Ja centu pie centa neliksi, pie eiro netiksi! Ieteikumi naudas ietaupīšanai

Mēnesis knapi vēl pusē, taču naudas daudzums kabatā jau liek manāmi satraukties. Pazīstama izjūta? Iespējams, ir pienācis laiks apdomāt savus tēriņus un izslēgt no savas dzīves paradumus, kuri būtiski iztukšo maciņu.

Pieaugušo dzīves neatņemama sastāvdaļa ir budžets. Pašlaik tev, iespējams, nav līdzekļu itin visam, ko vēlies darīt, un tas ir pilnīgi normāli. Taču ir daži vienkārši naudas ietaupīšanas veidi, ko esam apkopojuši iedvesmojoties no "Elite Daily", par kuriem ir vērts padomāt, it īpaši, ja stingri ievēro budžetu.

1. Gatavo ēdienu pats.

Ierobežojot budžetu, jāizvairās no ēdiena piegādēm. Tas, protams, patiesi ir sāpīgi – izlaist tradīciju baudīt iemīļotāko picu piektdienas vakarā, taču, gatavojot ēst pats, krietni ietaupīsi naudu. Tieši tāpēc ir pienācis īstais laiks pārbaudīt visu, ko esi redzējis kulinārijas raidījumos! Ja neesi šādu raidījumu fans, iedvesmu vari meklēt "Pinterest", kur ir atrodami nebeidzami recepšu kalni, kas pārvērtīs tavu dzīvokli par restorānu.

2. Atsakies no līdzņemamās kafijas.

Šis var šķist gandrīz vai neiespējami. Tu noteikti domā: "Nē, no kafijas es patiešām nevaru atteikties." Tas nav jādara! Drīzāk padomā par to, cik bieži iegādājies kafiju ārpus mājām. Ir pavisam viegli pagatavot gardu kafiju mājās, un nebūs jātērē katru dienu vismaz divi eiro (un tas ir labākajā gadījumā). Pat nedēļa vai divas, ko pavadi šķirti no kafijas ārpus mājām, var daudz ko mainīt.

3. Neiztērē visus iekrājumus piektdienu un sestdienu vakaros.

Ak, kas gan var būt labāk par piektdienas ballītēm, kurās notriekt visu savu nedēļas budžetu! Skaidrs, ka izpriecāties vajag, par to nav šaubu, taču, ja vēlies ietaupīt līdzekļus, tad, iespējams, ir vērts noteikt limitu tam, cik daudz atļauj sev tērēt.

Ja esi gana vecs, tad noteikti zini, kā daži dzērieni var pārvērsties daudzos, kas nozīmē, ka arī iztērētā summa par tiem ir gana liela. Par šo naudu, iespējams, varētu doties nelielā brīvdienu izbraukumā. Tieši tāpēc, pirms dodies izklaidēties, nosaki, cik daudz esi gatavs tērēt, un ideālajā gadījumā paņem līdzi tikai attiecīgo summu, lai nebūtu lieku kārdinājumu.

4. Kuponi, kuponi, kuponi!

Iespējams, atceries no bērnības, kā mamma mēdza griezt ārā kuponus no žurnālu vai avīžu lapām. Arī mūsdienās kuponi ir tikpat aktuāli, tiesa šobrīd tie biežāk ir elektroniskā formā vai pieejami caur klienta kartēm. Lejupielādē lietotnes tiem veikaliem vai ēdināšanās vietām, kuras visbiežāk apmeklē. Būsi pārsteigts, uzzinot, cik daudzi patiesībā piedāvā šo iespēju. Atliek vien izmantot!

5. Izmanto atlaides, dodies uz lietoto preču veikaliem.

Skaidrs, ka ik pa laikam tomēr ir vajadzība kaut ko iegādāties. Ja reiz tā – pacenties iegādāties preces, kurām ir atlaide. Taču, pirms to dari, ir vērts apstaigāt vietējos lietoto preču veikalus, kur var atrast dažādas "pērles" par pieņemamām cenām. Tas arī ir draudzīgāks risinājums videi. Divi zaķi ar vienu šāvienu!

6. Izej dabā!

Īpaši vasarā ir tik daudz veidu, kā pavadīt laiku, neiztērējot ne centa. Vienīgais noteikums – jābūt gatavam doties ārpus mājas. Ir daudzi parki, takas, meži un pludmales, kuras tā vien gaida kādu, kurš tās izzinās. Turklāt tu jutīsies patiesi labi tāpēc, ka esi devies dabā un pavadījis laiku svaigā gaisā.

7. Izvērtē savus tēriņus.

Labākais veids, kā ietaupīt naudu, ir to netērēt. Tieši tāpēc ļoti svarīgi ir saprast, kur tava nauda aiziet. Iespējams, tu pērc trenažieru zāles abonementu, taču treniņus realitātē nekad neapmeklē? Tas pats attiecas arī, piemēram, uz televīzijas pakalpojumiem, par kuriem maksā, taču patiesībā skaties tikai "Netflix". Ietaupīt naudu nav nemaz tik sarežģīti, taču ir nepieciešams iedziļināties, lai saprastu, kuri ikdienišķie pirkumi ir lieki un nevajadzīgi.

Taču, lai arī naudas ietaupīšana nekad nenāk par skādi, būtiski ir arīdzan nekļūt par skopuli. Dāsnumam ir daudz pozitīvu ieguvumu. Daži no tiem:

Mazāk stresa.

Sociālie psihologi ir pētījuši skopus cilvēkus, un izrādās, ka viņiem ir augstāks stresa hormona – kortizola – līmenis. Viņi ne tikai satraucas par atvadīšanos no naudas, bet arī izjūt paaugstinātu stresu, jo izjūt kaunu par savu skopumu. Neko labu tas nedod! Ja esi viens no šādiem cilvēkiem, atslābsti! Atstājot vienu eiro dzeramnaudā vai pa retai reizei ziedojot desmit eiro kādai labdarības organizācijai, nekļūsi būtiski nabagāks. Patiesībā tas var daudz ko mainīt cita dzīvē un palīdzēt tev pašam justies labāk par sevi.

Vairāk laimes.

Došana citiem arī ir saistīta ar oksitocīna (laimes hormona) izdalīšanos, kas izraisa eiforijas izjūtu un veido saikni ar citiem. Šī ķīmiskā reakcija, nepārtraukti atkārtojoties, uzlabo labsajūtu un apmierinātību ar dzīvi, kā arī ir saistīta ar samazinātu depresijas risku.

Dāsnums arīdzan ir dabisks pašapziņas cēlājs. Tas ne tikai liek mums justies labāk par sevi, bet arī aktīvi cīnās ar izolācijas izjūtu, veidojot sociālās saiknes izjūtu. Došana veicina uzticēšanās un sadarbības izjūtu, kas stiprina mūsu saikni ar citiem, un pētījumi ir pierādījuši, ka pozitīvas sociālās mijiedarbības nodrošināšana ir labas garīgās un fiziskās veselības priekšnoteikums.

Vairāk pateicības.

Sniedzot palīdzību citiem, apdomā, par ko tev būtu jājūtas pateicīgam, ieskaitot spēju dot un būt dāsnam pret citiem. Tādējādi ne tikai pats kļūsti pozitīvāks, bet arī atmodini pateicību sevī. Ir pierādīts, ka viena izpalīdzīga rīcība var radīt laipnas uzvedības domino efektu, kas var ietekmēt simtiem cilvēku.