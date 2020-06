Strīdi ne par ko, atklātuma un robežu trūkums. Kļūdas, kuras pieļauj attiecībās

"Tas ir sarežģīti" ir kas vairāk nekā attiecību statuss "Facebook" vai tiešām lieliska Merilas Strīpas filma; iespējams, ka mēs visi vienā vai otrā brīdī esam tā raksturojuši savu mīlas dzīvi. Satikšanās un būšana kopā ir veids, kā izzināt mūsu vēlmes, un, bieži vien tas notiek ar kļūdu pieļaušanu, kas rada sarežģījumus, strīdus un pat šķiršanos. Kamēr to nepieļausi vēlreiz, kļūda var būt milzīga mācību pieredze un izaugsmes iespēja. Tomēr daudzi no mums atkal un atkal pieļauj vienas un tās pašas kļūdas, kā rezultātā rodas slikti attiecību cikli un nespēja sasniegt pilnīgu laimi attiecībās.

Lai palīdzētu tev izkļūt no šī cikla vai tieši augšpēdus neiekrist tajā, noderēs iepazīties ar septiņām attiecību kļūdām, kuras apkopojām, iedvesmojoties no portāla "The Everygirl", ko visi kādā brīdī ir pieļāvuši:

Cenšanās par visām varītēm uzvarēt strīdā





Daži no mums nesaskaņām attiecībās pieiet kā juristi, kuri zobiem un nagiem cīnās, lai uzvarētu tiesā. Tādi cilvēki parasti cenšas pierādīt savu taisnību un parādīt otrai personai, kāpēc tieši viņi ir kļūdījušies. Galu galā katram ir noteikti aizspriedumi, kas liek uzskatīt, ka mums ir taisnība, bet otrs kļūdās.

Tomēr cīņa par uzvaru strīdā attiecībās var izraisīt aizvainojumu vai pat toksiskumu. Vissvarīgākais – tas nav produktīvi, lai sasniegtu veselīgas un laimīgas attiecības. "Uzvarēšana" patiesībā neko nenozīmē tavas mīlas dzīves grandiozajā shēmā, tikai tu liki savam partnerim justies slikti.

Ko darīt tā vietā: mērķis ir izprast sava mīļotā skatījumu, nevis "uzvarēt" strīdā. Tā vietā, lai pierādītu savu taisnību, uzdod jautājumus, lai labāk izprastu sava partnera viedokli. Nedomā par domstarpībām kā "es pret viņu", domā par tām, kā "mēs abi pret problēmu". Bonusa padoms: neatkarīgi no tā, ko vēlies sacīt, to var izdarīt laipni un ar cieņu.