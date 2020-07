'Cilvēki baidījās iztērēt pat 20 eiro': Jana Mille par krīzi, tendencēm un pirmo kāzu skolu Latvijā

“Šogad vajadzēja būt citādi,” atzīst kāzu plānotāja un kāzu aģentūras “Bright Dream” dibinātāja Jana Mille. Viņa portālam “Delfi” pastāstīja, kur saskārās ar karantīnu, cik smagas bija tās sekas, kāpēc viņa nolēma atvērt pirmo kāzu skolu Latvijā un kāds nozarei būs 2021. gads.

Kādi janvārī bija jūsu plāni šim gadam – kāds tas solījās būt?

Godīgi sakot, plāni bija optimistiskāki nekā jebkad agrāk. Šajā gadā tika plānoti daudzi kāzu projekti, tieši tāpēc es nolēmu, ka šogad noteikti jāatver aģentūra, kur mēs varētu tikties ar jaunlaulātajiem. Kopā ar kolēģi noīrējām istabu mūsu kāzu studijai, ieguldījām remontā un radījām interjeru. Tikko bijām parakstījuši līgumu, kā notika pasaules līmeņa sabrukums.

Latvijas valdība 2020. gada 12. martā paziņoja, ka valstī 13. martā sāksies ārkārtējais stāvoklis. Atceraties, kur jūs tajā brīdī bijāt un kā uz to reaģējāt?

Protams! Pāris dienas pirms ārkārtējā stāvokļa izsludināšanas valstī es saslimu, tāpēc biju mājās. Bija arī aizdomas, ka man ir Covid-19, jo es vienmēr biju tur, kur bija pūļi. Tiklīdz spēju piecelties no gultas, nekavējoties steidzos veikt testu. Ar atvieglojumu nopūtos, kad tas izrādījās negatīvs. Pēc atveseļošanās centos ievērot visus drošības pasākumus un krietni retāk izgāju no mājām, bet es nesteidzos pirkt pārtiku gadam uz priekšu, iespējams, tāpēc, ka pavisam netālu – 50 metru attālumā no mājām – ir liels lielveikals.

Pēc dažām dienām politiķi nolēma slēgt robežas. Kā tas ietekmēja kāzu jomu – tobrīd cilvēki sāka kāzas pārcelt vai atcelt?

Jā, tajā brīdī man telefonā sākās "karstā līnija". Visi mani pāri dzīvo citās valstīs. Sākās panika – ko gaidīt un kā būt? Gandrīz visi mani jaunlaulātie kāzas atlika uz nākamo gadu.

Foto: Valērijs Balabolins.

Man savukārt bija paredzēta konference Maskavā marta beigās. Es biju ļoti apbēdināta un pārdzīvoju, ka nespēju tur nokļūt, par laimi, organizatori nolēma to rīkot nedaudz vēlāk, aprīlī, tiešsaistē.

Cik procenti klientu nolēma neko neatcelt līdz pēdējam, un kuri nekavējoties visu atcēla, kuri atlika kāzas utt.?

Mani klienti, protams, bija satraukti, ka nevarēs realizēt savus plānus tieši tajās dienās, kurās bija iecerējuši. Apmēram 80% kāzu tika atlikti uz 2021. gadu. Es uzskatu, ka cilvēki izdarīja pareizo izvēli. 50% viņu viesu ir no citām valstīm, un kāpēc gan viņiem vajadzētu riskēt ar savu un savu tuvinieku veselību?! Turklāt tolaik nebija zināms, vai viņi maz varēs ieceļot Latvijā. Vēl 20% joprojām gaida, kas notiks augustā. Mēs arī sekojam līdzi un esam gatavi gadījumam, ja būs nepieciešams divu nedēļu laikā organizēt kāzas, tāda pieredze mums jau ir.

Kurā brīdī jūsu kā kāzu organizatores darbā valdīja pilnīgs klusums, vai tomēr visu laiku bija, ko darīt?

Pilnīgs klusums iestājās marta beigās, kad kopīgi ar maniem klientiem jau bijām pieņēmuši noteiktu lēmumu, bet jaunu pasūtījumu nebija. Tajā brīdī mēs visi sēdējām mājās un gaidījām, ko teiks valdība.

Kas bija visgrūtākais karantīnas periodā, un kas palīdzēja ar to tikt galā?

