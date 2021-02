'Sausums' guļamistabā – kāpēc viņa vairs nevēlas mīlēties

Dzīvē notiek daudz un dažādu norišu – kā pozitīvas, tā arī negatīvas, un to starpā ir arī ''sausie periodi'' intīmajā dzīvē, kas nav nekas neparasts un slikts. Tiesa, vien līdz brīdim, kad ''sausums'' ieilgst mēnešiem. Iespējams, arī tu šobrīd sev uzdod jautājumu – kāpēc man negribas mīlēties? Ir vairāki faktori, kas var samazināt tavu dzimumtieksmi, tāpēc, iestājoties nosacītai pauzei, nevajadzētu pilnībā atmest ar roku savai seksuālajai dzīvei.

Turpinājumā, iedvesmojoties no portāla ''Women's Health'', uzskaitām dažus biežākos iemeslus, kāpēc sievietes zaudē interesi nodarboties ar seksu. Kā arī blakus iemesliem atradīsi ieteikumos, kā rīkoties to gadījumā. Protams, arī atgādinām – ja novēro izmaiņas savā libido, neklusē, bet gan runā par to ar savu partneri. Iespējams, kopā ar mīļoto risinājumu atradīsit ātrāk.

Kontracepcijas līdzekļi



''Tā kā kontracepcijas tabletēs ir hormoni, organisma reakcija uz medikamentiem no sievietes uz sievieti var atšķirties atkarībā no tavas ķermeņa ķīmijas un hormonu mikstūras, kas ir tev izrakstītajos medikamentos,'' skaidro medicīnas doktore un sieviešu veselības eksperte Dženifera Vaidere. Iespējams, tu nesen esi sākusi lietot kontracepcijas tabletes, vai tev nomainīta līdzšinējā recepte, un esi novērojusi izmaiņas savā libido – tādā gadījumā konsultējies ar savu ārstu. ''Ir daudz un dažādu kontracepcijas iespēju, no kurām izvēlēties, un vairums cilvēku var viegli pārvarēt ''sauso periodu'' seksuālajā dzīvē, nomainot medikamentus,'' norāda Vaidere.

Ķermeņa tēla uztvere



Sava ķermeņa tēla negatīva uztvere, neapšaubāmi, iedragā sievietes pašapziņu, un šāda neapmierinātība ar savu izskatu var attīstīties dažādu iemeslu dēļ, piemēram, no kādreizējas apcelšanas vai grūtniecības, kuras laikā ķermenis mainās. Un, ja tev nepatīk, kā tu izskaties, kāpēc gan mesties kailai un rādīt savu ķermeni otram? ''Ja tu jūties labi savā ķermenī un to mīli, tu, visticamāk, būsi atvērtāka seksuālajām aktivitātēm,'' norāda klīniskā psiholoģe un seksoloģe Dženeta Brito. Ja pašai vai kopā ar mīļoto neizdodas atgūt pašapziņu, apsver domu vērsties pie terapeita.

Stress

Stress nu jau, šķiet, ir kļuvis par jauno normālo. Un diemžēl tas var tieši ietekmēt tavu seksuālo dzīvi. Klīniskā psiholoģe Ramani Durvasula iesaka saspringtajā grafikā ieplānot laiku arī seksam, bet pirms tam, protams, atpūsties un sevi noskaņot mīlas priekiem. Relaksācijai un noskaņojumam var noderēt karsēšanās vannā vai vienkārši skaistas un jutekliskas apakšveļas uzvilkšana. Atrodi to, kas palīdz tev, un izmanto to ikreiz, kad jūti – rutīna un stress sāk traucēt tavai dzimumdzīvei.

Pārāk daudz lomu



Daudzām sievietēm stresa pamatā ir daudz lomu – sieva, kolēģe, meita, māte u. c. – un darāmie darbi, ko paredz katra loma, stāsta Brito. Iedomājies: ''būt mīlošam partnerim un mātei, paralēli mēģinot līdzsvarot karjeru un personīgo dzīvi,'' viņa saka. Un ir viegli personīgo dzīvi kādā brīdī ''nogrūst'' otrajā plānā. Risinājuma meklēšanai lieti var noderēt saruna ar savu mīļoto.

Garlaicība



Pēc kāda laika sekss ar vienu un to pašu partneri var sākt šķist formāls, vienmuļš. Tā vietā, lai uz to skatītos kā to pašu ''veco'' seksu, Durvasula iesaka sev atgādināt, ka tas ir kaut kas īpašs, kurā tu dalies tikai ar savu partneri. Un, protams, varat izmēģināt kaut ko jaunu, neierastu, pikantu vai vienkārši atsvaidzinošu. Kopīgas brīvdienas, nakts viesnīcā vai vēl neizmēģinātas pozas. ''Jebkas, kas seksu padara par kaut ko jaunu un aizraujošu, ir izmēģināšanas vērts,'' stāsta psiholoģe. Bet ja nekādi paņēmieni nepalīdz, iespējams, ir laiks apsvērt pāru terapiju.

