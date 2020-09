Imidžam jebkura cilvēka dzīvē ir ļoti liela nozīme, jo tas, cik veiksmīgs vai neveiksmīgs ir tēls, var noteikt svarīgu notikumu attīstību, it īpaši karjerā. Politiķi, šķiet, ir tie, kuriem par savu imidžu jādomā no rīta līdz vakaram, jo no tā, cik pozitīvs tas ir, ir atkarīgs, vai būs iespējams iegūt sabiedrības uzticību, līdz ar to iegūt vēlētāju balsis un izsapņoto amatu. Tiesa, runājot par tēlu, jāsaprot, ka tas ietver ne tikai ārējo izskatu, bet arī citas smalkas nianses.

Lai labāk izprastu imidža nozīmi politiķu ikdienā un to, kā tas tiek veidots, uz sarunu aicinājām juristi un protokola eksperti Eviju Ķēniņu un stila ekspertu, blogeri un grāmatas "Stils" līdzautoru Denisu Ševeļovu.

Ševeļovs, runājot par tēla nozīmi, skaidro, ka mūsu vizuālais tēls ir ātrākais veids, kā citiem varam darīt zināmu, kas mēs esam, kādai grupai piederam, ko no mums var sagaidīt. Un tas ir svarīgi ne tikai politiķiem, bet visiem cilvēkiem kā sociāliem dzīvniekiem, jo mēs lielākoties esam piesaistīti vizuālajai komunikācijai. "Ar mūsu ārējo tēlu mēs paužam savu identitāti. Ar atsevišķām pazīmēm indivīds atklāj, kādai grupai pieder. Protams, politiķi ir grupas līderi, līdz ar to viņiem caur savu ārējo tālu ir jākomunicē – jā, es esmu daļa no jūsu grupas un man ir līdera kvalitātes. Tā tas ir teorijā."

Viņš atzīst, ka nav aktīvs politiskās skatuves vērotājs, bet pēc Rīgas domes ārkārtas vēlēšanām iespējams spriest, ka ir notikušas pārmaiņas attiecībā pret politiķu tēlu. "Visvairāk balsu ieguva tie, kas bija izvirzīti līderos un arī izskatījās moderni, izvēloties "business formal" jeb konservatīvi eleganto stilu, kā arī "business casual" jeb eleganti komfortablo stilu. Tāpat šie politiķi nav aptaukojušies un teju pensionāra vecumā vai "kolhoza priekšsēdētājas", kurām patīk paēst, nedaudz vairāk grima un trakas frizūras, kas bijis novērojams iepriekš."

Eksperts atzīst: "Man bieži vien sāp sirds par to, ka politiķi nespēj izpildīt elementāras prasības ģērbšanās stilā. Tad man ir jautājums – tev tiešām ir nospļauties vai tu esi tik slinks vai stulbs? Manuprāt, mūsdienīgam cilvēkam ir jāorientējas tādās tēmās, bet, ja tu to neproti, ir vairāki literatūras avoti, kur vari mācīties. Ir tādi, kas tiešām piezvana un taujā pēc padoma, – labāk ir pajautāt kaut vairākus viedokļus, nekā vispār neko nedarīt."