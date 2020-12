Pauze attiecībās – prātīga vai postoša ideja?

Ideālajā pasaulē visi sadzīvotu bez ķildām un grūtībām. Tomēr dzīve ir dzīve, un tajā netrūkst grūtu brīžu un izaicinājumu, kurus laiku pa laikam nākas pārvarēt, un tas, protams, attiecas arī uz mīlas dzīvi. Kad visi vadži lūst, šķiet, ka viens no variantiem, kā glābt attiecības, ir paņemt nelielu pauzi vienam no otra.

Droši vien arī tu esi redzējusi nu jau leģendārās seriāla "Friends" epizodes, kurā viens no galvenajiem varoņiem Ross kaislīgi kliedz: "We were on a break!" Jeb – mums bija attiecību pauze! Tas ir lielisks piemērs tam, kā pārtraukums attiecībās var būt liela izgāšanās. Kāpēc? Ross un Reičela nolēma uz laiku pārtraukt savas attiecības, nedefinējot, ko katrs no partneriem drīkst darīt, un tas beigu beigās viņiem atspēlējās.

Iespējams, situācija izvērstos labāk, ja viņi būtu noteikuši skaidras robežas un noteikumus par to, kas viņu izpratnē ir pārtraukums, tomēr viņi to nedarīja. Neskatoties uz šo slikto piemēru, izrādās, ka īslaicīga pauze attiecībās, kuras ir pārņēmuši strīdi un nesaskaņas, var būt patiešām laba ideja.

Kādos gadījumos attiecībās ir nepieciešama pauze? Kā pārliecināties, ka tā būs vērtīga, nevis attiecības postoša? Un kādi noteikumi būtu jāievieš? To, iedvesmojoties no "Cosmopolitan", cenšamies noskaidrot.

Kad nepieciešama pauze?

"Daži no klientiem, kurus es redzu, patiesi ir iestrēguši strupceļā, un viņu argumenti ir tik sarežģīti un emocionāli, ka viņi tajā strupceļā ir gluži vai iesakņojušies," atklāj attiecību terapeite Simona Bosa. "Patiesībā viņi vēlas glābt savas attiecības, taču ir novirzījušies no šī mērķa. Viņi mīl savu partneri, tomēr attiecību modelis ir tik negatīvs, ka viņi nezina, ko vēl var darīt bez attiecību pārtraukšanas." Šādos gadījumos Simona uzskata, ka pauze var būt noderīga.

Ja pamani, ka koncentrējies tikai uz savu partneri un vairs nekomunicē ar saviem draugiem vai mazāk atvēli laiki savām interesēm, risinājums tavām problēmām arī var būt attiecību pārtraukums. "Dažreiz cilvēki ir tik iegrimuši attiecībās, ka zaudē daļu no sevis. Viņiem arī zūd līdzsvars dzīvē, un, iespējams, mazinās pašvērtējums, jo viņi nav pārliecināti par to, kas viņi patiesībā ir, jo saista sevi tikai ar savām attiecībām," piebilst Simona.

Kā pauze var palīdzēt

Kamēr vien abiem partneriem ir skaidrība par to, ko pārtraukums attiecībās nozīmē, Simona uzskata, kas tas var būt veselīgs veids, kā risināt sakrājušās problēmas. "Parasti neliela brīvība palīdz. Ja nav bijis laiks pārdomām vienatnē, tad pāris atkal sāks strīdēties, jo nav bijusi iespēja sadziedēt iepriekšējās rētas. Lai šādu situāciju uzlabotu, ir jāšķetina visi negatīvie uzvedības modeļi un jāsaprot, no kurienes tie nāk," uzsver speciāliste. Veiksmīgi īstenota attiecību pauze var palīdzēt tieši šajā aspektā.

