Deviņi iemesli, kādēļ mīlēties biežāk

Pirms savam partnerim stāsti atrunas par to, kādēļ šovakar nevari nodoties gultas priekiem, noskaidro, vai tieši mīlēšanās nav noslēpumainā atslēga šo iemeslu novēršanai.

Uzlabo miega kvalitāti



Vai esi pamanījis, ka pēc seksa ķermeni pārņem patīkams nogurums, un acis tā vien grib krist ciet? Izrādās, ka sekss ir labs palīgs ceļā uz kvalitatīvu miegu. Saskaņā ar ASV Nacionālā miega fonda datiem, orgasmi mūsu ķermenī atbrīvo prolaktīnu – hormonu, kas mums liek justies atslābušiem un miegainiem. Tādēļ nebrīnies, ja pēc mīlēšanās tev un tavam partnerim gribas pasnaust. Savukārt cits pētījums atklāj, ka sievietes, kuras devušās gulēt pēc nodarbošanās ar seksu, nākošajā dienā jūt izteiktu vēlmi pēc dzimumdzīves. Tātad sekss ne tikai liks tev naktīs saldāk gulēt, bet arī uzlabos tavu libido!

Samazina stresu



Brīžos, kad šķiet, ka no stresa jau sāk sirmot mati, sekss visdrīzāk nav starp darāmo lietu opcijām, lai to mazinātu. Tomēr ir vērts mēģināt, un, iespējams, pēc tuvības ar savu partneri visas problēmas šķitīs atrisināmas. Sekss veicina endorfīnu veidošanos mūsu ķermenī, kas mazina trauksmi un jutību pret sāpēm. Turklāt, nodarbošanās ar seksu stresa brīžos novērš asinsspiediena paaugstināšanos.

Sadedzina kalorijas



Protams, nodarbošanās ar seksu nav pielīdzināma intensīvam fitnesa treniņam vai garo distanču skriešanai, taču, ja nodosies mīlas priekiem vismaz stundu, ir iespējams sadedzināt aptuveni 275 kalorijas. Un nevaram taču noliegt – nodarboties ar seksu ir daudz jautrāk, nekā pietupties 50 reizes. Jebkāda veida fiziskās aktivitātes veicina elpošanas orgānu attīstību un darbību, tādejādi organisms tiek vairāk apgādāts ar skābekli.

Uzlabo sirds un asinsvadu veselību



2015. gadā veiktajā pētījumā tika atklāts, ka vīriešiem, kuri ar seksu nodarbojās divas vai vairāk reizes nedēļā, bija mazāks risks nākotnē pārciest infarktu vai sirdslēkmi, nekā tiem vīriešiem, kuri seksam nododas vien reizi mēnesī vai pat vēl retāk.

Mazina sāpes



Ja sava mīļotā aicinājumu vēlies noraidīt, jo kārtējo reizi galva plīst pušu aiz sāpēm, pārdomā šo lēmumu vēlreiz! Orgasma laikā pavairojas mīlestības hormona oksitocīna daudzums asinīs, kas mazina sāpes, pazemina asinsspiedienu un paaugstina libido. Lai gan sāpju mazināšana ar orgasma palīdzību ir apšaubāmāka kā medikamentu lietošana, pretsāpju efekts, kaut gan tikai neliels, ir jūtams daudz ātrāk.

Uzlabo imunitāti



Pētījumi pierāda, ka cilvēkiem, kuri ar seksu nodarbojas divas līdz trīs reizes nedēļā, ir daudz lielāka imūnglobulīna A (IgA) koncentrācija ķermenī, nekā cilvēkiem, kuri seksam nododas retāk kā reizi nedēļā, vai nenodarbojās vispār. Imūnglobulīns A ir ļoti būtisks gļotādas imūnaizsardzības faktors, kas pasargā cilvēkus no apaukstēšanās un saslimšanas ar gripu.

Jaunības eliksīrs



Tā vietā, lai izmantotu neskaitāmus serumus un citus kosmētikas līdzekļus, kas uz etiķetes sola palīdzēt pagriezt laiku par pāris gadiem atpakaļ, nodarbojies ar seksu vismaz četras reizes nedēļā! Skotijas pētnieka un neiropsihologa Deivida Vīka veidotais pētījums pierāda, ka cilvēki, kuri mīlas priekiem ļaujas katru otro dienu, izskatās par 10 gadiem jaunāki, nekā ir patiesībā.

Palīdz arī tavam partnerim



Hārvardas Medicīnas skolas veiktais pētījums liecina, ka, jo biežāk vīrietim būs ejakulācija, jo mazāka iespēja, ka viņu skars prostatas vēzis. Bieža ejakulācija var samazināt prostatas vēža risku pat līdz 33%, un optimālais ejakulācijas biežums mēnesī ir 21 reize.

Regulāras ejakulācijas palīdz iztukšot prostatu, kas savukārt novērš prostatas kanālu aizsērēšanu, neļaujot izveidoties iekaisumam, kas bieži ir viens no iemesliem prostatas vēzim.

Stiprina attiecības



Sekss neatrisinās visas jūsu nesaskaņas un problēmas, taču palīdzēs uzturēt attiecības veselīgas, jo visi iepriekš minētie ieguvumi ietekmēs ne tikai tevi, bet arī partneri, uzlabojot jūsu labsajūtu un emocionālo tuvību. Pāri, kuriem ir veselīga un bieža dzimumdzīve, šķiršanos piedzīvo daudz retāk.

Vai seksa var būt par daudz?

Lai arī seksam ir lērums ieguvumu, kas atspoguļojas uz mūsu veselību un labsajūtu, jāatceras, ka nekad nevajag ieslīgt galējībās. Ieklausies savā ķermenī un nodarbojies ar seksu tik daudz, cik to vēlas tavs ķermenis! Ja tavs ķermenis vēlēsies pauzi no šīs aktivitātes, par to brīdinās tavs organisms – var parādīties maksts kairinājums un sausums, kā arī kaunuma lūpu pietūkšana, kas seksu padarīs sāpīgu un nepatīkamu.