Ziniet, es nekad nedomāju, ka man nāksies saskarties ar šādu situāciju. Periods bija patiešām grūts. Ienākumu nebija. Nācās izdzīvot, samaksāt rēķinus un aģentūras telpas īri no saviem krājumiem, bet lielākās bailes bija par to, ko mēs nezinājām, cik ilgi tas ilgs un cik ilgi mums pietiks līdzekļu. Esmu pateicīga namīpašniekiem, ka viņi deva atlaidi pandēmijas laikam. Pateicoties tam, jau bija vieglāk.

Kopumā šis periods nesa milzīgus zaudējumus ne tikai mūsu pasākumu un izklaides industrijā, bet arī aviācijas, tūrisma nozarē un daudzviet citur. Mēs neatbildām nevienam kritērijam, lai no valsts saņemtu vismaz nelielu palīdzību un kompensāciju par dīkstāvi. Es zinu, ka dažiem maniem kolēģiem bija ļoti grūti izdzīvot šādā situācijā.

Taču es esmu pateicīga par šādu pieredzi un varu droši teikt, ka izdzīvo stiprākie.

Kā jums izdevās pārdzīvot periodu, kad nebija kāzu un attiecīgi arī ienākumu?

Es neuzskatīju par izvēli slēgt aģentūru vai mēģināt palikt uz vietas. Es pieliku daudz pūļu, mīlestības, naudas un laika, lai izveidotu "Bright Dream". Nebija atpakaļceļa. Šajā situācijā atlika visiem spēkiem cīnīties.

Vispirms ietaupījumus izmantoju visu svarīgo izdevumu segšanai. Tad sāku piedāvāt konsultācijas par kāzu organizēšanu tiešsaistē, taču nebija atsaucības. Cilvēki baidījās iztērēt pat 20 eiro, lai gan šādai konsultācijai tā ir tikai iemaksa.

Tad sāku aktīvi meklēt blakusdarbu – mani pieņēma ziedu veikaliņā –, pēc tam nolēmu doties uz tiešsaistes kazino. Līdz šim es tur kavējos, lai būtu drošības spilvens otrā viļņa gadījumā, kas tiek tik dedzīgi prognozēts.

Šobrīd es apvienoju divus darbus un izjūtu lielu brīvā laika trūkumu.

Kādas alternatīvas tika novērotas Latvijā karantīnas periodā – vai kāds vadīja kāzas tiešsaistē, izmantoja platformu "Zoom" reģistrācijai utt.?

Mani kolēģi no Maskavas rīkoja pasākumus tiešsaistē. Mēs to nedarījām platformā "Zoom", bet organizējām tiešraidi ar izklaides nozares kolēģiem un tiešsaistē apspriedām aktuālus jautājumus un to, kā izkļūt no šīs situācijas. Es esmu sieviešu biznesa kluba "Ladies Deal Club" dalībniece un no kluba organizatoriem un dalībniekiem sajutu visspēcīgāko atbalstu.

Ko jūs domājat par kāzām tiešsaistē? Vai pēc Covid-19 kāzās būs virtualitātes elementi? Piemēram, iespēja uzaicināt cilvēkus no visas pasaules, negaidot, lai viņi fiziski tajās piedalītos.

Neatkarīgi no tā, kā mēs pielāgojamies digitālajam laikam, es šajā ziņā joprojām būšu konservatīva.

Foto: Diāna Veinberga

Es esmu par dzīvu komunikāciju, par mirdzumu acīs, par emocijām, par to, lai mēs kopā būtu nevis tiešsaistē, bet gan reālajā dzīvē, jo kāzas ir izdevība pulcēt tuvākos pie viena galda un izbaudīt viņu klātbūtni.

Kurā brīdī kāzu industrija Latvijā sāka atdzīvoties? Kā jūs to jutāt, un cik ātrs bija temps?

Kāzu industrija tikai tagad sākusi atdzīvoties. Nesen es izjutu īstu intereses sakāpinājumu. Mūsu tālrunis vai plīsa pušu, pasūtījumi nāca viens pēc otra.

Šobrīd gan man, gan maniem kolēģiem un partneriem ir stipri labāks noskaņojums. Mēs esam pozitīvi noskaņoti un esam gatavi doties cīņā.

Kādas ir vissvarīgākās atziņas, kas gūtas no šī grūtā perioda?

