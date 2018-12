Izmirstošs rūpals? Dairai un Paulim vitrāžas un krāsainais stikls nes peļņu

Daira Rozentāle un Paulis Logins ir saderināts pāris no Rīgas. Aptuveni pirms gada uzņēmīgie jaunieši izvēlējušies paralēli ikdienas darbam pievērsties arī Pauļa hobijam – stikla lietu un vitrāžu radīšanai –, kas nu jau pāraudzis sevi atpelnošā rūpalā. Savukārt amizants stāsts saistās ar uzņēmuma nosaukumu. Pāris to mīļi sauc par "redīsiņu", kaut oficiālais nosaukums ir "Redis glass factory" – un aiz tā slēpjas unikālas idejas un īstens roku darbs.

Paulis stāsta, ka viss sācies brīdī, kad viņš apciemojis stikla darbnīcu, kur radītas vitrāžas "Tiffany" tehnikā: "Izdomāju, ka man vajag sākt tādas taisīt. Pirmos darbiņus es uztaisīju bez nekādiem instrumentiem – vienkārši ar knaiblēm lauzu stikliņus." Viņš atklāj, ka Daira uzzīmējusi pirmos zīmējumus, kurus pašmācības ceļā viņš arī veidojis: "Visu laiku mēģinu kādus jaunus darbus uztaisīt, realizēt idejas. Vienkārši visu laiku sēžu darbnīcā un ņemos. Sākumā tas tiešām bija kā hobijs, un tad izdomājām, ka uztaisīsim "redīsu" un jau sāksim kaut ko tirgot."

Savukārt ideja par nosaukumu radusies netīšām. Paulis stāsta, ka bieži mājās atkārtojusies standarta situācija – sieviete nevar laikus sapucēties un iziet no mājas: "Čalis stāv pie durvīm un gaida, meitene taisās. Es visu laiku teicu: "Are you redīss?" (apspēlēts angļu "are you ready" – aut.) Tad es viņu saucu par redīsu. Tā mēs izdomājām nosaukt par redīsu." Abi sapratuši, ka nosaukumu atpazīs Latvijā, bet ne ārzemēs, tāpēc spēlējušies ar redīsa vārdu, līdz radies "Redis glass factory".

"Pasaulē ir mazāk nekā 10 rūpnīcas, kurās ražo stiklu. Tas viss ir nedaudz panīcis. Saprotams – katrā pasaules malā ražo rūpniecisko stiklu, ko izmanto logos, bet tieši krāsaino stiklu, piemēram, vitrāžām, – tas ir rets pasākums," norāda Paulis. Savukārt Daira atklāj dzirdēto viedokli par vitrāžu vēstures faktiem: "Tās izmantoja tāpēc, ka stiklu nevarēja tādos apjomos radīt un izgriezt lielā izmērā, teiksim, baznīcā. Tā arī aizsākās stikla vitrāžas, no maziem gabaliem veidojot, piemēram, baznīcā logu." Viņa piebilst, ka vitrāžas, visticamāk, bijušas arī greznuma un bagātības simbols, ko ne kurš katrs varējis atļauties.

Pāris stāsta, ka mūsdienās vajadzība pēc vitrāžām nav tik liela. "Mūsu mērķis bija veidot šādas stikla vitrāžas, atdzīvināt, lai tās būtu noderīgas ikdienā, – vai tā būtu stikla broša, svečturis vai bļoda," stāsta Daira.