Šķiršanās kļūdas, kas attiecību beigas padara vēl neizturamākas

Šķiršanās ir viena no sāpīgākajām pieredzēm dzīvē. Bet, tāpat kā ar jebkuru citu nevēlamu pieredzi, tas, kā tu ar to tiec galā, var būtiski ietekmēt to, cik daudz nepatīkamu izjūtu piedzīvosi. Šoreiz apskatām izplatītas šķiršanās kļūdas, kas var saasināt izjukušo attiecību radītās sāpes un pagarināt atgūšanās procesu.

Ja kaut kas no turpinājumā aprakstītā tev šķiet pazīstams – tā dari arī tu, nešausti sevi un nepārmet sev, bet gan ņem vērā ieteikumus, lai atvieglotu atgūšanās procesu.

Slikto brīžu aizmiršana

Tā kā mūsu prāts mēģina dziedināt mūsu sirdi, sāpīgās atmiņas bieži vien tiek noliktas otrā plānā, tādējādi atminoties visu labo un ilgojoties pēc tā, portālā ''Psychology Today'' paskaidro psiholoģe un autore Dženise Vilhauere. Mēs aizmirstam, kāds cilvēks patiesībā bija nu jau bijušais partneris, un idealizējam to, kādu mēs viņu vēlējāmies redzēt. Bet tikai viss attiecībās piedzīvotais parāda to, kādas tās bija patiesībā.

Tā vietā, lai atcerētos labo, ko tagad it kā esi pazaudējusi, šādos saldo atmiņu brīžos mēģini pierakstīt visu slikto, sāpīgo, nepatīkamo, kas attiecību laikā noticis, un pārlasi sev tās skaļi, vienlaikus cenšoties atcerēties šos mirkļus un to izraisītās sajūtas. Mērķis ir nevis kļūt dusmīgai, bet atcerēties patieso iemeslu, kāpēc šīs attiecības izjuka.