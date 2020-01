Tie dzimtas koka veidotāji, kas tikuši tālāk par vecvecāku apzināšanu, iespējams, jau saskārušies ar ķeburainiem vai gleznainiem rokrakstiem baznīcu grāmatās. Kā tos īsti atšifrēt, un vai tas vispār iespējams? Un ko iesākt, ja vācu valodas zināšanas pielīdzināmas izžuvušai upes gultnei? To vaicājām trim kungiem – Latvijas Nacionālā arhīva pārstāvim Kārlim Zvirgzdiņam, vēsturniekam Mārtiņam Mintauram un dzimtas koku veidotājam Uldim Šmitam. Aptaujātie eksperti atzīst, ka seno dokumentu pētīšanu nereti salīdzina ar dārgumu meklēšanu, kad ieslēdzas mednieka instinkts un spītība un talkā jāņem vienīgi pacietība.

Biezais valodu ķīselis

Kad izdevies atrast, kur glabājas nepieciešamie dokumenti, seko cita liksta – kā tos izlasīt? Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva Fondu analītikas un uzziņu sistēmu nodaļas Kārlis Zvirgzdiņš skaidro, ka cilvēks atstāj pēdas, jo dzimst, precas, mirst un dara arī citas lietas, vislabāk, ja tās ir "blēņas", kas arhīva dokumentos atspoguļojas plašāk. "Pamata darba materiāls dzimtu pētniekiem ir baznīcu grāmatas, pirmais, ko meklēt, – dzimšanas un miršanas ieraksti." Līdz 20. gs. 20. gadiem šādu reģistru veidošana bija baznīcas pienākums, un to pārlūkošana ērtāk veicama lapā "lvva-raduraksti.lv" (lapā pašreiz notiek tehniski uzlabojumi - aut.piez.). Šobrīd Vēstures arhīvā pieejami vairāk nekā seši miljoni dažādu lietu, sākot no 13. gs., jo pirmais arhīvā reģistrētais dokuments ir no 1220. gada. Bet, lai ķertos pie rokrakstiem, vispirms jāsaprot, ar kādām valodām būs darīšana.