Tagad es iesaku visiem paļauties tikai uz sevi un veidot savu biznesu tā, lai jebkurā situācijā valstī jūs varētu palikt tirgū. Diemžēl ļoti apbēdina tas, ka valstij nerūp mazais bizness, – izdzīvo, kā māki.

Cik ļoti mainījušās kāzu tendences, vai arī tās nemainījās, bet vienkārši bija pauze un tad viss turpinājās kā iepriekš?

Tendences mainās, bet viss pārējais paliek tas pats. Spriežot pēc tā, ka kāzas šajā mēnesī joprojām tiek svinētas ļoti aktīvi, nekas daudz nav mainījies.

Vai ir mainījušās pakalpojumu cenas, piemēram, vai ir kļuvis lētāk rīkot kāzas 2020. gada vasarā?

Jā, daži mainīja cenu politiku. Kāds ir kļuvis lojālāks, bet cits dubultojis cenas. Mēs palikām pie iepriekšējiem nosacījumiem.

Ja kāds pāris ir ilgi domājis, baidījies, gaidījis un tomēr ir gatavs un vēlas organizēt kāzas pēc iespējas īsākā laikā, ar ko sākt un cik ātri visu var paveikt?

Organizēt kāzas 14 dienu laikā ir diezgan reāli. Mums šāda pieredze jau bija. Vispirms jums jānosaka budžets, kurā iekļauties, un pēc tam jāizvēlas darbuzņēmēji. Organizatora pakalpojumi nav dārgi, taču jūs saņemat profesionālu pakalpojumu un ietaupāt laiku un naudu.

Daudzi kāzas pārcēla uz 2021. gadu. Kāds tas, jūsuprāt, būs nozarē?

2021. gada augusts mums jau ir pilnībā rezervēts. Esmu pārliecināta, ka būs jāstrādā par diviem gadiem.

Foto: Anastasia Fellini

Vai šovasar plānojat ceļojumus uz citām valstīm, vai arī esat nolēmusi neriskēt un atvaļinājumu pavadīt Baltijas valstīs?

Man ļoti patīk ceļot, un ceru, ka drīz radīsies šāda iespēja. Pašlaik plānoju ceļojumu uz Spāniju.

Jums 2020. gada vasara iezīmējas arī ar dalību mūzikas video, kurā jūs bijāt galvenā varone. Padalieties, kā tas notika!

Dziesmas "I Need a Sea" autors un izpildītājs Alekss Leščinskis man piedāvāja dalību video filmēšanā. Viņš mani saskatīja kā galveno varoni, jo mana dzīve, kā viņš novēroja sociālajos tīklos, ir līdzīga dziesmas jēgai.

Gan no filmēšanas, gan no citiem cilvēkiem, kas piedalījās tajā, guvu lielu prieku.

Bija grūti apvienot filmēšanos ar darbu, dēla audzināšanu un sporta nodarbībām. Ar 24 stundām dienā man bija par maz.

Kādi ir turpmākie radošie plāni?

Mani nākotnes plāni šobrīd ir neparasti. Es plānoju atvērt pirmo kāzu skolu Latvijā, kas ietvertu vairākus īsos kursus. Tuvākajā laikā pievērsīšos mācību programmas izstrādei. Nākamgad mēs jau esam plānojuši daudzus pasākumus, kas nozīmē, ka mums ir vajadzīga liela kāzu koordinatoru komanda.

Pastāv viedoklis, ka var sākties otrais koronavīrusa izplatīšanās vilnis. Vai jūs kaut kā garīgi un finansiāli gatavojaties tam jau tagad?

Jā, es gatavojos otrajam vilnim. Dievs dod, lai tas nepienāk. Mums ir pienākums atgriezties normālā dzīvē ar pilnu informētības bagāžu.

Foto: Valērijs Balabolins.

Vai esat gatava tam, ka situācija var mainīties tikai dažu dienu laikā?

Pagaidām par to raižu nav, sakarā ar pasākumiem mēs arī neko vēl neesam izjutuši. Pirms pāris dienām mēs palīdzējām organizēt skaistu "rokas un sirds piedāvājumu". Esam pilnībā iegrimuši darbā.

Jebkurā gadījumā šobrīd vissvarīgākais ir ievērot visus drošības pasākumus, nevis atrasties pārpildītās vietās. Iepriekšējā pieredze, protams, ļauj saglabāt mieru un būt gataviem iespējamām sekām.