Konflikts



''Daži cilvēki nav ieinteresēti nodarboties ar seksu pēc strīda, bet citi seksu izmanto kā veidu, lai mazinātu konflikta ietekmi,'' paskaidro Brito. Lai arī pie kuras grupiņas tu piederētu, tev un partnerim kādā brīdī tāpat būs jāatgriežas pie konflikta saknes un tā ''jāizrauj'', ja vēlaties, lai attiecības turpinātos ilgtermiņā.

Laika trūkums



Kad tevi ir pārņēmis stress, ļoti iespējams, tev arī ir sajūta, ka visam vienkārši nepietiek laika, tostarp arī seksam. Ja tā, ļoti var noderēt arī mīlēšanās plānošana – un tas nemaz nav tik nožēlojami, kā varbūt izklausās. ''Tas nebūs spontāni, bet pastāv lielāka iespēja, ka tas vispār notiks,'' saka attiecību eksperte Terija Orbuša. Un kas gan to zina – varbūt ieplānots sekss var būt pikantāks, nekā tu domā, jo intīmo brīžu plānošana var nozīmēt mazāk uzmanības novērsēju un vairāk laika, lai noskaņotos.

Slikts miegs



''Ja tu esi nogurusi, pēdējais, ko vēlēsies darīt, ir mīlēties,'' norāda Brito. ''Vislabāk mīlas priekiem ir noteikt piemērotāko dienas laiku, kad tev ir visvairāk enerģijas, tādējādi palielinot iespēju, ka patiešām ar partneri izpriecāsities.'' Tas nozīmē – ja vakaros esi ļoti nogurusi, izmēģiniet rīta seksu. Vai arī kādu vakaru dodieties pie miera stundiņu ātrāk, lai justos vairāk relaksēta un nesteigtos iemigt pēc iespējas drīzāk, atstājot vairāk laika izpriecām guļamistabā.

Tev ir jaunas vēlmes

Pat tad, ja joprojām tavs partneris tevi piesaista, tev var būt citas, jaunas vēlmes guļamistabā. Iespējams, pirms vairākiem gadiem tev patika, ka tevi ieper, bet nu tas vairs nesniedz patīkamas sajūtas. Un tas ir normāli. Seksuālās vēlmes laika gaitā var mainīties, un, iespējams, ir daudz jauna, ko vēlies izmēģināt. Te svarīgi ir par to runāt ar savu mīļoto, vaicājot, ko jaunu arī viņš varbūt vēlētos izmēģināt.

Depresija

Ja atskārt, ka tevi pēkšņi vairs nesaista sekss, Durvasula iesaka konsultēties ar savu ārstu, lai pārliecinātos, ka veselības jomā viss ir kārtībā. Viņa norāda, ka tādas problēmas kā depresija, hormonālās izmaiņas un dažādi medikamenti var ietekmēt libido. Patiesībā zema dzimumtieksme ir dažādu antidepresantu bieža blakusparādība, tāpēc nepieciešams runāt ar ārstu par citām medikamentu alternatīvām.

Nesasniedz orgasmu

Protams, orgasms nav vienīgais iemesls, kāpēc nodarboties ar seksu, bet tas ir būtisks aspekts. Un daudzām sievietēm ir grūtības sasniegt baudas virsotnes. Tavs partneris noteikti vēlas, lai tu seksu izbaudi, tāpēc dod viņam norādes, kā mīlas priekus tev padarīt baudpilnākus. ''Identificē, kas tev patīk, pazīsti savu ķermeni un to, kas sagādā baudu, un iemācies apmierināt sevi,'' iesaka Brito.

Problēmas ar erekciju



Daudziem vīriešiem, pat gados jauniem, ir problēmas ar erekciju, skaidro seksa terapeite Brendija Englere. ''Pēdējo pāris gadu laikā esmu redzējusi lielu jaunu vīriešu pieplūdumu, kas ierodas ar šādu problēmu.'' Trauksme, smēķēšana un fizisko aktivitāšu trūkums var būt pie tā vainojami, tādēļ, ja tā ir pastāvīga problēma, ir vērts par to ar savu partneri runāt. Englere gan iesaka šo tēmu cilāt ārpus guļamistabas nevis tad, kad abi esat kaili un jūtaties īpaši neaizsargāti.