Pazīmes, kas norāda – esi gatava jaunām attiecībām

Atrast savu ideālo partneri, protams, nav vienkāršs uzdevums. Jebkuru veiksmīgu attiecību pamatā vispirms ir smags darbs pašam ar sevi. Tikai tad, kad būsi mācījusies no savām pagātnes kļūdām un netikumiem, varēsi savā dzīvē būt atvērta jaunai mīlestībai.

Būt bez attiecībām nav ne vainas. Vispirms – tā ir iespēja strādāt pašai ar sevi un izprast, kas tieši ir nepieciešams. Turklāt, esot bez attiecībām vari vislabāk saprast, ko sagaidi no sava nākotnes partnera un otrādi – godīgi novērtēt savu uzvedību.Vienlaikus – dažkārt ir grūti saprast, kad esi gatava atvadīties no savas vientuļnieces dzīves un iesaistīties jaunās attiecībās. Tieši tāpēc, iedvesmojoties no "Insider", esam apkopojuši pazīmes, kuras liecina, ka esi gatava sastapties ar jaunu mīlestību savā dzīvē.

Tu esi iepazinusies ar lielisku cilvēku un neesi atgrūdusi viņu

Kad iepazīsties ar ideālu potenciālo attiecību kandidātu, iespējams, vari nodomāt: "Viss ir pārāk labi, lai būtu patiesība." Tomēr svarīgi šādā brīdī neatmest ar roku un patiesi izmēģināt savu laimi. Attiecību eksperte Eilīna Fišera skaidro – ja esi gatava izmēģināt attiecības ar kādu, par kuru sākotnēji varbūt pat nedomāji kā "īsto un vienīgo", tā varētu būt zīme, ka esi gatava attiecībām.

"Visizplatītākā, kaut arī pārsteidzošākā, pazīme ir tā, ka ļauj savā dzīvē ienākt cilvēkam, kuru nekad nebiji domājusi satikt," viņa stāsta. "Tas var būt kāds, ar kuru laiku pa laikam komunicē darbā, varbūt kāds, ko iepriekš esi satikusi sporta zālē. Kāds, par kuru iepriekš nebiji domājusi kā par romantisku partneri, bet tagad esi atvērta šai iespējai."

Tu vairs neapšaubi notiekošo

Ja kādreiz esi attiecībās sāpināta, tad, visticamāk, kādu laiku esi apšaubījusi un vērtējusi tos cilvēkus, ar ko satiecies. To darīt, protams, nav labi, skaidro Fišere, un, tiklīdz būsi tikusi vaļā no šī negantā netikuma, varēsi virzīties uz priekšu. "Ja saproti, ka tev vairs nav vajadzības salīdzināt vienu cilvēku ar otru, iespējams, esi gatava," viņa teic. "Pievērs uzmanību arī tam, vai neprasi savu draugu vai apkārtējo viedokli par jebkuru cilvēku, ar ko sāc satikties. Tas galu galā ir tavs lēmums."

Tu esi atmetusi nepiepildāmas gaidas

Neatkarīgi no tā, vai tev ir 18, 28 vai 48 gadi, varētu teikt, ka katram cilvēkam ir savs "saraksts" ar īpašībām un prasībām, kurām jāatbilst ideālajam partnerim. Tev ir jāsaprot, ka šāds saraksts tev nepalīdzēs atrast to īsto un vienīgo. Tikai tad, kad patiesi būsi atvērta attiecībām, varēsi iepazīties ar kādu, kurš ir piemērots tev. "Kad sapratīsi, ka neviens, pilnīgi neviens, nebūs tieši tāds, kā tu iztēlojies, tad varēsi veidot veiksmīgas attiecības. Sākot ar viņa augumu vai ideālo darbu – pārtrauc izteikt pieņēmumus tam, kādam otram vajadzētu būt."

Tu esi apmierināta ar savu dzīvi

Patiesu laimi nevar radīt kāds cits. Tu nevari sagaidīt, ka būsi laimīgāka, ja satiksi savu īsto un vienīgo. Patiesa laime nāk no mums pašiem, un, pēc Fišeres domām, kad būsi to atradusi, būsi arī gatava būt kopā ar kādu citu. Tas var šķist pašsaprotami vai pat klišejiski, tomēr tā ir. "Tev vajadzētu justies labi par tavu šī brīža dzīvi un būtu jāspēj pateikt: "Esmu gatava nākamajai dzīves nodaļai."

Foto: Shutterstock

Tu esi iemācījusies atrast kompromisus

Vienoties par kompromisiem nav viegls uzdevums, it īpaši, ja satiecies ar kādu, kurš ir liels egoists. Tomēr attiecību eksperte Elēna Murzello teic – tas nav neiespējami, ja attiecības jau sākotnēji esat būvējuši uz šāda principa. "Ja esi atvērta dalīt savu dzīvi ar kādu citu, tas nozīmē, ka ne vienmēr viss notiks tā, kā tev gribētos," viņa skaidro. "Tev ir jāiemācās panākt pretim, lai attiecības virzītos uz priekšu. Varbūt tev pārmaiņus ir jāveic kāds nepatīkams uzdevums, varbūt ir vērts piekāpties izvēlei par vakariņošanas vietu. Kompromiss nozīmē, ka novērtē otra cilvēka domas un jūtas. Tikai tad attiecības var veiksmīgi darboties."

Tu spēj būt patstāvīga

Neatkarīgi no tā, vai iepriekš esi bijusi ilgtermiņa attiecībās vai šobrīd vēlies tādās būt, veidot attiecības ar cilvēku, kurš ir pilnībā atkarīgs no tevis, var būt neveselīgi. Tas attiecas, protams, arī uz tevi pašu. Ja esi iemācījusies būt neatkarīga, un tevi interesē cilvēks, kurš arī ir patstāvīgs, tad, visticamāk, jums ir iespēja izveidot veiksmīgas attiecības. "Tu dzīvo dzīvi pēc saviem noteikumiem. Kad uzsāc attiecības, tas nenozīmē, ka otrs tevi papildina. Tas nozīmē, ka esi gatava dalīt savu dzīvi ar otru. Mācieties viens no otra un iedvesmojiet attīstībai, tomēr ir svarīgi atcerēties, ka esat katrs pat sevi," uzsver Murzello.

Tu esi tikusi galā ar savām problēmām

Vienalga, vai tava nedrošība ir saistīta ar iepriekšējām attiecībām, kurās biji sāpināta, vai arī ar kādiem vēl dziļākiem zemūdens akmeņiem, tikai tad, kad būsi tikusi galā ar sevi, varēsi būt kopā ar kādu citu, stāsta Murzello. "Ja esi mierā ar pagātnes attiecībām, esi pārvarējusi jebkādu spriedzi ar ģimeni vai draugiem un esi strādājusi ar savu atkarību uzveikšanu (ja tādas ir), tad esi pieejama attiecībām. Tev nevajadzētu uzlūkot attiecības kā risinājumu savām problēmām. Tev pašai ir jāveic cītīgs darbs ar sevi."

Tu esi iemācījusies komunicēt

Ja iepriekš esi saskārusies ar grūtībām komunicēt, pirms attiecību veidošanas ir svarīgi attīstīt saziņas prasmi. Kad būsi atradusi labāko veidu, kā to darīt, attiecību veidošana vairs nešķitīs tik sarežģīta. Tu esi gatava jaunai mīlestībai, ja izproti, kad ir lietderīgi izteikt savas jūtas un domas. Kad kaut kas tev traucē, tu runā skaidri, nevis esi pasīvi agresīva. Tu proti gan klausīties, gan paust savu viedokli. Ikviens sazinās atšķirīgi, tāpēc ir jāmēģina izmantot saziņu konstruktīvi.