Foto: Shutterstock

Kā paziņot to partnerim

"Jābūt ciešai skaidrībai, ka tev ir vajadzīga pauze nevis tāpēc, ka nemīli otru, bet gan tāpēc, ka tev ir nepieciešama telpa, lai strādātu ar sevi," stāsta Simona. "Dari to ar mīlestību un liec otram justies pārliecinātam, ka tev joprojām ir jūtas pret viņu. Paskaidro, ka vēlies nedaudz biežāk pavadīt kopā laiku ar saviem draugiem vai arī patstāvīgi piedalīties kādās aktivitātēs – lai nu kā arī būtu."

Ko darīt, ja dzīvojat kopā? Simona mudina padomāt, vai kādam no jums nav iespēja uz laiku pārcelties uz dzīvi citviet. Tas varētu jums dot gan fizisko, gan emocionālo telpu, lai izvērtētu un pārvērtētu savas attiecības.

Nosakiet noteikumus

"Abiem partneriem ir jāapmierina savas vajadzības, un noteikumiem ir jābūt skaidriem," teic Simona. Viņa stāsta, ka pārī vienmēr ir viens partneris, kurš ir vairāk pieķēries un kuram ir nepieciešams lielāks fiziskais kontakts, tāpēc ir svarīgi viņam uzsvērt, ka viss ir kārtībā. Savukārt, ja partneris parasti ir vairāk norobežots, tad ir atklāti jāparunā par to, vai saņemat viens no otra sev vajadzīgo.

Saglabājiet kontaktu

Ja patiesais pārtraukuma mērķis ir atrisināt problēmas un galu galā palikt kopā, Simona iesaka uzturēt kontaktu arī pauzes laikā. "Pretējā gadījumā jūs viens otru atgrūžat," viņa teic. "Ja jums nav kontakta, tas nav labi, ja cenšaties panākt, lai attiecības darbojas." Savā starpā vienojaties, cik bieži komunicēsit un ar kādām saziņas metodēm, un cenšaties to ievērot.

Nosakiet konkrētu laiku

Ir grūti zināt, cik ilgs laiks būs vajadzīgs, jo tas katram pārim ir atšķirīgi. Simona atklāj, ka lielākoties tie ir trīs mēneši. "Domāju, ka gads būtu pārāk ilgi. Sāciet ar trim mēnešiem, lai redzētu, kā iet. Ja pauze pārsniedz sešus mēnešus, tad, iespējams, ir vērts padomāt, kas īsti jūsu attiecībās notiek."

Mīlēšanās ar citiem cilvēkiem

Ja jums ir monogāmas attiecības, tad ir svarīgi izrunāt arī to, vai pārtraukuma laikā jūs drīkstat iesaistīties intīmās attiecībās ar citiem cilvēkiem. "Jums par to ir jāvienojas. Ja viens partneris vēlas būt seksuāls ar citiem cilvēkiem, bet otram tas liek justies neērti, es viņiem liktu padomāt par to, kāda ir viņu motivācija un kādas sāpes viņš radītu otram, to izdarot. Es pavaicātu, ko viņi patiesībā vēlas no šīm attiecībām un vai viņi ir godīgi viens pret otru. Dažreiz cilvēki nav godīgi pret sevi par to, ko patiešām vēlas." Savukārt, ja abus partnerus apmierina doma par iesaistīšanos tuvībā ar citiem, eksperte tajā nekādu problēmu nesaskata, tomēr ir būtiski pārliecināties, ka abi tam piekrīt un abiem tas šķiet pareizi.

Ko darīt tālāk?

Atceries, ka laiks, ko pavadāt atsevišķi, ir patiešām paredzēts, lai pārdomātu savas jūtas, kad neesi kopā ar partneri. Simona arī iesaka apsvērt domu par pāru terapiju, jo tā var palīdzēt pārvarēt grūtības, veidojot konstruktīvas sarunas. Simona atzīst, ka dažreiz tas, kas bija domāts kā īslaicīgs pārtraukums, var novest līdz attiecību pārtraukšanai, taču tas notiek tad, ja kāds no partneriem attiecības patiesībā vēlējās izbeigt. "Tāpēc jums ir jābūt pēc iespējas godīgākiem, lai pēc iespējas mazāk sāpinātu viens otru!"