā.