Aija Strazdiņa: skaista veļa vajadzīga pašas labsajūtai, nevis vīrieša priekam

Skaistu apakšveļu sievietes ļoti bieži uzskata par vienu veidiem, kā iepriecināt savu partneri. Tomēr pucēšanās un apziņa, ka esi uzposusies pilnībā, ir būtiska pašsajūtas un pašcieņas vairošanai, tāpēc glīta apakšveļa nepieciešama arī sievietēm, kam nav attiecību, savu viedokli raidījumā "Māmiņu klubs" pauž televīzijas šovu producente un režisore Aija Strazdiņa.

“Pucēties vajag, jo, pirmkārt, tas uzlabo pašsajūtu, otrkārt, citiem cilvēkiem ir patīkamāk uz tevi skatīties un ir lielāka cieņa pašam pret sevi,” teic režisore.

Strazdiņa norāda, ka būtiski rūpēties ne tikai par to, ko var redzēt apkārtējie. Piemēram, skaista apakšveļa nav domāta tikai, lai to izrādītu pretējam dzimumam. To droši vari valkāt arī tad, ja tev nav attiecību. Uzpošanās ietekmē pašsajūtu, un skaista veļa var palīdzēt justies labāk. Vilkt to sevis dēļ pat ir būtiskāk.

